Особенности оказания паллиативной помощи в онкологии

Паллиативная помощь (ПП) — это комплекс мер, направленных ​​на оказание помощи пациентам с опасными для жизни или тяжелыми заболеваниями для достижения лучшего качества жизни до самого конца.

Меры направлены на предотвращение или лечение проблем, вызванных болезнью или ее лечением, в физической, эмоциональной, социальной и духовной сферах жизни пациента, даже если нет перспективы излечения. ПП можно назвать "комфортной заботой", поскольку она направлена на оказание полной поддержки пациенту и его семье и устранение симптомов на протяжении всего заболевания.

Цели паллиативной помощи

Цели паллиативной помощи / ухода в конце жизни можно обобщить следующим образом:

Облегчение физических страданий для обеспечения более высокого качества жизни.

Оказание духовной, психологической и социальной поддержки пациенту и его семье.

Поощрение открытого общения с пациентом.

Координация ухода с разных сторон.

Соблюдение ценностей и предпочтений по уходу, выраженных пациентом.

Подготовка к смерти без лишних страданий.

Люди, вовлеченные в паллиативную помощь, работают в команде, состоящей из врачей, медсестер, социальных работников, диетологов и психологов. У некоторых также могут быть капелланы. Они приходят к пониманию личных проблем пациента и могут порекомендовать врачу первичной медицинской помощи способы и способы уменьшения страданий и боли для пациента.

Другим подходом является уход в хосписе, который обычно выбирается, когда пациент не должен, по прогнозам врачей, прожить дольше шести месяцев. Команда хосписа часто оказывает медицинскую, эмоциональную и духовную поддержку, включая лечение боли в собственном доме пациента или в хосписе.

Паллиативная помощь при раке лёгких

При паллиативной помощи при раке легких обычно применяют симптоматический подход. Наиболее распространенные симптомы у пациентов с раком легкого и соответствующее лечение обсуждается ниже.

Затруднение дыхания

Дыхание можно облегчить с помощью простых упражнений, избегая ненужных поездок вверх и вниз по лестнице, с помощью вентилятора, чтобы подавать прохладный воздух к лицу и физиотерапии грудной клетки. При необходимости для улучшения дыхания могут быть назначены домашняя кислородная терапия и лекарства.

Боль

Лечение боли должно быть адаптировано к потребностям пациента и доступно через различные подходы. То, как боль контролируется, будет зависеть от того, какое лечение было выбрано ранее, реакции человека и степени, в которой лечение мешало нормальному функционированию.

Другие симптомы

Могут присутствовать другие симптомы, такие как усталость, тошнота, рвота и бессонница. Поставщики паллиативной помощи проверяют наличие таких проблем, чтобы заблаговременно их выявить и предоставить необходимую помощь.

Эмоциональные потребности

Беспокойство по поводу заболевания часто является естественной частью борьбы с раком легких и может быть связано с каждым этапом, от диагноза до конца жизни. Открытое общение о своих потребностях — лучший способ справиться с этим.

Духовные проблемы

Паллиативная команда может направлять пациентов и тех, кто за ними ухаживает, к людям, которые помогут им найти ответы на вопросы о значении их страданий и жизни в целом, чтобы сохранить надежду и, наконец, достичь принятия.

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