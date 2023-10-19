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Петр Дерябин

Как спасти от ожогов можжевельники и другие хвойные?

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Без разницы, являются ли хвойники сосной, елью или можжевельниками — во всех случаях они произрастают в тенистых лесах или густых подлесках, где кора ствола и основы толстых ветвей редко подвергается длительному солнечному освещению. Если хвойники были посажены на открытом месте, есть вероятность, что они подверглись солнечным ожогам.

Как спасти от ожогов можжевельники и другие хвойные?
Фото: commons.wikimedia. org

Весной, до полного схода снежного покрова, в солнечные дни, кора стволов с южной стороны может нагреваться значительно, что приводит к преждевременному активированию клеток камбия. В ночное время, особенно при ясной погоде, температура быстро падает гораздо ниже нуля, и это может вызвать гибель камбия. Камбий также может погибнуть от перегрева, если температура поверхности солнечно нагретой коры достигает 38 градусов.

В нижней части ствола дерева кора толще, и она более подвержена солнечному нагреву. Это может объяснить, почему усыхание хвои и ветвей началось снизу. Вероятность того, что сосна, лиственница или туя в европейской части России подвергнуты солнечным ожогам, крайне мала. Однако можжевельник, ель и тис, высаженные на открытых участках, могут защищаться от весенних солнечных ожогов путем белильной процедуры.

Ель и можжевельник, в естественных условиях, произрастают на почвах, бедных минеральными элементами, таких как подзолы и песчаники. Они привыкли к низкому содержанию растворимых солей в почве. Если содержание растворимых солей внезапно увеличится, это может вызвать на них химический ожог. Например, если песчаник около этих дерев определенным образом использовать для неконтролируемых нужд, включая собачий выгул, указанные в письме симптомы могут быстро проявиться. То же самое может случиться, если зимой посыпать дорожку, близкую к этим хвойникам, солью для ликвидации льда. Затем, весной, остатки соли могут оказаться рядом с корнями хвойников, что также приведет к описанным последствиям.

Молодые можжевельники, при хорошем увлажнении и посаженные в плодородной почве, могут развиваться более интенсивно, чем в естественных условиях, что может сделать их ткани более нежными и менее устойчивыми. В таких случаях повышается вероятность заболеваний грибками, на которые более адаптированные к менее благоприятным условиям молодые растения обычно более устойчивы.

Шютта можжевельника представляет собой наибольшую угрозу для можжевельника. Появление этой болезни начинается в конце весны или начале лета при наступлении теплой погоды. Хвоинки прошлого года становятся желтыми, затем коричневыми. Они, казалось бы, присыхают к ветвям, не опадая. В августе-сентябре на хвоинках появляются маленькие чёрные выпуклые пятнышки диаметром около 1 мм — это плодовые сумки, содержащие споры гриба-паразита.

На ранних этапах развития болезни можно предотвратить ее с помощью опрыскивания одним из фунгицидов. Если признаки болезни только начинают появляться, и хвоинки только начинают желтеть, остановить ее развитие могут двухпроцентная бордоская жидкость или однопроцентная коллоидная сера. Если болезнь уже в разгаре, потребуется применение более мощных препаратов.

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Как защитить хвойные от солнечных ожогов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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