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Петр Ермилин
Создаём цветник в саду

Как создать яркий цветник в саду

2:40
Садоводство

Создание яркого цветника в саду — это отличный способ добавить яркие краски и радость в вашу зеленую зону. Вот несколько советов, которые помогут вам создать яркий и красочный цветник:

Как создать яркий цветник в саду
Фото: img.freepik. com/free-photo/garden-flowers-mae-fah-luang-garden-locate-doi-tung-chiang-rai-thailand_335224-968.jpg?w=2000

1. Выбор ярких цветов

Основной элемент яркого цветника — это, конечно же, яркие цветы. Выбирайте растения с насыщенными цветами, такие как красные, оранжевые, жёлтые, розовые и фиолетовые оттенки. Можно использовать разнообразные цветочные комбинации, чтобы создать яркие контрасты и гармоничные сочетания.

2. Используйте разные высоты

Чтобы придать цветнику объём и интерес, размещайте растения различной высоты. Высокорослые растения размещайте на заднем плане, среднерослые — посередине, а низкорослые — спереди. Это создаст эффект слоистости и улучшит визуальное восприятие.

3. Контрастные сочетания

Используйте контрастные цвета и формы для создания зрелищных сочетаний. Например, сочетание красных и жёлтых цветов или больших и мелких цветочных групп смотрится очень эффектно. Экспериментируйте с различными цветовыми сочетаниями для достижения максимального яркого эффекта.

4. Постоянное цветение

Для того чтобы ваш цветник всегда был ярким и красочным, выбирайте растения с продолжительным цветением. Используйте такие растения, как герань, петуния, маргаритка, лилейник и другие, чтобы обеспечить долгий период радостного цветения.

5. Уход и подкормки

Для сохранения ярких и красочных цветов ваш цветник нуждается в хорошем уходе. Регулярно поливайте растения, удаляйте увядшие цветы и отцветшие соцветия. Подкармливайте растения удобрениями для поддержания их здоровья и красоты.

6. Игра текстур

Сочетайте растения с различными текстурами листьев и цветов. Например, сочетание растений с гладкими листьями и растений с пушистыми или жёсткими листьями создаст интересный визуальный контраст.

7. Декоративные элементы

Дополните ваш яркий цветник декоративными элементами, такими как садовые статуи, фонтаны, камни или другие аксессуары. Это придаст вашему цветнику дополнительный шарм и индивидуальность.

Благодаря этим 7 методам ваш цветник станет ещё ярче и красочнее.

КАК СОЗДАТЬ ЦВЕТНИК В САДУ
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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