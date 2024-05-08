Биолог Лысиков: как определить и оптимизировать кислотность почвы и сделать идеальный компост

Биолог Лысиков рассказал, как улучшить почву на дачном участке

6:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Какая кислотность является оптимальной для большинства растений; как самостоятельно определить кислотность почвы; почему раскислять почву лучше известью, а не песком; как сделать правильный компост, Pravda.Ru рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Лысиков.

Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Андрей Борисович, расскажите, пожалуйста, про кислотность почвы.

— Кислотность почвы — одна из важнейших характеристик и одна из немногих процедур, которую обязательно надо делать, когда вы исследуете почву на участке. Все мы знаем про шкалу с серединкой около 7, где:

7 — это нейтральная почва,

всё, что меньше 7, — это кислые почвы,

всё, что больше 7, — это щелочные почвы.

От 6 до 6,5 — это идеальная кислотность для большинства растений.

— Как узнать уровень кислотности почвы на участке? В магазине продают такие приборчики: мол, воткнул — и якобы он всё покажет.

— Эти приборы часто работают с большими ошибками.

Когда мне в поле нужно определить кислотность почвы, я пользуюсь для грубой оценки обычными бумажными индикаторами. Они показывают плюс-минус 1-2 pH. Делаю смесь из почвы с водой, даю отстояться, чтобы вода была более-менее прозрачная, и засовываю туда лакмусовую бумажку, которую потом сравниваю с эталоном. Он размещён на упаковке с лакмусовыми индикаторами. И по цвету смотрю, к какой величине pH эта бумажка подходит.

Можно посмотреть, что растёт на участке. Если хвощи, лютики, щавелеки, мокрица, хвойные деревья — это примерно 4,5 pH, кислая почва.

Максимально тщательный подход — это правильный отбор образцов и передача их на анализ в сертифицированную лабораторию, которая занимается почвенными исследованиями.

В пределах участка 20-30 соток можно найти несколько подтипов почвы. Поэтому когда мы отбираем почву на сложных участках, нужно взять образцы почвы в нескольких контрастных точках. Лучше сделать так. На выбранном участке берём три образца почвы до глубины обычно 20 сантиметров. Я беру 10-20 сантиметров, то есть травяную подстилку убираем в сторону, органическую часть и листья убираем, от поверхности минеральной почвы отмеряем 10 сантиметров, копаем ямку, от глубины ямки берём ещё на 10 сантиметров. Получается от 10 до 20 сантиметров.

Это самая продуктивная часть почвы, перегнойный (гумусовый) горизонт, и наиболее показательная часть, там находится наибольшая масса корней растений, даже древесные корни поднимаются в этот слой и там ловят воду, воздух и элементы питания. Берем почву в трёх точках и смешиваем, делаем смешанный образец с одной площадки. И так же делаем в другом месте, например, в низине.

У нас основная масса почвообразующих пород — это кислые породы. Если у вас кислотность 5-5,5, то раскислять не надо. Если ниже — конечно, нужно.

— Чем можно раскислять почву?

— Это в первую очередь известкование. Мел, доломитовая мука под разными названиями, карбонат кальция. Печная зола — тоже хорошее средство, но она эффективнее как удобрение, а как раскислитель она в 4-5 раз слабее, чем доломитовая мука, известь.

Внесение извести — универсальный приём. Известь не только изменяет кислотность, но, самое главное, улучшает структуру почвы, склеивает в ней агрегаты, особенно если почва песчаная, очень рыхлая, сквозистая. Кстати, структуру рыхлой почвы можно улучшить внесением глиняной крошки.

Глинование лёгких почв и пескование тяжёлых почв — это классика.

Для пескования тяжёлых почв внесение извести очень эффективно, потому что существенно уменьшает долю вносимого песка. Если мы вносим на лёгкую почву глину или суглинок, нам нужно два-три ведра на квадратный метр, и это уже будет иметь эффект при перекопке. Если мы пескуем тяжёлую почву, то нужно внести 15-20 вёдер песка, чтобы получить заметный эффект. Или мы можем внести 3-5 вёдер песка и добавить 1-1,5 килограмма извести на квадратный метр.

Представляете, какая экономия: вместо пяти вёдер песка взять один килограмм извести.

— Кроме минеральных веществ, которыми в основном питаются растения, нужно вносить органику. Какие виды органики можно использовать?

— В первую очередь навоз. И, конечно, компост. Для компоста берут бочку, куда всё и закидывают. Важно: бочка должна быть дырявая, чтобы внутрь поступал воздух. Процесс компостирования должен идти в присутствии кислорода и влаги. Компост можно перестилать соломой, торфом, добавить мочевины для убыстрения процесса.

Я как-то посетил местечко Визли под Лондоном — это опытное хозяйство Королевского общества садоводов, RHS. И я увидел, какой компостер используют в Визли.

Это кубический ящик метр на метр, деревянный, с щелями, просто вставляются наборные доски. Стоят рядом три таких ящика, получается полный цикл. Сначала заполняется один ящик. Затем второй. Когда заполнился третий, первый уже готов. Это примерно за два года.

Я сделал так же у себя на даче. Работает идеально. Вот три кубических ящика с щелями, не забитых полностью, чтобы воздух проходил. Отличный компост. Туда складываем всё подряд: прополочную зеленую массу, скошенную траву (не пластом, а равномерно распределить), листья, ветки, чайную заварку, скорлупки и т. д. Можно использовать торф и сапропель, но тонким слоем, а не в экстремальном количестве.

Смотрите видеоверсию интервью