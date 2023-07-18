Сезонная обрезка растений: когда и как

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Искусство обрезки растений является важным аспектом садоводства. Она позволяет поддерживать здоровье и красоту растений, способствует правильному росту и улучшает общий внешний вид сада. Однако, чтобы достичь наилучших результатов, важно знать, когда правильно обрезать различные виды растений.

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1. Весенняя обрезка

Весенняя обрезка деревьев. Весенняя обрезка деревьев обычно проводится перед началом активного роста. Она помогает удалить мертвые, больные или поврежденные ветви и стимулирует общий рост растения. Некоторые виды деревьев, такие как фруктовые деревья, требуют обрезки для повышения урожайности и формирования правильной кроны.

Весенняя обрезка кустарников. Кустарники также нуждаются в обрезке весной. Это помогает убрать старые ветви, поддерживает их здоровье и форму, а также стимулирует цветение. Важно знать, что некоторые кустарники цветут на старых побегах, поэтому обрезка может ограничить цветение.

2. Летняя обрезка

Летняя обрезка цветочных растений. Летом можно обрезать цветочные растения, чтобы поддерживать их компактность и улучшить цветение. Удаление увядших цветков и лишних побегов способствует формированию новых бутонов и продлевает сезон цветения. Однако не все цветочные растения требуют летней обрезки, поэтому важно ориентироваться на конкретные требования каждого вида.

Летняя обрезка плодовых деревьев. У плодовых деревьев летняя обрезка может помочь контролировать их размер и форму. Она также способствует удалению больных или поврежденных ветвей и стимулирует развитие плодов. Летняя обрезка также может помочь улучшить доступ света и воздуха к плодам, что может привести к лучшему созреванию.

3. Осенняя обрезка

Осенняя обрезка растений. Осенняя обрезка растений проводится после окончания их активного роста. Она помогает убрать увядшие листья, мертвые стебли и другие остатки растений перед наступлением зимы. Также осенняя обрезка может способствовать защите растений от вредителей и болезней.

Осенняя обрезка декоративных кустарников. Декоративные кустарники также требуют осенней обрезки. Это помогает поддерживать их форму и здоровье, а также улучшает их внешний вид. Важно обрезать кустарники до начала морозов, чтобы избежать повреждения растений.

Осенняя обрезка плодовых деревьев. Осень — хорошее время для обрезки плодовых деревьев. Удаление больных и поврежденных ветвей помогает предотвратить распространение болезней и улучшает качество плодов. Осенняя обрезка также способствует более здоровому росту и улучшает урожайность следующего сезона.