Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Очень важный отдых: как перевести растение в состояние покоя

2:56
Садоводство

Почти все растения вступают в период покоя зимой, независимо от того, растут ли они внутри помещения или на открытом грунте. Этот период отдыха критичен для их выживания и возможности обновляться каждый год. В то же время период покоя растений во время холодных условий также важен во время стрессовых ситуаций. Например, в периоды крайней жары или засухи многие растения (особенно деревья) вступают в состояние, похожее на период покоя, сбрасывая листья заранее, чтобы сохранить остатки влаги и обеспечить свое выживание.

Очень важный отдых: как перевести растение в состояние покоя
Фото: www.plantsbycreekside. com/wp-content/uploads/2015/03/greenhouse4-H2-2015.jpg

Как перевести растение в состояние покоя

Обычно вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы растение вступило в состояние покоя. Это обычно происходит самостоятельно, хотя некоторым комнатным растениям может потребоваться небольшая помощь. Большинство растений способны ощутить укорочение дней к концу лета или началу осени. Когда приближаются более прохладные температуры, рост растений начинает замедляться, и они входят в состояние покоя.

В отношении комнатных растений может помочь перемещение их в более темное и прохладное место в доме, чтобы они смогли вступить в период покоя. Когда растение находится в состоянии покоя, рост листвы может быть ограниченным и даже прекратиться, но корни продолжают расти и развиваться. Поэтому осень часто является идеальным временем для пересадки растений.

Открытые растения, находящиеся в земле, не требуют никакой помощи, хотя растения, выращиваемые в горшках на открытом воздухе, могут потребовать перемещения в зависимости от климата и типа растения. Большинство растений в горшках можно перенести внутрь помещения, а для более устойчивых видов подойдет неподогреваемый гараж на зиму. Полностью покойное растение (такое, которое теряет листья), также может получать полив каждый месяц во время зимнего покоя, но не чаще.

Восстановление покойного растения

В зависимости от вашего местоположения, растения могут выходить из состояния покоя весной в течение нескольких недель. Чтобы возродить покойное растение внутри помещения, верните его в косвенное освещение. Обильно полейте его и добавьте удобрения (разведенные в половинной концентрации), чтобы стимулировать новый рост. Не перемещайте горшечные растения обратно на улицу до тех пор, пока угроза заморозков или холодных температур полностью не пройдет. Большинству открытых растений требуется немного ухода, кроме обрезки для обеспечения нового роста. Доза удобрений весной также поможет стимулировать рост листвы, хотя это часто происходит естественным образом, когда растение готово к этому.

Что такое период покоя комнатных растений? Уход за растениями в холодное время.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Daily Express: ВСУ боятся "непроходимого барьера" российской армии
Психиатр-нарколог Холдин предупредил жителей Подмосковья об опасности купания в пьяном состоянии
"Звание" иноагента для звезды — это "чёрная метка" нерукопожатности
Юлия Топольницкая и Влад Топалов примут участие в шоу "Новые звёзды в Африке"
Полковник Баранец: Запад в панике после захвата ВС РФ британской ракеты Storm Shadow
Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных покровителях SHAMANa: "Очень серьёзные люди"
Хирург-онколог Коржиков развеял мифы о раке: баня, солнце и сладкое можно и даже нужно
Житель Белгорода заказал убийство неприятеля за один миллион рублей
Стилист Александр Рогов уверен, что российские звёзды намеренно выбирают безвкусные наряды
В фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" должен был умереть полковник Пашутин
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Эксперт назвала самый опасный продукт для сердца
Президент Финляндии: наши компании все до одной ушли из России, но это не дало эффекта
Продюсер Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву"
Продюсер Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву"
Последние материалы
Юлия Топольницкая и Влад Топалов примут участие в шоу "Новые звёзды в Африке"
Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных покровителях SHAMANa: "Очень серьёзные люди"
Полковник Баранец: Запад в панике после захвата ВС РФ британской ракеты Storm Shadow
Хирург-онколог Коржиков развеял мифы о раке: баня, солнце и сладкое можно и даже нужно
Житель Белгорода заказал убийство неприятеля за один миллион рублей
Стилист Александр Рогов уверен, что российские звёзды намеренно выбирают безвкусные наряды
В фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" должен был умереть полковник Пашутин
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию
Turizm Gazetesi: отели Турции назвали страны, которыми заменили украинских туристов
Санкт-Петербург — город, который должен посетить каждый
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников