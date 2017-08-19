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Автор Игорь Буккер

Учёные из Британии выяснили, почему невротики живут дольше

Здоровье » Здоровье и профилактика

Невротики зачастую испытывают сильное нервное напряжение, они сверхчувствительны, беспокойны и импульсивны. Но их опасения могут окупиться сторицей. Исходя из результатов нового исследования, они могут прожить дольше, чем более уравновешенные люди.

Учёные из Британии выяснили, почему невротики живут дольше

Невротики чаще обращаются к врачам

Проведенное исследование показало, что невротики чаще обращаются за помощью к врачам. Следствием своевременных обращений за медицинской помощью и вовремя проведенным лечением стало снижение количества воспалительных и хронических заболеваний среди лиц с соматоформными расстройствами.

Ипохондрический невроз — это психосоматическое расстройство, проявляющееся в постоянной озабоченности по поводу собственного здоровья и устойчивыми подозрениями в наличии тяжелого заболевания.

Такой недуг отмечается у 14% от общего числа пациентов. У мужчин ипохондрия, как правило, развивается после 30 лет, у женщин — после 40 лет.

Ипохондрия относится к числу тех психических расстройств, которые могут разрушить даже железное здоровье. В какой-то момент человек начинает пичкать себя ненужными медикаментами, заливать тоску алкоголем, наполнять легкие ядовитыми сигаретными смолами. Причиной этого может быть низкая самооценка, депрессия, тревога.

Типичный пример ипохондрика — 81-летний американский кинорежиссер и актер еврейского происхождения Вуди Аллен. Однажды он признался в интервью:

"Я не люблю подниматься в лифтах и проезжать через туннели. Я предпочитаю, когда слив находится в углу душа, а не в его середине".

Некоторые знаменитые литераторы и ученые страдали от ипохондрического невроза, например:

  • писатель Франц Кафка,
  •  естествоиспытатель Чарльз Дарвин,
  • писательница Шарлотта Бронте,
  •  общественная деятельница Флоренс Найтингейл.

В последнем выпуске британского научного издания Psychological Science были опубликованы результаты исследования страданий подобных мнительных господ.

Постоянное чувство тревоги заставляет невротиков лучше заботиться о своём здоровье

Британские ученые, как говорится в отчете, "исследовали связь между невротизмом и смертностью и изучили влияние самооценки своего здоровья на эти отношения". Словом, помимо фактических данных о смертности в расчет принималось субъективная оценка каждым добровольцем состояния своего здоровья.

Стресс
 

Проанализировав сведения о более трехсот тысячах подверженных неврозам британцах, которые предоставил общенациональный английский "Биобанк", ученые пришли к любопытным результатам. Впрочем, тут впору говорить о корректировке "ума холодных наблюдений" не менее холодными цифрами бесстрастной статистики.

На первый взгляд оказалось, что считающие себя невротиками люди умирают на шесть процентов чаще остальных. Однако в том случае, когда невротики оценивали свое физическое состояние как посредственное или плохое, у них появлялось преимущество перед остальными смертными.

В этом случае естественная убыль среди невротиков оказалась на восемь процентов ниже по сравнению с более уравновешенными людьми, которые также оценивали свое здоровье как паршивое и скверное.

Психологи полагают, что постоянное чувство тревоги, которое свойственно жертвам неврозов, заставляло их больше заботиться о своем физическом состоянии; например, они бросали курить, начинали правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе. Правда, пока нельзя исключать и другой вариант: невротики заявляли, что не очень здоровы физически даже тогда, когда на деле с ними было все в порядке.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Человек - невротик. Психологический портрет. Михаил Лабковский
Редактор: Ольга Алексеева
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