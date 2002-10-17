Анализ HBsAg: что это и как он проводится?

Результаты исследования на наличие гепатита. Как прочитать?

10:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почти каждый третий человек на планете является либо носителем вируса гепатита В, либо заражен им. Государственные программы во многих странах предполагают выявление маркёров гепатита В среди населения. Антиген HbsAg является наиболее ранним сигналом инфицирования. Как выявить его наличие в организме и как расшифровать результаты анализа? Будем разбираться в этой статье.

Фото: https://t.me/RDKBofficial by официальный канал РДКБ, PDM

Тест на HBsAg: почему назначается анализ?

Вирус гепатита В (HBV) представляет собой цепочку ДНК, окруженную белковой оболочки. Именно эта оболочка носит название HBsAg — hepatits B surface antigen. Первая иммунная реакция организма, призванная уничтожить HBV, направлена именно на этот антиген. Попав в кровь, вирус начинает активно размножаться. Через некоторое время иммунная система распознает возбудителя и вырабатывает специфические антитела — аnti-HBs, которые в большинстве случаев способствуют излечению от острой формы заболевания.

Существует несколько маркёров на определение гепатита В. HBsAg является самым ранним из них, с его помощью можно определить предрасположенность к заболеванию, выявить само заболевание и определить его форму — острую или хроническую. HBsAg заметен в крови на 3-6 неделе после заражения. Если этот антиген находится в организме больше полугода в активной стадии, то врачи ставят диагноз "хронический гепатит В".

Люди, не имеющие признаков инфицирования, могут стать носителями возбудителя и сами того не желая — заразить окружающих.

По неизвестным причинам среди мужчин чаще встречаются носители антигена, чем среди женщин.

Носитель вируса или переболевший гепатитом В не может быть донором крови, он обязан встать на учет и регулярно сдавать анализы.

Из-за широкого распространения гепатита В во многих районах и областях России проводят скрининг. При желании пройти исследование может любой человек, однако существуют определенные группы людей, которые обязаны обследоваться:

беременные женщины два раза в течение всей беременности: при становлении на учет в женскую консультацию и в предродовой период;

медицинские работники, которые контактируют напрямую с кровью пациентов — медсестры, хирурги, гинекологи, акушеры, стоматологи и другие;

лица, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве;

лица, являющиеся носителями или болеющие острой или хронической формой гепатита В.

Как отмечалось выше, у гепатита В есть две формы: хроническая и острая.

Если хроническая форма не является последствием острого гепатита, то практически невозможно установить, когда началась болезнь. Это происходит из-за слабо выраженного течения заболевания. Чаще всего хроническая форма встречается у новорожденных, чьи матери являются носителями вируса, и у людей, в крови которых антиген находился больше полугода.

Острая форма гепатита ярко выражена только у четверти зараженных. Она длится от 1 до 6 месяцев и имеет ряд симптомов, схожих с обычной простудой: потеря аппетита, непроходящая усталость, быстрая утомляемость, боль в суставах, тошнота, повышение температуры, кашель, насморк и дискомфорт в правом подреберье. Если у вас присутствуют эти симптомы — необходимо срочно обратиться к врачу! Без правильного лечения, начатого в срок, человек может впасть в кому или даже умереть.

Если помимо вышеперечисленных симптомов у вас был незащищенный половой контакт с малознакомым человеком, если вы пользовались чужими средствами личной гигиены (зубная щетка, расческа, бритвенный станок), вам следует немедленного сдать анализ крови на HBsAg.

Подготовка к анализу и проведение процедуры

Выявить наличие гепатита В помогают два метода: экспресс-диагностика и серологическая лабораторная диагностика. Первый тип исследования относят к качественным методам обнаружения, так как он позволяет узнать, есть ли в крови антиген или нет, возможен — в домашних условиях. Если антиген обнаруживается, стоит обратиться в больницу и пройти серологическую диагностику, которая относится к количественным методам. Дополнительные лабораторные исследования (методы ИФА и ПЦР) дают более точное определение болезни. Для проведения количественного анализа требуются специальные реактивы и оборудование.

Экспресс-диагностика

Поскольку этот способ достоверно и быстро диагностирует HBsAg, то выполнить его можно не только в медицинском учреждении, но и в домашних условиях, беспрепятственно купив в любой аптеке набор для экспресс-диагностики. Порядок ее проведения таков:

обработать палец спиртовым раствором;

проколоть кожу скарификатором или ланцетом;

капнуть 3 капли крови на полоску-тестер. Чтобы не исказить результат анализа, не стоит касаться пальцем поверхности полоски;

через 1 минуту добавить на полоску 3-4 капли буферного раствора из набора;

через 10-15 минут можно увидеть результат анализа HBsAg.

Серологическая лабораторная диагностика

Данный вид диагностики отличается от предыдущего. Его главная особенность — точность: он определяет наличие антигена через 3 недели после заражения, вместе с этим способен обнаружить антитела anti-HBs, которые появляются при выздоровлении больного и формируют иммунитет к гепатиту В. Также, при положительном результате, анализ HBsAg выявляет тип вируса гепатита В (носительство, острая форма, хроническая форма, инкубационный период).

Количественный анализ интерпретируется следующим образом: < 0,05 МЕ/мл — отрицательный результат; ≥ 0,05 МЕ/мл — положительный результат.

Особой подготовки перед забором крови (будь то качественный или количественный метод) не требуется, главное, чтобы анализ проводился натощак (не принимать пищу за 10-12 часов). В течение 1-2 недель не употреблять лекарственные препараты, накануне анализа не пить спиртное, ограничить физические нагрузки.

Для сдачи анализа нужна венозная кровь в объеме от 5 до 10 мл. На подготовку результата уходит один-два рабочих дня.

Расшифровка результатов

В результате исследования крови можно получить такие результаты:

отрицательный, HBsAg не обнаружен в крови. В домашних условиях это можно определить по одной полоске на тестере;

положительный, нужно пройти дополнительное обследование. В домашних условиях на тестере появились две контрольные полоски — "маячок" о наличии антигена в организме.

Анализ на НВsAg "отрицательный"

При экспресс-анализе и серодиагностике нормой является отсутствие антигена в крови. Если есть сомнения в правильности постановки диагноза (например, пациент плотно позавтракал перед сдачей крови), то лучше вновь пройти один из видов диагностики либо сдать анализы на другие маркёры гепатита В: НВеАg — anti-НВе, НВsAg — anti-НВs, anti-НВс (IgG; IgМ), НВеАg, anti-НВс IgM. Если результат снова окажется отрицательным, то заражения действительно не произошло.

НВsAg "положительный": что это значит?

Положительный результат говорит о заражении гепатитом В. Результат необходимо подтвердить повторным анализом, и сдать кровь на другие маркёры для выяснения формы болезни: носительство, острый или хронический гепатит В, инкубационный период. Для отслеживания заболевания при положительном результате необходимо регулярно сдавать кровь на анализ HBsAg.

Согласно законодательству РФ, информация о положительных результатах анализов на маркёры гепатита В передается в Отдел учета и регистрации инфекционных заболеваний Госсанэпиднадзора.

Чтобы сдать анализ HBsAg, необходимо иметь паспорт или любой другой документ, подтверждающий личность. Если такового не оказалось, то желающий может пройти исследование анонимно, но в этом случае при положительном результате человек не может быть госпитализирован и не подлежит регистрации в Отделе учета.

При проведении грамотного лечения в организме пациента должны вырабатываться антитела — anti-HBs. Если их количество будет расти, то можно с уверенностью сказать, что пациент идет на поправку. После выздоровления человек приобретает иммунитет к данному виду гепатита.

Профилактика гепатита В

Чтобы предотвратить заражение вирусной инфекцией, стоит

тщательно следить за соблюдением правил личной гигиены,

пользоваться барьерными методами контрацепции,

проходить вакцинацию

и раз в два года сдавать анализы в профилактических целях.

Новорожденных вакцинируют в первые 12 часов жизни, затем их прививают через 1 месяц, а после — через 6.

Детям до 3-х лет вакцину вводят внутримышечно в боковую поверхность бедра, старше 3-х лет — в плечо.

Совершеннолетние граждане сами решают, прививаться им или нет.

Любая вакцина от гепатита В обеспечивает защиту на 5-7 лет.

В течение этого срока изучают количество anti-HBs-антител в крови. Если антител меньше 10 Ед/л, то прививку делают немедленно, если от 11 до 100 Ед/л — через 3-6 месяцев, от 101 до 1000 — через год, от 1001 до 10000 — через 3,5 года, более 10000 — через 7 лет.

Уточнения

Вирусный гепати́т В (гепатит б (b); англ. Hepatitis B) — антропонозное вирусное заболевание, вызываемое возбудителем с выраженными гепатотропными свойствами — вирус гепатита B (в специальной литературе его могут обозначать «вирус ГВ», ВГВ или HBV) из семейства гепаднавирусов. == Литература == Санитарные правила СП — 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита B». Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 февраля 2000 г.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 № 260 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным хроническим гепатитом B, хроническим гепатитом C». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.10.2005 № 621 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хроническим активным гепатитом B сочетании с первичным билиарным циррозом». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.10.2005 № 618 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хроническим активным гепатитом B сочетании с первичным склерозирующим холангитом». Методические указания МУ 3.1.2792-10 Эпидемиологический надзор за гепатитом B. Информационный бюллетень ВОЗ (по вирусному гепатиту B) № 204 от июля 2013 года. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/ru/ Шахгильдян И. В., Михайлов М. И., Онищенко Г. Г. Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). Москва, ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. — 384 с. ISBN 5-89004-149-5

Автор Юлия Королева Юлия Королева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру Специалист Шантурова Евгения Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)

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