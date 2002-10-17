Анализ HBsAg: что это и как он проводится?

Почти каждый третий человек на планете является либо носителем вируса гепатита В, либо заражен им. Государственные программы во многих странах предполагают выявление маркёров гепатита В среди населения. Антиген HbsAg является наиболее ранним сигналом инфицирования. Как выявить его наличие в организме и как расшифровать результаты анализа? Будем разбираться в этой статье.
Вирус гепатита В (HBV) представляет собой цепочку ДНК, окруженную белковой оболочки. Именно эта оболочка носит название HBsAg — hepatits B surface antigen. Первая иммунная реакция организма, призванная уничтожить HBV, направлена именно на этот антиген. Попав в кровь, вирус начинает активно размножаться. Через некоторое время иммунная система распознает возбудителя и вырабатывает специфические антитела — аnti-HBs, которые в большинстве случаев способствуют излечению от острой формы заболевания.
Существует несколько маркёров на определение гепатита В. HBsAg является самым ранним из них, с его помощью можно определить предрасположенность к заболеванию, выявить само заболевание и определить его форму — острую или хроническую. HBsAg заметен в крови на 3-6 неделе после заражения. Если этот антиген находится в организме больше полугода в активной стадии, то врачи ставят диагноз "хронический гепатит В".
Из-за широкого распространения гепатита В во многих районах и областях России проводят скрининг. При желании пройти исследование может любой человек, однако существуют определенные группы людей, которые обязаны обследоваться:
Как отмечалось выше, у гепатита В есть две формы: хроническая и острая.
Если хроническая форма не является последствием острого гепатита, то практически невозможно установить, когда началась болезнь. Это происходит из-за слабо выраженного течения заболевания. Чаще всего хроническая форма встречается у новорожденных, чьи матери являются носителями вируса, и у людей, в крови которых антиген находился больше полугода.
Острая форма гепатита ярко выражена только у четверти зараженных. Она длится от 1 до 6 месяцев и имеет ряд симптомов, схожих с обычной простудой: потеря аппетита, непроходящая усталость, быстрая утомляемость, боль в суставах, тошнота, повышение температуры, кашель, насморк и дискомфорт в правом подреберье. Если у вас присутствуют эти симптомы — необходимо срочно обратиться к врачу! Без правильного лечения, начатого в срок, человек может впасть в кому или даже умереть.
Если помимо вышеперечисленных симптомов у вас был незащищенный половой контакт с малознакомым человеком, если вы пользовались чужими средствами личной гигиены (зубная щетка, расческа, бритвенный станок), вам следует немедленного сдать анализ крови на HBsAg.
Выявить наличие гепатита В помогают два метода: экспресс-диагностика и серологическая лабораторная диагностика. Первый тип исследования относят к качественным методам обнаружения, так как он позволяет узнать, есть ли в крови антиген или нет, возможен — в домашних условиях. Если антиген обнаруживается, стоит обратиться в больницу и пройти серологическую диагностику, которая относится к количественным методам. Дополнительные лабораторные исследования (методы ИФА и ПЦР) дают более точное определение болезни. Для проведения количественного анализа требуются специальные реактивы и оборудование.
Поскольку этот способ достоверно и быстро диагностирует HBsAg, то выполнить его можно не только в медицинском учреждении, но и в домашних условиях, беспрепятственно купив в любой аптеке набор для экспресс-диагностики. Порядок ее проведения таков:
Данный вид диагностики отличается от предыдущего. Его главная особенность — точность: он определяет наличие антигена через 3 недели после заражения, вместе с этим способен обнаружить антитела anti-HBs, которые появляются при выздоровлении больного и формируют иммунитет к гепатиту В. Также, при положительном результате, анализ HBsAg выявляет тип вируса гепатита В (носительство, острая форма, хроническая форма, инкубационный период).
Количественный анализ интерпретируется следующим образом: < 0,05 МЕ/мл — отрицательный результат; ≥ 0,05 МЕ/мл — положительный результат.
Особой подготовки перед забором крови (будь то качественный или количественный метод) не требуется, главное, чтобы анализ проводился натощак (не принимать пищу за 10-12 часов). В течение 1-2 недель не употреблять лекарственные препараты, накануне анализа не пить спиртное, ограничить физические нагрузки.
Для сдачи анализа нужна венозная кровь в объеме от 5 до 10 мл. На подготовку результата уходит один-два рабочих дня.
В результате исследования крови можно получить такие результаты:
При экспресс-анализе и серодиагностике нормой является отсутствие антигена в крови. Если есть сомнения в правильности постановки диагноза (например, пациент плотно позавтракал перед сдачей крови), то лучше вновь пройти один из видов диагностики либо сдать анализы на другие маркёры гепатита В: НВеАg — anti-НВе, НВsAg — anti-НВs, anti-НВс (IgG; IgМ), НВеАg, anti-НВс IgM. Если результат снова окажется отрицательным, то заражения действительно не произошло.
Положительный результат говорит о заражении гепатитом В. Результат необходимо подтвердить повторным анализом, и сдать кровь на другие маркёры для выяснения формы болезни: носительство, острый или хронический гепатит В, инкубационный период. Для отслеживания заболевания при положительном результате необходимо регулярно сдавать кровь на анализ HBsAg.
Согласно законодательству РФ, информация о положительных результатах анализов на маркёры гепатита В передается в Отдел учета и регистрации инфекционных заболеваний Госсанэпиднадзора.
Чтобы сдать анализ HBsAg, необходимо иметь паспорт или любой другой документ, подтверждающий личность. Если такового не оказалось, то желающий может пройти исследование анонимно, но в этом случае при положительном результате человек не может быть госпитализирован и не подлежит регистрации в Отделе учета.
При проведении грамотного лечения в организме пациента должны вырабатываться антитела — anti-HBs. Если их количество будет расти, то можно с уверенностью сказать, что пациент идет на поправку. После выздоровления человек приобретает иммунитет к данному виду гепатита.
Чтобы предотвратить заражение вирусной инфекцией, стоит
Новорожденных вакцинируют в первые 12 часов жизни, затем их прививают через 1 месяц, а после — через 6.
Детям до 3-х лет вакцину вводят внутримышечно в боковую поверхность бедра, старше 3-х лет — в плечо.
Совершеннолетние граждане сами решают, прививаться им или нет.
Любая вакцина от гепатита В обеспечивает защиту на 5-7 лет.
В течение этого срока изучают количество anti-HBs-антител в крови. Если антител меньше 10 Ед/л, то прививку делают немедленно, если от 11 до 100 Ед/л — через 3-6 месяцев, от 101 до 1000 — через год, от 1001 до 10000 — через 3,5 года, более 10000 — через 7 лет.
Вирусный гепати́т В (гепатит б (b); англ. Hepatitis B) — антропонозное вирусное заболевание, вызываемое возбудителем с выраженными гепатотропными свойствами — вирус гепатита B (в специальной литературе его могут обозначать «вирус ГВ», ВГВ или HBV) из семейства гепаднавирусов. == Литература == Санитарные правила СП — 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита B». Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 февраля 2000 г.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 № 260 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим гепатитом B, хроническим гепатитом C». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.10.2005 № 621 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хроническим активным гепатитом B сочетании с первичным билиарным циррозом». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.10.2005 № 618 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хроническим активным гепатитом B сочетании с первичным склерозирующим холангитом». Методические указания МУ 3.1.2792-10 Эпидемиологический надзор за гепатитом B. Информационный бюллетень ВОЗ (по вирусному гепатиту B) № 204 от июля 2013 года. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/ru/ Шахгильдян И. В., Михайлов М. И., Онищенко Г. Г. Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). Москва, ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. — 384 с. ISBN 5-89004-149-5
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