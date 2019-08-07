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Автор Игорь Буккер

Что расскажет о здоровье изменившийся цвет татуировки

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Пока татуировки являются модным аксессуаром, иногда создают проблемы со здоровьем, но  скоро с их помощью можно будет предупредить диабет, заболевания печени и других органов.   И все благодаря изменению цвета тату.

Такое стало возможным из-за введения в кожу вместо привычных чернил для татуировки специальных химических индикаторов. В зависимости от субстанции, они реагируют на изменения уровня водородного показателя pH, сахара в крови или белка, который свидетельствует о проблемах с печенью и почками. Почему до сих пор этот метод не используется в медицине? Причина проста - пока его протестировали исключительно на свиной шкуре.

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Современные тенденции в западной медицине ясно указывают на разработку портативных сенсорных датчиков. За последние годы существования этого тренда исследователи уже разработали различные типы электронных сенсорных пластырей: от указывающего на заживление раны посредством нанесения клейкой татуировки, до пластыря, который контролирует уровень сахара в крови и при необходимости способствует непосредственному введению инсулина. В качестве опытных образцов уже сделались доступными сенсорные пластыри, указывающие на появление температуры или обезвоживания организма.

Али Йетисен (Ali Yetisen) из Мюнхенского Технического университета совместно со своими коллегами придерживаются несколько иного подхода. Разработанные ими сенсорные датчики не просто приклеиваются на кожу, они татуированы. Для этого исследователям пришлось сначала разработать цветные индикаторные растворы, которые вводятся в кожу вместо классических чернил для нанесения татуировки. Растворы меняют цвет при изменении параметров, которые они должны измерять.

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До настоящего времени ученым удалось внедрить три индикатора в виде чернил для татуировки, свидетельствующих о состоянии здоровья: сенсор pH от метилового красного (метилрот), бромтимолового синего и фенолфталеина превращается из желтого в синий, когда водородный показатель крови переходил в щелочную среду. Датчик глюкозы от ферментов глюкозооксидазы и пероксидазы меняет цвет с желтого на темно-зеленый, когда уровень глюкозы в крови повышается. Еще один индикатор, становясь зеленым, реагирует таким образом на уменьшение значений белка альбумина и может указывать на наличие проблем с печенью и почками.

Функционирование сенсорных татуировок проводилось на образцах свиных шкур. Исследователи татуировали кусочки свиной кожи, содержащиеся в питательной среде, а затем меняли значение рН, концентрацию глюкозы или альбумина. Как и следовало ожидать, во всех случаях наблюдалось изменение цвета участков, где была нанесена татуировка. Затем при помощи скачанного приложения записанные на видеокамеру смартфона цветовые эффекты преобразовывались в сопоставимые числовые величины.

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Как полагают исследователи, подобного рода индикаторные татуировки могут быть использованы, например, для хронически больных пациентов с целью постоянного мониторинга параметров состояния их здоровья. Они могли бы хотя бы частично заменить дорогие электронные контрольно-измерительные приборы. Еще одна дополнительная область применения индикаторных чернил, например, может послужить для измерения определенных электролитов, болезнетворных микроорганизмов или обезвоживания организма пациентов.

До настоящего времени известно об успешных испытаниях сенсорных татуировок исключительно на шкуре свиней. Насколько хорошо они зарекомендуют себя на людях, насколько надежной окажется получаемая с них информация и что немаловажно, как пройдут испытания на человеческой коже, покажут дальнейшие исследования.

Фото: a.d-cd.net

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