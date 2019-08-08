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Автор Диана Гаврилова

Почему так важно быть активным в молодости?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Подростковый возраст является критическим временем для роста крепких костей. Это особенно важно в возрасте от 10 до 14 лет для девочек и от 12 до 16 лет - для мальчиков. Целых 36 процентов взрослого скелета формируется в течение этих четырех лет. Но насколько сильными становятся эти кости, зависит от того, насколько активным был подросток в эти годы. Это открытие нового исследования. Чем активнее дети, когда они молоды, тем крепче будут их кости, когда они станут старше. 

Ли Габель провела новое исследование. Она является исследователем здоровья костей в Канаде в Университете Британской Колумбии в Ванкувере. Ее команда измеряла физическую активность более 300 учеников из местных школ в течение четырех лет. Возраст детей от 9 до 20 лет. На каждые пять девочек приходилось около четырех мальчиков.

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В течение недели каждый год молодые люди носили небольшие устройства на поясе вокруг талии, называемые акселерометрами. Они записывают движение чего-либо - в данном случае ученика. Устройства регистрировали каждое движение вверх и вниз, интенсивность этих движений и время, в течение которого человек оставался активным. Это дало исследователям информацию об активности участников.

В конце четырехлетнего периода исследователи сделали рентгеновские снимки ног и запястий каждого человека. Эти сканирования костей были для проверки прочности костей. Исследователи также изучили поры или пространства внутри этих костей. У всех костей есть такие места. Но у более сильных костей меньше пор.

Затем команда сравнила такие факторы прочности костей у детей, у которых в среднем было по меньшей мере 60 минут умеренной или активной активности в день, с теми, кто не выполнял даже 30 минут таких упражнений ежедневно.

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Габель и ее команда сравнили кости ног и запястий наиболее активных 75 детей с наименее активными 75. Через четыре года у самой активной группы были кости на 8 процентов сильнее, чем у наименее активной группы.

«Восемь процентов значительны, - говорит Габель.  - Это может иметь значение, сломаете ли вы кость при повреждении - или нет». Когда пожилые люди со слабыми костями ломают бедра или позвоночники, они могут оказаться в инвалидной коляске.  Некоторые никогда не смогут снова ходить без посторонней помощи.

Тип активности имеет значение для прочности костей. Кости становятся сильнее, когда человек выполняет упражнения, которые оказывают давление на кости. Примеры включают прыжки, бег, танцы, баскетбол и гимнастику. Плавание отлично подходит для укрепления здоровья сердца и мышц, но не так хорошо для укрепления костей. Это потому, что такая активность не оказывает давления на кости.

Фото: justchooz.com

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Темы дети кости активность прочность костей
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