Фунгицид для растений: как сделать свой собственный антигрибковый препарат

Садоводы часто сталкиваются с проблемой борьбы с вредителями и заболеваниями растений без использования агрессивных и опасных химических веществ, которые следует применять только в крайних случаях. Когда возникают проблемы с грибковыми заболеваниями газонов и садовых растений, часто можно решить эти проблемы с помощью самодельных фунгицидов для газонов или растений, не нанося вред окружающей среде и не подвергая риску здоровье вас, ваших детей или домашних животных.

Фото: www.bhg.com. au/media/49070/homemade-fungicide.jpg

Снижение потребности в фунгицидах для растений

Чтобы снизить потребность в использовании фунгицидов для растений, может помочь выбор здоровых, устойчивых к вредителям растений и соблюдение правил санитарии в овощном саду и цветнике. Следите за здоровьем растений и поддерживайте чистоту их места роста, чтобы сократить потребность в использовании фунгицидов для растений. Чаще всего грибковые заболевания являются следствием присутствия вредителей в саду. Иногда контроль за вредителями является таким простым, как промывка их струей воды из садового шланга, смывая тли и других проникающих и сосущих насекомых.

Самодельные фунгициды для сада

Изучение, как сделать свой собственный фунгицид, дает вам возможность контролировать ингредиенты, многие из которых уже есть в вашем доме. Вот несколько популярных ингредиентов для использования в приготовлении фунгицида для газонов и садов:

Смешивание пищевой соды с водой, примерно 4 чайные ложки или 1 полный столовую ложку на 4 л воды (Примечание: многие ресурсы рекомендуют использовать карбонат калия в качестве замены пищевой соды).

Мыло для мытья посуды без отбеливателей или хлора — популярный ингредиент самодельных фунгицидов для растений.

Растительные масла часто добавляются в самодельные фунгициды для растений, чтобы они лучше прилипали к листьям и стеблям.

Смесь Бордо для применения в период покоя может контролировать некоторые грибковые и бактериальные заболевания. Вы можете приготовить свою собственную смесь Бордо, смешав измельченный известняк и порошковый сульфат меди. Рекомендуемая пропорция для применения в период покоя составляет 4-4-50. Смешайте 4 части каждого компонента с 189 литрами воды. Если вам нужно меньше, например, на четыре с половиной литра, уменьшите рецепт для самодельного фунгицида для растений до 6,5-8 чайных ложек (32-39 мл) сульфата меди и 3 столовых ложки (44 мл) известняка на 0,5 л воды.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО САМОДЕЛЬНОГО СРЕДСТВА: Следует отметить, что при использовании самодельной смеси всегда следует сначала проверить ее на небольшом участке растения, чтобы убедиться, что она не повредит растение. Кроме того, не используйте отбеливающие мыла или моющие средства на основе хлора для обработки растений, так как это может нанести вред им. Кроме того, важно никогда не наносить самодельную смесь на растение в жаркий или яркий солнечный день, так как это быстро приведет к обгоранию растения и его гибели.

Справка:

Фунгициды представляют собой химические соединения, которые используются для борьбы с грибковыми заболеваниями растений, а также для обработки семян с целью уничтожения спор паразитических грибов. Фунгициды являются эффективным инструментом для предотвращения и лечения грибковых инфекций, которые могут негативно влиять на здоровье и урожайность растений.