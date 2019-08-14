Почему людей мучает бессонница

Знакома ситуация, когда уже нет сил бороться с бессонницей, и вы не знаете, что с этим делать? Ничего не помогает, и вы продолжаете ворочаться в постели, пока не наступит утро.

Некоторые люди считают, что это нормально, и ничего плохого в этом нет. Их организм совсем не успевает отдыхать и восстанавливаться, набираться сил. Всё может привести к большим проблемам. Как же понять, из-за чего человек не может заснуть? У всего есть определенные причины, бессонница - не исключение. Разберем несколько причин и попробуем понять, как же бороться с этой проблемой.

Нарушение гигиены сна

Пожалуй, вы не слышали про такую гигиену, но она существует. В нее входят правила, связанные со сном, которые должен соблюдать каждый человек, чтобы оставаться здоровым и сильным. Зачастую нарушение гигиены сна проявляется у школьников, которые учатся во вторую смену, и пенсионеров. Чтобы все вернуть на свои места, нужно соблюдать эти правила: не забывать, что должен быть режим дня; спать не меньше восьми часов в сутки и лучше в затемненном помещении, где поддерживается комфортная температура, и отсутствуют источники шума. Самый лучший вариант - вставать с подъемом солнца, а засыпать, когда темнеет (да, это почти нереально). Стараться гулять на свежем воздухе перед тем, как идти в кровать.

Стрессовые ситуации

Они тоже являются распространенной причиной бессонницы. Стресс может появляться по разным причинам: например, у вас не выходит устроиться на работу, нет времени, чтобы подготовиться к завтрашнему экзамену, вы поссорились с кем-то из близких и так далее.. Все эти факторы могут на короткое время выбить вас из привычного ритма жизни. Для того чтобы бессонница не стала "спутником" на оставшуюся жизнь, можно начать принимать успокоительные. Правда, увлекаться ими не стоит. Кроме них могут помочь средства народной медицины.

Постоянная боль

Если вас все время беспокоят боль в голове, спине или животе, это тоже может стать причиной ночных бодрствований. И речь идет не о единичном случае, а о постоянных. Их так же могут называть болевым синдромом. В таких случаях врач обычно назначает антидепрессанты. С их приемом нужно быть как можно аккуратнее, но порой эти лекарства - единственный выход.

Различные зависимости

Нарушить ваш суточный ритм может употребление алкоголя, сигарет и других вещей, из-за которых может возникнуть зависимость. В таких ситуациях точно нужно обратиться к врачу. А пока помните, что этого лучше не делать перед сном:

- "сидеть" в телефоне, пока глаза не закроются сами собой;

- есть жирную и тяжелую для переваривания пищу прямо перед сном;

- пить кофе или зеленый чай;

- заниматься спортом или другой физической активностью.

Фото: schlafstorungen.com

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