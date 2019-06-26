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Автор Сергей Королев

Шесть продуктов, которые бодрят лучше кофе

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Актуальной проблемой многих работающих людей является хронический недосып, в результате чего возникает дневная сонливость. Таким недугом страдает более 80 % мужчин, и более 60 % женщин. Каждый борется с проявлением сонливости днем по-разному. Многие пьют кофе, чтобы взбодрить себя и зарядиться энергией. В сочетании с сахаром, этот напиток дает быстрый прилив бодрости, но его чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Специалисты диетологи назвали некоторые продукты, которые не наносят никакого вреда здоровью человека, но при этом бодрят организм лучше кофе.


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Авокадо. В этом продукте содержится большое количество пантотеновой кислоты, которая способствует переработке калорий в энергию, что благотворно сказывается на организме человека. А благодаря особым пищевым волокнам, авокадо положительным образом влияет на стабилизацию в крови сахара. Это важный фактор для ощущения бодрости на протяжение всего дня.

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Бананы. Прекрасный продукт по вкусовым и полезным качествам. А еще источник большого количества углеводов, которые производят энергию. Кроме всего перечисленного, в бананах содержится масса других микроэлементов, чтобы употреблять данный продукт в своем ежедневном рационе. Он очень полезен, надолго утоляет чувство голода, спасая человека от желания перекусов фаст-фудом. А еще бананы быстро восстанавливают мышечную ткань.

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Темный шоколад. Если вам противопоказан кофе, то остановите свой взор на темном шоколаде. Этот продукт взбодрит вас намного лучше кофейного напитка, принеся организму немало полезных веществ. Если сочетать его с зеленым чаем, то полезный эффект возрастет наполовину. Наиболее полезным считается шоколад, в котором какао содержится более 75 %.

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Зелень. Любая зелень богата различными полезными веществами. Цинк, фосфор, кальций, магний, витамины А, С, Е поспособствуют вашему отличному самочувствию и придадуть ощущение бодрости.

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Свекла. Не все любят свеклу, мало кто ее ежедневно употребляет в различном виде, между прочим, совершенно напрасно. Ведь данный овощ полезен хотя бы тем, что в его состав входят вещества, ускоряющие приток крови к мозгу. А приток стимулирует мыслительную способность.

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Вода. Недостаток воды в организме приводит к его обезваживанию, что напрямую влияет на активность человека. Если не пить по 1.5 — 2 литра жидкости в день, то вы все время будете ощущать себя уставшими и сонливыми.

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Фото: idntimes.com

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