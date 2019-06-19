EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александра Балан-Сенчук

Особенности оказания паллиативной помощи в онкологии

Здоровье » Здоровье и профилактика

Паллиативная помощь (ПП) — это комплекс мер, направленных ​​на оказание помощи пациентам с опасными для жизни или тяжелыми заболеваниями для достижения лучшего качества жизни до самого конца.

Особенности оказания паллиативной помощи в онкологии

Меры направлены на предотвращение или лечение проблем, вызванных болезнью или ее лечением, в физической, эмоциональной, социальной и духовной сферах жизни пациента, даже если нет перспективы излечения. ПП можно назвать "комфортной заботой", поскольку она направлена на оказание полной поддержки пациенту и его семье и устранение симптомов на протяжении всего заболевания.

Цели паллиативной помощи

Цели паллиативной помощи / ухода в конце жизни можно обобщить следующим образом:

  • Облегчение физических страданий для обеспечения более высокого качества жизни.
  • Оказание духовной, психологической и социальной поддержки пациенту и его семье.
  • Поощрение открытого общения с пациентом.
  • Координация ухода с разных сторон.
  • Соблюдение ценностей и предпочтений по уходу, выраженных пациентом.
  • Подготовка к смерти без лишних страданий.

Люди, вовлеченные в паллиативную помощь, работают в команде, состоящей из врачей, медсестер, социальных работников, диетологов и психологов. У некоторых также могут быть капелланы. Они приходят к пониманию личных проблем пациента и могут порекомендовать врачу первичной медицинской помощи способы и способы уменьшения страданий и боли для пациента.

Другим подходом является уход в хосписе, который обычно выбирается, когда пациент не должен, по прогнозам врачей, прожить дольше шести месяцев. Команда хосписа часто оказывает медицинскую, эмоциональную и духовную поддержку, включая лечение боли в собственном доме пациента или в хосписе.

Паллиативная помощь при раке лёгких

При паллиативной помощи при раке легких обычно применяют симптоматический подход. Наиболее распространенные симптомы у пациентов с раком легкого и соответствующее лечение обсуждается ниже.

Затруднение дыхания

Дыхание можно облегчить с помощью простых упражнений, избегая ненужных поездок вверх и вниз по лестнице, с помощью вентилятора, чтобы подавать прохладный воздух к лицу и физиотерапии грудной клетки. При необходимости для улучшения дыхания могут быть назначены домашняя кислородная терапия и лекарства.

Боль

Лечение боли должно быть адаптировано к потребностям пациента и доступно через различные подходы. То, как боль контролируется, будет зависеть от того, какое лечение было выбрано ранее, реакции человека и степени, в которой лечение мешало нормальному функционированию.

Другие симптомы

Могут присутствовать другие симптомы, такие как усталость, тошнота, рвота и бессонница. Поставщики паллиативной помощи проверяют наличие таких проблем, чтобы заблаговременно их выявить и предоставить необходимую помощь.

Эмоциональные потребности

Беспокойство по поводу заболевания часто является естественной частью борьбы с раком легких и может быть связано с каждым этапом, от диагноза до конца жизни. Открытое общение о своих потребностях — лучший способ справиться с этим.

Духовные проблемы

Паллиативная команда может направлять пациентов и тех, кто за ними ухаживает, к людям, которые помогут им найти ответы на вопросы о значении их страданий и жизни в целом, чтобы сохранить надежду и, наконец, достичь принятия.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Паллиативная помощь Что это такое
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Анатолий Михайленко, Злата Григорьевская, Руслан Басанов
Темы психология
Новости
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Инфекционист рассказал, поможет ли российская вакцина от нового штамма COVID-19
Эксперт заявил, что новая вакцина для подростков близка по составу "Спутнику V"
Шантаж: в правительстве Польше ответили на штраф в 1 млн евро в день
В России ожидают скорой регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Четыре туриста отправятся на МКС в 2024 году по соглашению с Главкосмосом
Эксперт предположил эффект Стрейзанд в отношении СМИ-иноагентов
Украинский депутат потребует отставки правительства из-за катастрофы с эпидемией
FT: "Газпром" предлагал Молдавии скидку на газ в обмен на отмену интеграции с ЕС
Съёмочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент с операцией на МКС
Последние материалы
Четыре туриста отправятся на МКС в 2024 году по соглашению с Главкосмосом
Эксперт предположил эффект Стрейзанд в отношении СМИ-иноагентов
Украинский депутат потребует отставки правительства из-за катастрофы с эпидемией
FT: "Газпром" предлагал Молдавии скидку на газ в обмен на отмену интеграции с ЕС
Эксперты предупредили, что перед локдауном активизировались интернет-мошенники
Съёмочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент с операцией на МКС
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф по 1 млн евро
Особенности оказания паллиативной помощи в онкологии
В Подмосковье временно прекратят продавать новостройки
Популярное
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.

Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Мир. Новости мира
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Шоу-бизнес
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Происшествия
Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Мир. Новости мира
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников