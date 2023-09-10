Ученые рассказали об ананасе, который кусает в ответ

3:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Окровавленный рот — не тот вид, который многие из нас хотели бы видеть на своих летних фотографиях. Однако, если вы наслаждаетесь свежим ананасом, то такой эффект иногда может случиться. Ананас — это освежающая закуска, богатая витаминами С и В6, среди множества других полезных компонентов. Однако он также содержит мощный фермент, который можно использовать для размягчения мяса.

Фото: архив Правды.Ру

Почему ананас может вызвать кровотечение?

Этот фермент, способный размягчать мясо, называется бромелайн. Его применяют для размягчения жестких мясных волокон, поскольку он способен разрушать белки, включая те, которые, к сожалению, также находятся в нашей ротовой полости.

У некоторых людей ферменты ананаса могут вызывать лишь слабое покалывание или жжение во рту. Однако для других это воздействие оказывается более сильным и может вызвать кровотечение из языка, десен или слизистых щек.

Что такое бромелайн?

Бромелайн — это группа ферментов, известных как протеолитические ферменты, которые способны расщеплять белки. Эти ферменты находятся в плодах и стеблях ананаса (Ananas comosus). Согласно данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья, бромелайн был исследован в контексте лечения ожогов. Они отмечают, что предварительные исследования показали, что бромелайн может помочь в удалении омертвевшей и поврежденной кожи при ожогах у детей и взрослых. Однако еще требуется дополнительное исследование, чтобы определить, является ли лечение бромелайном более эффективным в долгосрочной перспективе по сравнению со стандартными методами лечения рубцов. Идея заключается в том, что бромелайн может улучшить заживление ожогов полной толщины через процесс, называемый "ферментативной обработкой на основе бромелайна". Этот процесс работает благодаря наличию цистеиновых протеиназ в бромелайне, которые способны расщеплять белки, содержащие аминокислоту цистеин в их длинных цепях. У человека много таких белков, поэтому ферменты могут активно работать в тканях организма. Безопасно ли есть ананас? Ананас абсолютно безопасен для употребления в пищу, при условии, что у вас нет аллергии, хотя это случается крайне редко. Однако у некоторых людей ананас может вызвать неприятные побочные эффекты. На этот случай есть несколько важных моментов. Бромелайн, содержащийся в ананасе, может быть полезным для разрушения рубцовой ткани. Однако этот фермент не выбирает, какие клетки атаковать, и может воздействовать на некоторые клетки в нашей ротовой полости. Чтобы снизить риск возникновения раздражений в ротовой полости, вы можете срезать стебель ананаса из той области, где бромелайн наиболее концентрирован, или выбрать консервированный ананас вместо свежего. Приготовление ананаса также может разрушить ферменты, делая его менее вероятным источником раздражений при употреблении. Если вы хотите насладиться ананасом без риска раздражений, его подготовка и обработка могут устранить ферменты, что позволит вам наслаждаться этим фруктом, не вызывая негодования в ротовой полости. Напомним также, что при употреблении некоторых фруктов под солнцем слишком долго, можно получить "ожог маргариты". Это также следует учитывать, чтобы предотвратить нежелательные последствия от длительного воздействия солнечных лучей.

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