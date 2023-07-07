Очень важный отдых: как перевести растение в состояние покоя

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почти все растения вступают в период покоя зимой, независимо от того, растут ли они внутри помещения или на открытом грунте. Этот период отдыха критичен для их выживания и возможности обновляться каждый год. В то же время период покоя растений во время холодных условий также важен во время стрессовых ситуаций. Например, в периоды крайней жары или засухи многие растения (особенно деревья) вступают в состояние, похожее на период покоя, сбрасывая листья заранее, чтобы сохранить остатки влаги и обеспечить свое выживание.

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Как перевести растение в состояние покоя

Обычно вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы растение вступило в состояние покоя. Это обычно происходит самостоятельно, хотя некоторым комнатным растениям может потребоваться небольшая помощь. Большинство растений способны ощутить укорочение дней к концу лета или началу осени. Когда приближаются более прохладные температуры, рост растений начинает замедляться, и они входят в состояние покоя.

В отношении комнатных растений может помочь перемещение их в более темное и прохладное место в доме, чтобы они смогли вступить в период покоя. Когда растение находится в состоянии покоя, рост листвы может быть ограниченным и даже прекратиться, но корни продолжают расти и развиваться. Поэтому осень часто является идеальным временем для пересадки растений.

Открытые растения, находящиеся в земле, не требуют никакой помощи, хотя растения, выращиваемые в горшках на открытом воздухе, могут потребовать перемещения в зависимости от климата и типа растения. Большинство растений в горшках можно перенести внутрь помещения, а для более устойчивых видов подойдет неподогреваемый гараж на зиму. Полностью покойное растение (такое, которое теряет листья), также может получать полив каждый месяц во время зимнего покоя, но не чаще.

Восстановление покойного растения

В зависимости от вашего местоположения, растения могут выходить из состояния покоя весной в течение нескольких недель. Чтобы возродить покойное растение внутри помещения, верните его в косвенное освещение. Обильно полейте его и добавьте удобрения (разведенные в половинной концентрации), чтобы стимулировать новый рост. Не перемещайте горшечные растения обратно на улицу до тех пор, пока угроза заморозков или холодных температур полностью не пройдет. Большинству открытых растений требуется немного ухода, кроме обрезки для обеспечения нового роста. Доза удобрений весной также поможет стимулировать рост листвы, хотя это часто происходит естественным образом, когда растение готово к этому.