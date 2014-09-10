"Восточный синдром": что это такое и как с ним бороться?

Впервые на нашей памяти упоминание о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) возникло после провала военной интервенции США против Вьетнама. Советская пресса и партийные пропагандисты рассказывали о психических мучениях американских военнослужащих, которые прошли сквозь пекло боев, об их неадекватном общественном поведении и личностной трагедии. Сейчас специалисты отмечают зарождение "восточного синдрома" у тех, кто принимает участие в карательной операции в Новороссии. Что это такое и как с ним бороться?

Его симптомы проявляются в наличии тяжелого психического состояния, которое возникает в результате психотравмирующих ситуаций, пережитых во время боевых действий. Сюда же психиатры относят также и жертв терактов. Особую опасность посттравматического стрессового расстройства многие специалисты видят в его мимикрии под совсем другую патологию.

"Депрессия у человека может возникнуть, алкоголизм вдруг у человека возникает, нарушение сна, неврозы, возникают панические атаки, страхи, сахарный диабет кожные заболевания, а на самом деле в основе лежит посттравматический синдром, и это начинает через тело прорываться в виде каких-то других симптомов", — отметил в разговоре с Pravda.Ru психиатр, психотерапевт, психолог и нарколог Юрий Вяльба.

В настоящее время, когда в Новороссии полыхает гражданская война, пришло время поговорить о нынешнем синдроме. По аналогии с уже знакомыми синдромами прежних лет назовем его — за неимением лучшего — "восточным синдромом". По территориально-географическому признаку: военные действия ведутся в восточной части украинского государства.

Диапазон проявлений ПТСР, сказал в интервью Pravda.Ru психотерапевт Владимир Файнзильберг,

"очень широк, начиная от неврастенического синдрома, когда нарушаются настроение, сон и работоспособность, и заканчивая развитием депрессивных глубоких расстройств, вплоть до появления суицидальных попыток или, наоборот, до проявления агрессивного поведения к окружающим и совершения правонарушений и преступлений".

С точки зрения психологии, все эти проявления происходят из-за нарушений адаптивных способностей человека.

По мнению нашего собеседника, настоящих реабилитационных центров для военнослужащих с "восточным синдромом" ни в России, ни на Украине не существует. Поскольку на Украине — полная руина, а в России занимаются помощью в основном беженцам. Эта помощь заключается в осуществлении трудоустройства, предоставлении жилья и выделении минимальных денежных пособий.

"Реабилитационных центров, в которых бы работали психологи, психиатры, психотерапевты, насколько мне известно, — говорит Владимир Файнзильберг, — ни у нас, ни на Украине пока нет". При этом эксперт сослался на опыт войны в Арцахе — Нагорном Карабахе, когда формировались "целые бригады психологов, занимавшихся реабилитацией пострадавших".

Государственных структур, оказывающих подобного рода помощь, в настоящее время в России практически не имеется. Собеседники Pravda.Ru указали лишь на частные, платные реабилитационные центры, существующие при Институте имени Сербского, и усилия психолога Юлии Шойгу по созданию таких структур в МЧС, которые оказывают действенную помощь, но, к сожалению, не в массовом порядке.

Психиатр Юрий Вяльба полагает, что проблема в лечении этого комплексного заболевания заключается не в медикаментозной помощи, а "в специалистах, которые могли бы эту работу правильно вести", так как их не так уж много ни у нас, ни на Украине.

Несмотря на разработанные американскими и российскими специалистами методики стрессоустойчивости, они "не всегда применяются на практике". В качестве превентивной меры у новобранцев, по словам Юрия Вяльбы,

"вырабатывается стрессоустойчивость, но, по большому счету, это не всегда срабатывает, поэтому самое большое количество самоубийств наблюдается среди военных. Это тоже последствия посттравматического синдрома".

Самое главное, на наш взгляд, подчеркнул психиатр, нарколог, психотерапевт, психолог, философ и писатель Сергей Нурисламов:

"У нас такого синдрома практически не было после Великой Отечественной войны. Тогда была очень мощно развита идеология. Во-вторых, все личностные переживания у большинства людей были смыты гордостью за свою страну. А когда люди не понимают, кто с кем воюет и за какие ценности, то в такой ситуации, конечно же, нужно, чтобы с ними занимались профессионалы".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.