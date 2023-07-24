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Петр Дерябин

Облепиха: чем полезна и как ухаживать

2:58
Садоводство

Облепиха (лат. Hippophae rhamnoides) — это удивительное растение, которое обладает множеством преимуществ. Кустарник с яркими оранжевыми ягодами, которые не только полезны, но и украшают сад.

Облепиха: чем полезна и как ухаживать
Фото: pixabay.com

Облепиха произрастает в различных регионах мира, включая Россию. Она известна своими медицинскими и кулинарными свойствами. Ягоды облепихи богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, делая их ценным природным источником питательных веществ.

Чем хороша облепиха

Ягоды облепихи являются настоящим кладезем питательных веществ, включая витамины С, А, Е, К и В, бета-каротин, фолиевую кислоту, железо, калий и магний. Употребление этих ягод способствует укреплению иммунитета, улучшению зрения, поддержанию здоровья кожи и многое другое.

Облепиха известна своей способностью адаптироваться к различным климатическим условиям. Это растение может расти даже в неблагоприятных условиях.

Яркие оранжевые ягоды облепихи делают её прекрасным элементом ландшафтного дизайна. Кустарник смотрится эффектно и привлекает внимание, особенно в осенний период, когда его плоды созревают.

Правильный выбор места для посадки облепихи — залог её успешного развития и урожайности. Облепихе необходимо обильное солнечное освещение для нормального роста и развития. Выберите место, где растение получит как минимум 6-8 часов солнечного света в день.

Облепиха предпочитает средние почвы с хорошей дренажной способностью. Она не выдерживает затопления корней, поэтому обеспечьте хороший дренаж, чтобы избежать застоя влаги. Облепиха может достигать значительных размеров, поэтому убедитесь, что растению будет просторно.

Посадка облепихи и уход за ней

Правильная посадка облепихи — важный этап для растения. Перед посадкой подготовьте почву, внеся компост или перегной. Выбирайте здоровые саженцы с разветвленной корневой системой и хорошо развитыми побегами.

Сделайте яму для саженца, которая должна быть немного больше корневого кома системы. Разместите растение в яме, засыпьте корни землей и хорошо уплотните почву вокруг него. Для обеспечения здорового роста и развития облепихи необходимо правильно ухаживать за ней: поддерживать оптимальный уровень влажности почвы вокруг облепихи. Особенно активно поливайте растение в период сухости.

Регулярное внесение органических и минеральных удобрений поможет облепихе развиваться и приносить хороший урожай. Проводите обрезку кустарника для формирования красивой кроны и удаления старых, больных или поврежденных веток.

Облепиха. Особенности и уход за облепихой
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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