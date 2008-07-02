Трансплантация волос: какие проблемы решает, где и как ее правильно провести?

Трансплантация волос: современные подходы и технологии

Красивые, ухоженные волосы, обладающие природной густотой, — не прихоть, а, скорее, требование социума, признак статуса и часть стиля. К сожалению, у многих мужчин и женщин волосы со временем — из-за стрессов, гормональных изменений или болезни — могут утратить пышность и начать выпадать. Справиться с этим лечебными средствами удается далеко не всегда. И тогда единственное, что может вернуть былую красоту, — трансплантация волос.

Хотя трансплантация — термин из области хирургии, новейшие методики восстановления волос малоинвазивны, безболезненны и не требуют длительной реабилитации.

Показания к трансплантации волос

Пересадка волос — самый эффективный способ восстановления волосяного покрова на голове при диагностированной алопеции (облысение). Это малоинвазивная хирургическая операция, суть которой заключается в изъятии волосяных фолликулов с донорского участка и вживлении их в зону облысения. В зависимости от стадии болезни операция может длиться от 2 до 9 часов.

Как правило, источником фолликулов для пересадки выступает затылочная часть головы. Трансплантацию назначают при наличии глубоких залысин у висков и в области лба, очаговой алопеции, а также для восстановления формы усов, бороды и бровей.

Обычно процедура начинается с составления врачом-трихологом индивидуального плана лечения. В редких случаях

при сахарном диабете,

гипертонии,

острых дерматитах,

аллергии,

низкой свертываемости крови

трансплантация волос противопоказана.

Кроме того, для пересадки должно быть достаточно волос в донорской зоне. Если проведение операции невозможно, стоит без промедлений начать поддерживающую терапию, не дав алопеции распространиться.

Те же, кому трансплантация волос подходит, получают массу преимуществ. Пересаженные волосы будут продолжать расти так же, как на здоровых участках. Вновь обретенные волосы помогут скрыть шрамы и залысины. Пациенту не нужно будет пользоваться лосьонами и гормональными препаратами, чтобы остановить облысение. Процедура позволит вернуть презентабельный внешний вид, при этом пациент сможет вести обычный образ жизни.

Однако у трансплантации есть и недостатки, к ним можно отнести длительность проведения операции, тем более что одной процедуры бывает недостаточно. Кроме того, не в каждом городе можно найти центр трихологии с опытными специалистами.

Методы трансплантации волос

В последние годы в трихологии применяются три метода трансплантации, отличаются они способами внедрения и извлечения трансплантата.

Операционный стрип-метод (FUT — follicular unit transplantation)

Наименование техники пересадки волос происходит от английского слова strip — полоса, лоскут. Официальное название метода — FUT, что означает «трансплантация фолликулярных единиц». Его суть заключается в следующем. Внедрение трансплантата и его извлечение происходит при помощи разрезов. С затылочной области изымается лоскут кожи, он разрезается и разделяется на части (графты), содержащие небольшую группу (от одного до четырех) волосяных фолликулов. Именно графты пересаживаются в проблемные зоны.

Операция проводится в несколько этапов. Сначала в затылочной области подготавливается операционное поле. При необходимости волосы состригаются до удобной для изъятия лоскута длины. Потом определяется и размечается лоскут, проводится местная анестезия. После несложных манипуляций скальпелем рана аккуратно ушивается. Изъятая полоска «разбивается» на графты, которые имплантируются в заранее сформированные каналы.

В среднем такая операция длится 3–4 часа, после нее требуется двухнедельный реабилитационный период, но из клиники пациент может уйти в тот же день. Одно из главных достоинств метода: шов на затылке закроется волосами, а места введения трансплантатов будут заметны максимум 10 дней. Пациент сможет уже на следующий день после операции приступать к работе. Однако в течение последующих трех недель нельзя будет

посещать баню или солярий,

активно заниматься спортом

и поднимать тяжести.

Еще одним плюсом технологии является то, что за одну операцию можно пересадить большое число графтов.

Лоскутный метод из-за высокой инвазивности применяется уже не так часто, но все еще продолжает находить своих пациентов, которых в первую очередь привлекает невысокая цена операции.

Недостатки Strip-метода

Есть у Strip-метода и недостатки. Так, хирург может использовать только фолликулы графта из кожного лоскута, а это ограничивает возможности пересадки и зачастую обеспечивает лишь маскировку облысения. Если волосы продолжат выпадать или их густота окажется недостаточной, может понадобиться еще одна операция, но проводить ее придется уже другим методом. И не потому, что из-за рубцов уменьшится донорское поле — что тоже вероятно, а в результате того, что реципиентная область попросту будет занята пересаженными графтами — волосяными фолликулами вместе с соединительной тканью, которая их окружает.

Метод достаточно травматичен: после операции могут возникать головные боли, обусловленные повреждением нервных окончаний, возможен отек лица, не спадающий до двух недель. Кроме того, по сравнению с другими методами, гораздо выше вероятность развития гнойного воспаления и занесения инфекции. После трансплантации по данному методу на затылке формируется рубец, что не позволит пациенту впоследствии делать короткие стрижки. Еще один минус технологии — при пересадке графта трудно соблюсти правильное направление роста волос, а значит — вновь обретенный волосяной покров может выглядеть неестественно.

В обсуждениях этого метода пациенты с алопецией отмечают, что после операции может возникнуть неприятное натяжение кожи лица, поскольку лоскут забирается в виде длинной полосы от уха до уха, и после заживления рана стягивается. В области под шрамом некоторые отмечают так называемое шоковое выпадение волос. Шрам побаливает в течение полугода. Однако многим этот метод помог, и они считают свой выбор правильным.

Сколько может стоить трансплантация волос в Москве подобным методом? Цена пересадки одного графта колеблется от 75 до 265 рублей. Однако нужно понимать, что одним графтом не обойтись — цена за операцию начинается в среднем от 20 тысяч рублей.

Безоперационный метод (HFE — hand folliclе extraction)

Донорский материал получают и трансплантируют без разрезов. Выбираются одиночные фолликулы или их небольшие объединения, которые пересаживаются при помощи специальной микротрубки (микропанча). Ее диаметр не превышает 0,9 мм.

По сути, вся операция, а длиться она может от 3 до 10 часов, проходит в два этапа. Сначала на затылке выстригается донорская зона и выбираются самые здоровые фолликулы, являющиеся готовыми трансплантатами. Фолликулы изымаются при помощи микропанча. На втором этапе используется специальный инструмент — имплантер Choi. С его помощью фолликулы вживляются под кожу на определенную глубину, сохраняя естественный угол наклона волос.

Данный метод является своего рода амбулаторной манипуляцией. После процедуры нет

отеков лица,

болей,

онемения

и снижения чувствительности кожи.

У пациента не останутся рубцы ни на донорской зоне, ни в месте внедрения фолликулов, а если облысение будет продолжаться, то можно будет неоднократно повторить процедуру тем же способом. Эта технология считается в настоящее время самой эффективной и наименее инвазивной. Недостаток состоит в том, что специалистов, ею владеющих, в России не так много.

При трансплантации волос методом HFE цены варьируются в пределах от 100 до 200 рублей за фолликулярное объединение (FU). За 1 день в течение нескольких часов методика HFE позволяет трансплантировать до 6000 FU. Однако не стоит спешить и пересаживать много фолликулов сразу. По отзывам пациентов, пересадка уже 2100 фолликулов данным методом может создать эффект, сопоставимый с пересадкой 5000 FU методом Strip. Секрет такого успеха заключается в том, что волосы пересаживаются с учетом их природного наклона. Врач делает тонкую, практически художественную работу, аккуратно восстанавливая естественный вид волос.

Комбинированный метод (FUE — follicular unit extraction)

Волосяные луковицы извлекаются без разрезов, а в кожу они вводятся операционным путем. Основные этапы операции сходны с лоскутным методом, рассмотренным выше, но есть и отличия. В частности, врач может забирать фолликулы не только с затылочной части, но и с волосистой части груди, рук и спины. Это дает возможность пересадить большее число графтов, что позволяет добиться наибольшей густоты волос. Комбинированный метод менее инвазивен, разрезы значительно меньше, следовательно, операция проходит легче, а реабилитация — быстрее и с меньшими осложнениями.

Реабилитационный период составляет не менее двух и не более четырех недель. Несмотря на то, что при проведении процедуры пациент не испытывает дискомфорта и сильной боли, в большинстве случаев применение обезболивающих препаратов в первые два-три дня после операции является строгой необходимостью. Преимущества бесшовной трансплантации волос обусловлены:

абсолютным отсутствием рубцов и шрамов после операции;

самостоятельным заживлением микроотверстий;

точным расчетом количества графтов и волосяных фолликулов с единообразной структурой;

сохранением естественной скорости роста волос и их характеристик;

невысокой инвазивностью;

невысокой инвазивностью; непродолжительным периодом реабилитации организма.

Минус данного метода — в невозможности осуществить повторную пересадку волос, а также в значительной потере фолликулов в процессе изъятия из донорской области.

Полезное:

Если облысение головы вызвано какими-либо заболеваниями или расстройствами эндокринной системы, то цена на пересадку одного графта колеблется от 75 до 265 рублей. В случаях, когда волосы не растут по причине образования рубцов и шрамов в волосистой части головы, стоимость одного трансплантата будет равна примерно 130–150 рублям.

По отзывам посетителей форума Волосы.ру, метод FUE «отлажен и поставлен на поток» в странах Европы. Поэтому многие пациенты обращаются именно к западным врачам. Это повышает расходы на лечение, так как приходится закладывать в бюджет оформление визы, билеты и проживание.

Не стоит думать, что все зависит только от методики пересадки. Прежде всего важна квалификация врача. Пациенты, обращавшиеся за трансплантацией, отмечают, что настоящие мастера своего дела способны даже при самом инвазивном методе обеспечить наименьшее травмирование кожи.

Уточнения

Трансплантация волос или Пересадка волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом. Применяется при прогрессирующей алопеции различного типа, а также для скрытия на лице шрамов, ран, ожогов, последствий неудачных пластических операций. Мировым стандартом приживаемости волос считается показатель не ниже 90 %. == Литература == Tamura H. Pubic hair transplantation// Japan J. Dermatology 1943. — С.53-76. Unger WP. В: История трансплантации волос// 4-е изд. Unger WP, Shapiro R, редакторы — 2004. Нью-Йорк, Марсель Деккер . Кен Л. Вильямс,//Текущая практика и споры в косметическом восстановлении волос, 2013. [pmid:19018825 Онда М, Игава Ч., Иноуэ К., Танини Р. Новый метод экстракции фолликулярных групп при трансплантации волос с использованием имплантеров// Дерматол Лейдига. декабрь 2008. — 34(12):1683-8.] [pmid:20388024 Гхо К., Мартино Нейманн Г. А. Сохранение донорского материала путем частичной экстракции фолликулярных соединений. Метод оптимизации пересадка волос.] Джей Дерматолог. 2010 ноябрь;21(6):337-49. [pmid:21031064 А. Дуа, К.Дуа. Пересадка волос методом фолликулярной экстракции// Компания J Cutan Эст Лейдига. 2010 г. май-август;3(2):76-81.]

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring). == Литература == Алопеция / Машкиллейсон Л. Н., Скрипкин Ю. К. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — Т. 1 : А — Антибиоз. — 576 с. : ил. Плешивость / Иванов О. Л. // Перу — Полуприцеп. — М. : Большая российская энциклопедия, 2014. — С. 413-414. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 26). — ISBN 978-5-85270-363-7. (Алопеция → Плешивость : [арх. 21 октября 2022] / Иванов О. Л. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016.).

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