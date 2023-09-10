Фундазол. Почему ни в коем случае нельзя применять этот фунгицид

11:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Защита растений от болезней — это жизненно важное мероприятие при выращивании любых сельскохозяйственных культур, будь то овощи, фрукты или ягоды. Грибковые и бактериальные инфекции могут нанести серьезный вред и значительно уменьшить урожай. В случае запущенных инфекций садоводы могут даже остаться без урожая.

Фото: архив Правды.Ру

Культуры, зараженные болезнями, могут не только утратить качество, но и стать непригодными для хранения. Например, чеснок, зараженный фузариозом, практически не поддается хранению. Томаты, пораженные фитофторозом, могут погибнуть еще до созревания урожая. Мучнистая роса и пероноспороз способны уничтожить растения огурцов, даже когда они могли бы продолжать плодоносить. А серая гниль может разрушить ягоды клубники и малины. Это далеко не полный список болезней, которые могут атаковать ваши культуры.

Садоводам всегда предстоит выбор между использованием химических препаратов, биологических средств или народных методов. Многие все еще предпочитают последний вариант, но часто они оказываются менее эффективными, так как результаты могут быть непредсказуемыми, а эффективность — недолгой.

Химические или биологические фунгициды?

Однако выбор между химическими и биологическими фунгицидами не так прост. Действие химических фунгицидов существенно дольше, чем у биологических аналогов. Они начинают действовать уже через несколько минут или часов после обработки, в то время как биологическим средствам требуется несколько дней. Эффективность биологических фунгицидов достигается лишь при регулярном применении до появления признаков заболевания, то есть на стадии профилактики.

Биологические фунгициды оказывают контактное воздействие. Бактерии или грибы размножаются на поверхности листьев или корней растения, где они были внесены при обработке либо корневым методом, либо на поверхность листьев. В благоприятных условиях они начинают размножаться и уничтожают патогенные микроорганизмы.

Однако условия не всегда идеальны для размножения полезных организмов. В почве они могут выживать только при наличии достаточной влажности и тепла. При засухе полезные бактерии погибают, а грибы перестают работать. Также, при обработке биологическими фунгицидами по листьям, они подвергаются разрушительному воздействию солнечных лучей. Из-за этих факторов, обработку биологическими средствами необходимо проводить регулярно в течение всего сезона, повторяя ее каждые 10-14 дней.

Химические фунгициды: контактные и системные

Химические фунгициды могут быть контактными или системными. Контактные фунгициды аналогичны по действию биологическим препаратам, но они работают намного быстрее. Они практически не накапливаются в тканях растения и оказывают воздействие только на те области, где были нанесены. Поэтому обработку контактными фунгицидами следует проводить очень аккуратно, и ее необходимо повторить после дождя.

Примерами контактных фунгицидов являются медьсодержащие препараты, такие как "ХОМ", "Оксихом", "Абига Пик" и другие, а также препараты на основе серы, такие как "Тиовит Джет". Еще одним контактным фунгицидом является "Делан" (для обработки плодовых культур) и "Квадрис" (для овощей).

Разнообразие химических фунгицидов предполагает наличие различных активных компонентов в их составе. Нередко препараты, носящие разные торговые названия, фактически основаны на одном и том же действующем веществе. Важно отметить, что ни один химический фунгицид не может считаться полностью безопасным.

Обычно для использования в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) предлагаются фунгициды, классифицированные как продукты 3-го класса опасности, то есть умеренно опасные. Многие из них представляют опасность для пчел и могут наносить ущерб полезной микрофлоре, если попадут в почву.

Однако среди химических фунгицидов можно выделить более опасные препараты. Один из них — "Фундазол", который также известен под названием "Беномил". Пестициды, содержащие беномил (или фундазол), включают "Беназол", "Бенорад", и "Нор-Би".

Препарат "Фундазол" существует уже довольно долгое время и применяется с конца 1960-х годов. Однако после проведения тщательных исследований, "Фундазол" был запрещен в Европе и Беларуси. Несмотря на это, препарат продолжает производиться и продаваться, и многие садоводы, возможно, не осознают его опасность. Интересно, что он уже давно не производится в странах Европы или бывшего СССР, но он фасуется и представляется как отечественный продукт.

"Фундазол", безусловно, обладает высокой эффективностью в борьбе с вызывающими грибковые заболевания патогенами: антракноз, альтернариоз, разнообразные виды гнили, все виды плесени, увядания и мучнистая роса. Кроме того, "Фундазол" обладает аксарицидным действием и способен уничтожать паутинных клещей. Этот препарат также проявляет некоторое инсектицидное действие и может быть эффективным в борьбе с бахчевой тлей и белокрылкой.

Воздействие на человека Несмотря на высокую эффективность "Фундазола" в борьбе с грибковыми заболеваниями растений, его потенциально вредное воздействие на человека существенно перекрывает все его достоинства. Этот препарат относится к 2-му классу опасности, и его использование может вызвать серьезные здоровотворные проблемы. При попадании "Фундазола" на кожу возникают дерматиты, а употребление продуктов, содержащих остаточные вещества препарата, может негативно сказаться на печени и даже привести к циррозу. Более того, "Фундазол" оказывает воздействие на репродуктивную функцию человека и животных, что делает его особенно опасным для беременных женщин, так как может вызвать серьезные патологии плода. Загрязнение почвы Действующее вещество "Фундазола", беномил, характеризуется медленным выводом из почвы. Это вещество проникает на глубину до 20 см и равномерно распространяется в почве. Даже если "Фундазол" используется для обработки декоративных растений, нельзя гарантировать, что оно не попадет на соседние грядки с овощами или другими культурами. Более того, "Фундазол" вызывает загрязнение почвы и разлагается крайне медленно. Для полураспада препарата требуется полгода, а для полного разложения — целый год. Этот процесс приносит вред почвенной микрофлоре и превращает живую почву в нежизнеспособный грунт. Другие опасные препараты Помимо "Фундазола", существуют и другие препараты, которые, хотя и не запрещены к использованию, можно сравнить по вредности для окружающей среды с "Фундазолом", хотя они, безусловно, менее опасны. Примером такого препарата является системный фунгицид "Максим дачник", у которого период полураспада в почве составляет 140-350 дней в лабораторных условиях и 10-25 дней в полевых условиях. Препараты, содержащие металаксил, такие как "Метаксил", "Рапид", и "Бенефис", остаются активными в почве в течение 40-70 дней, в растениях — 14-35 дней. Также существуют опасные препараты для личных подсобных хозяйств, содержащие мефеноксам, такие как "Ридомил Голд" и "Максим Голд", для которых период разложения активного вещества также составляет несколько месяцев. Целью данной статьи не является агитация против использования химически синтезированных средств защиты растений, так как в некоторых случаях они могут быть необходимы. Однако важно всегда внимательно изучать инструкции, взвешивать все плюсы и минусы, а также строго соблюдать сроки ожидания при использовании химических препаратов. Загрязнение почвы пестицидами представляет собой крайне серьезную проблему. Главным образом это касается сельскохозяйственных угодий, где используются гербициды и пестициды для увеличения урожайности. Такие вещества накапливаются в почве из года в год и, в конечном итоге, могут сделать почву непригодной для сельского хозяйства. Восстановление почвы после использования пестицидов Разложению пестицидов в почве способствуют различные микроорганизмы, в частности, почвенные грибы, такие как триходерма, пенициллины и актиномицеты. В почве с более высокой биологической активностью разложение пестицидов происходит более быстро. Например, в почве с высоким содержанием гумуса пестициды разлагаются в два раза быстрее, чем на бедных и истощенных почвах. Если вы использовали "Фундазол" на своем участке для обработки луковичных культур или для ухода за плодовыми и декоративными растениями, стоит задуматься о том, как минимизировать его вредное воздействие и ускорить процесс разложения в почве. Триходерма: Для ускорения разложения пестицидов в почве можно внести триходерму. Для этого используйте препараты на основе триходермы, такие как "Триходерма вериде", "Трихоцин", "Микорад Мальсано" и другие, разводя их согласно инструкции. Биогумус: Для стимуляции активности почвенных микроорганизмов, проливайте почву гуминовыми препаратами. При загрязнении почвы пестицидами, можно увеличить концентрацию гуминовых веществ в растворе до 20%. Пенициллины: Несмотря на то, что пенициллиновые грибки могут вызывать плесень, они также способны разлагать пестициды в почве. Для их заселения, можно закапывать кожуры цитрусовых, банановые шкурки, и хлебные корки, на которых эти грибки быстро размножаются. Псевдомонады: Некоторые виды бактерий, такие как псевдомонады, могут также участвовать в разложении пестицидов и улучшении состояния почвы. Для поддержания почвенной микрофлоры и ускорения разложения пестицидов можно приготовить комплексный раствор, включая крахмал, биопрепарат с бактериями псевдомонады или триходерму, и гуминовый препарат в соответствии с инструкцией. Такие меры могут помочь оживить почвенную микрофлору, ускорить процесс разложения пестицидов и уменьшить их вредное воздействие на окружающую среду.

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