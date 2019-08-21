Надо ли лечить низкое давление

Гипотония (низкое кровяное давление) без каких-либо симптомов или признаков заболевания обычно не требует лечения. Но в некоторых случаях необходимы общие советы по образу жизни и лечение первопричины низкого давления.

Нефармакологические меры

Пациентам следует ограничить потребление алкоголя и избегать пищи, богатой углеводами, чтобы предотвратить постпрандиальную гипотензию (АД падает, когда человек встает после приема пищи). Важно пить больше воды, потому что жидкость увеличивает объем крови, что важно при лечении гипотонии. Также следует прекратить прием лекарств, которые предрасполагают к гипотонии.

Пожилые пациенты должны потреблять не менее двух литров жидкости в день, чтобы уравновесить ожидаемые потери мочи в течение 24-часового периода. При наличии ортостатических симптомов быстрое употребление воды (пол-литра за 4 минуты) часто используется в качестве спасательной меры для повышения систолического артериального давления.

Натрий может быть дополнен в виде соли в пищу или таблеток соли (диетическая добавка в форме забуференного натрия). Все пациенты, принимающие такие добавки с натрием, должны подвергаться мониторингу на предмет отеков, увеличения веса или возможных проблем с сердцем.

Препараты для лечения гипотонии

Синтетический минералокортикоид флудрокортизон расширяет объем плазмы и повышает чувствительность кровеносных сосудов к норадреналину, таким образом, оставшиеся симпатические нервы могут вызывать сужение просвета кровеносных сосудов, особенно артерий. Дозирование следует поддерживать в пределах терапевтического диапазона до тех пор, пока симптомы не уменьшатся. Потенциальными побочными эффектами этого препарата являются гипертония, головная боль, гипокалиемия и застойная сердечная недостаточность.

Сосудосуживающий препарат "Мидодрин" эффективен при лечении нейрогенной ортостатической гипотензии. Повышает кровяное давление, уменьшает головокружение. Основными побочными эффектами могут быть гипертензия на спине, ощущение покалывания в коже головы и мурашки по коже.

Периферический селективный альфа-1-адренергический агонист мидодрин непосредственно стимулирует альфа-рецепторы и, в свою очередь, вызывает сужение сосуда с последующим увеличением систолического артериального давления. Существует существенная линейная зависимость между дозировкой мидодрина и средним систолическим артериальным давлением. Побочные эффекты могут включать в себя пилоэрекцию, зуд и покалывание.

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Ингибитор холинэстеразы пиридостигмин улучшает ганглионарную нейротрансмиссию в опосредованных ацетилхолином нейронах в вегетативной нервной системе. Поскольку этот путь активируется в основном во время стояния, этот препарат улучшает ортостатическую гипотензию и общее периферическое сопротивление, не усугубляя гипертонию при горизонтальном положении. Побочные эффекты могут включать жидкий стул, брюшную колику, диарею и гиперсаливацию.

У пациентов, не поддающихся самостоятельному лечению, может рассматриваться комбинированная терапия. Алкалоиды эфедры и мидодрин демонстрируют аддитивный эффект кровяного давления в сочетании с водяным болюсом.

Фото: www.daybook.info

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