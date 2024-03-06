Пора сажать острый перец. Вырастить острый перец на даче и дома очень просто. Советы агронома

Агроном Викулов перечислил популярные сорта острого перца

5:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Начало марта — подходящее время для высаживания рассады перца. Какие сорта острого перца можно вырастить в России, как подготовить почву и рассаду для посадки, а также почему работать с перцем можно только в толстых перчатках, Pravda.Ru рассказал агроном, экс-заведующий Мичуринского сада Владимир Викулов.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg

— Поскольку родина перцев — это Латинская Америка, значит, эти культуры любят тепло?

— Да, перцы очень теплолюбивые. Суперострые сорта гораздо теплолюбивее сладких перцев. Это касается не только надземной части, но и корневой.

В наших условиях острые перцы можно вырастить, только утеплив корни. Для этого делают приподнятые грядки, чтобы они успевали прогреваться, либо сажают в 50-100-литровые мешки без дна: мешок высотой 50-70 см ставят на грядки, заполняют плодородным грунтом и в такие импровизированные контейнеры высаживают рассаду поштучно.

— В открытом грунте суперострые перцы не будут расти?

— Если вам нужно один-три плода, то можно их вырастить, их часто даже выращивают в горшках в комнате. Но это условия не характерные, поэтому перцы не набирают весь потенциал.

Для этого нужны:

теплица,

тёплый грунт,

ранняя посадка,

возрастная рассада.

Рассаду надо выращивать хотя бы два месяца, то есть с конца февраля — начала марта.

— Многие жалуются, что перец тяжело всходит. Как разбудить семена?

— Если хорошие семена и нормальные условия, то всходят через четыре-пять дней. Если приходится ждать по две недели, значит, слишком холодно. Лучшая температура для перца — 25-28 градусов, даже до 30.

Если выше 30 градусов — это хуже, появляется опасность грибных болезней.

Важно подготовить грунт, не просто купить, а лучше свой грунт иметь. Грунт простой:

дерновая земля,

перегной,

немного речного песка.

Чтобы себя обезопасить от чёрной ножки и грибных болезней, самое простое — это пролить ёмкость кипятком насквозь, либо лоточек с землей на десять минут поставить в микроволновку или в духовку.

— Говорят, перцы не любят даже слабокислую почву, нужна кислотность, близкая к нейтральной?

— Даже если рН 6-7, ничего страшного. Если вы не знаете pH своей почвы, не можете определить это по сорнякам, возьмите покупной грунт от известных фирм, где pH указан.

Кстати, очень хорошие результаты показывает для небольших объёмов (для больших объёмов это дорого) кокосовый субстрат. Он почти нейтральный, пальма в кислой почве не растёт. Кокос очень стабилен, в нём хорошо всё выращивается.

— Насколько сложно выращивать перец?

— Гораздо менее сложно, чем, скажем, томаты. Перец не требует пасынкования. Далеко не все сорта нужно подвязывать, особенно суперострых перцев, потому что суперострый перец лёгкий. Одна перчинка — 15-20 граммов, в длину — десять сантиметров, тонкостенная, ароматная, нежная. Вы берете её (конечно, в перчатках), разрезаете, там стеночки — один миллиметр, внутри суперострых сортов даже видно капельки масла с высоким содержанием капсаицина. Рекомендую ни в коем случае не трогать, даже мизинчиком. Эффект будет серьёзный.

— Какие ваши любимые сорта?

— Во-первых, сан луис — это овощной перец, в нём сочетаются достоинства сладкого перца и небольшая интересная острота, которая никого не обжигает, даже человека, который никогда перец не пробовал. Сан луис хранится в холодильнике два месяца, если его аккуратно сняли, даже если сорван незрелым. Он несложен в выращивании, некрупный, высотой до метра в теплице, урожайный, беспроблемный перец.

Если мы идём вверх по сковиллам (единица измерения остроты перца), следующая группа — это слабоострые сорта. Как правило, это Карибский район:

Куба,

Тринидад,

Ямайка, —

где не любят очень острые перцы.

Там есть интересная группа слабоострых сортов, до 1000-2000 сковиллов, обладающих интересными ароматами: манго или яблока.

Есть сорта, при высушивании имеющие аромат шоколада или дыма.

Есть интересный мулато ислено (это полусотров Мексики, Бах-Калифорния) — шоколадный перец, слабоострый, при высушивании, в подвяленном состоянии он напоминает чернослив. Он очень поздний, капризный, малоурожайный, но интересный. Его не нужно много.

Вообще перцев нужно одно-два растения, особенно суперострых. Я суперострые сорта выращиваю одно растение раз в несколько лет, потому что два-три килограмма суперострого перца дают 200 граммов сушеного, этого хватит на всех друзей и знакомых на пару лет.

Я люблю коричневый халапеньо броун. Он тёмно-красный, цвета запёкшейся крови, не очень острый, хрустящий, его легко готовить, его можно и заморозить, и высушить, как мексиканцы часто делают, целиком либо измельчить в порошок, очень легко сделать маринованный.

Ещё советую хабанеро оранж — яркий вкус, яркий аромат и достойная острота.

— Суперострые перцы мы рекомендовать не будем. Ещё раз обращаем внимание, что пробовать их не надо, руки при работе должны быть в перчатках, ни в коем случае не трите глаза. Но в целом перцы легко выращивать, можно даже как комнатное растение на подоконнике.

— Да. Перец легко поддаётся малообъёмному выращиванию. Тот же халапеньо можно вырастить в трёхлитровом горшке, и урожай будет хороший, даже один килограмм, а килограмм халапеньо для обычного человека более чем достаточно.