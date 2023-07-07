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Петр Дерябин

Растения тоже любят музыку

3:41
Садоводство

Музыка — это не только приятное занятие для нас, людей, но также может оказывать влияние на другие живые организмы, такие как растения. В последнее время стало популярным исследование эффекта музыки на рост и развитие растений. Этот подход культурного воздействия на растения известен как "музыкотерапия для растений" или "звуковое садоводство".

Растения тоже любят музыку
Фото: www.moananursery. com/wp-content/uploads/2023/01/plant-with-headphones.jpg

Влияние музыки на растения

Музыка и фотосинтез. Одним из ключевых процессов в жизни растений является фотосинтез, в ходе которого они преобразуют солнечную энергию в органические вещества. Некоторые исследования показали, что игра музыки может стимулировать фотосинтез и повысить уровень хлорофилла в листьях растений. Это может привести к увеличению их роста и развития.

Музыка и физиологические процессы растений. Музыка также может оказывать влияние на физиологические процессы растений, такие как дыхание, обмен веществ и циркуляция соков. Исследования показали, что ритмические звуки могут стимулировать дыхание растений и увеличивать их усвоение питательных веществ из почвы.

Музыка и стрессовые факторы. Растения, подобно людям, могут подвергаться стрессовым факторам, таким как изменения температуры, засуха, пагубное воздействие насекомых и другие агрессивные условия. Некоторые исследования показали, что игра музыки может снижать уровень стресса у растений и повышать их устойчивость к неблагоприятным условиям.

Эффекты различных жанров музыки на рост растений

Классическая музыка

Классическая музыка, такая как произведения Моцарта или Баха, часто рекомендуется для игры растениям. Она считается успокаивающей и может способствовать более равномерному и здоровому росту растений.

Рок и поп-музыка

Рок и поп-музыка считаются более энергичными и ритмичными. Она может быть полезной для стимуляции физиологических процессов и повышения активности растений.

Инструментальная музыка

Инструментальная музыка, такая как пьесы для фортепиано или скрипки, может создавать спокойную и гармоничную атмосферу вокруг растений. Это может способствовать их расслаблению и росту.

Нью-эйдж музыка

Нью-эйдж музыка известна своей спокойной и медитативной атмосферой. Она может быть полезной для создания релаксационной среды, что может способствовать росту растений.

Как правильно играть музыку для растений

Чтобы достичь наилучших результатов при игре музыки для растений, следует учитывать несколько факторов. 

Громкость и частота

Громкость звуков должна быть умеренной, чтобы не создавать стрессовые условия для растений. Частота звуков также может оказывать влияние на реакцию растений, поэтому стоит экспериментировать с разными частотами и наблюдать за реакцией растений.

Длительность и регулярность

Игра музыки для растений должна быть регулярной и длительной. Растения медленно реагируют на изменения окружающей среды, поэтому для достижения заметных результатов рекомендуется играть музыку в течение продолжительного времени.

Выбор инструментов

Различные инструменты могут создавать разные эффекты на растения. Например, звуки флейты могут имитировать звуки природы, что может быть полезно для растений. Экспериментируйте с разными инструментами и выбирайте те, которые вам и вашим растениям нравятся больше всего.

Влияние музыки на растения. Результаты эксперимента!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы музыка
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