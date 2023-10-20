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Петр Дерябин

Определяем кислотность почвы с помощью бутылочки

3:09
Садоводство » Советы

На сельскохозяйственных предприятиях промышленного типа аккуратно ведется учет истории земельных полей. В этих записях фиксируются все проведенные мелиоративные мероприятия, направленные на улучшение качества почв на протяжении десятилетий.

Определяем кислотность почвы с помощью бутылочки
Фото: commons.wikimedia. org

В этих записях можно найти информацию о том, в какие годы и с какой нормой были внесены хлористый калий, фосфоритная мука, органические удобрения, известковые материалы и гипс на конкретных полях. Также там отражено, когда земельные участки использовались для парения или обработки чизелем. Агрономы обращаются к этим записям для разработки планов на следующий год, определяя, какие действия по повышению плодородия земли необходимо предпринять.

Кроме этого, агрономы отправляют образцы почвы в лабораторию, чтобы оценить наличие различных элементов и их концентрацию на каждом участке. Они также изучают кислотность почвы и определяют, требуется ли известкование.

Это важно, так как при повышенной кислотности почвы, растения, выращенные на этой почве, могут испытывать дефицит водорастворимых солей кальция и магния. Это, в свою очередь, может привести к уменьшению урожая и ухудшению его качества.

Для небольших приусадебных участков, владельцам бывает сложнее определить, когда нужно провести известкование почвы. Не всегда у них есть возможность и финансовые средства для того, чтобы отправить образцы почвы в лабораторию. В таких случаях им может помочь простой метод с использованием небольшой бутылочки объемом 250 мл, соски, чайной ложки и садовой извести.

Если участок подразделен на несколько наделов, чтобы соблюдать севооборот, то с каждого из этих наделов нужно взять пробы почвы с разных точек на глубине около 10 см и смешать их в одной емкости. Затем эту смесь (чуть больше двух столовых ложек) помещают в бутылочку, наполняя её примерно на четверть. Затем в бутылочку добавляют воду, которая должна быть без хлорки и лучше всего дождевая или колодезная, чтобы наполнить ее до половины.

В бутылочку добавляется чайная ложка садовой извести, и на горлышко бутылочки надевается плотно закрученная резиновая соска, чтобы не было доступа воздуха. После встряхивания смеси в течение 3-5 минут и дальнейшего ожидания, в результате взаимодействия извести с кислой почвой в бутылке будет выделяться углекислый газ, что приведет к накачиванию соски.

Если после некоторого времени соска не наполнилась или немного расправилась, это может указывать на то, что почва не нуждается в известковании. Если же соска восстановила первоначальную форму или даже немного вздулась, это свидетельствует о высокой кислотности почвы. В таком случае нужно провести известкование всего участка, соблюдая соответствующие нормы для разных типов почв.

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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ и СОСТАВ ПОЧВЫ в ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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