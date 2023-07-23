Коккомикоз черешни: причины, симптомы и эффективные методы лечения

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Коккомикоз черешни, также известный как вишневая пятнистость, является распространенным заболеванием деревьев черешни. Это грибковая инфекция, которая может существенно повлиять на урожай и общее здоровье растения.

Фото: img.freepik. com/premium-photo/plum-tree-disease-clasterosporiasis-coccomycosis-marsoniosis-plum-leaves_561246-1228.jpg?w=2000

Основные причины коккомикоза черешни

Чтобы бороться с коккомикозом черешни, важно понять его основные причины. Вот некоторые из них:

1. Условия окружающей среды. Коккомикоз черешни развивается во влажных условиях, когда влага задерживается на листьях и плодах длительное время. Высокая влажность способствует распространению грибка и усиливает его агрессивность.

2. Зараженные семена и растения. Заражённые семена и растения могут быть источниками инфекции. Если новые растения или семена вводятся в сад или плантацию, они могут распространять грибок на другие растения.

3. Недостаточная вентиляция. Плохая вентиляция в саду или плантации также может способствовать развитию коккомикоза. Недостаточная циркуляция воздуха создает благоприятные условия для размножения грибка.

Характерные симптомы коккомикоза черешни

У коккомикоза черешни есть несколько характерных симптомов, которые помогают его идентифицировать:

1. Пятна на листьях. Первым заметным признаком инфекции являются красные или коричневые пятна на листьях черешни. Они могут иметь различные размеры и формы.

2. Поражение плодов. Грибковая инфекция может повлиять на плоды, вызывая на их поверхности тёмные пятна или полосы. В результате плоды могут деформироваться и стать несъедобными.

3. Образование слизистых масс. Во время развития грибка на поверхности растения могут образовываться слизистые массы, которые выглядят как роса.

Эффективные методы лечения

При обнаружении коккомикоза черешни важно немедленно принимать меры по лечению. Вот несколько эффективных методов:

1. Применение фунгицидов. Использование фунгицидов — один из наиболее распространенных способов борьбы с грибковыми инфекциями. Нанесение фунгицида на пораженные растения может помочь предотвратить распространение коккомикоза. О том, как успешно изготовить собственный фунгицид, мы уже писали.

2. Улучшение дренажа. Улучшение дренажа почвы позволяет снизить уровень влаги и создать менее благоприятные условия для развития грибка.

3. Удаление заражённых частей растения. При обнаружении заражённых листьев или плодов их следует немедленно удалить и уничтожить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.