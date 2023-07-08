Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

8 интересных растений, которые сами способны избавиться от вредителей

3:22
Садоводство

Защита сельскохозяйственных культур от вредителей является важной задачей для сельскохозяйственных производителей. Однако вместо использования химических пестицидов существуют растения, которые естественным образом могут защищать урожай от вредных насекомых. Это экологически безопасный способ обеспечить здоровый рост и богатый урожай без вреда для окружающей среды и здоровья людей.

8 интересных растений, которые сами способны избавиться от вредителей
Фото: pixabay.com

Растение 1: мята. Мята является отличным растением для естественной защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Ее аромат отпугивает множество насекомых, таких как мухи и мошки. Вы можете высаживать мяту возле овощных грядок или фруктовых деревьев, чтобы уменьшить количество вредителей.

Растение 2: настурция. Настурция — это растение, которое привлекает вредителей и служит для них ловушкой. Она привлекает вредных насекомых, таких как тля и белокрылки, и защищает остальные сельскохозяйственные культуры от их воздействия. Растение настурции также имеет яркие и красивые цветы, что делает его привлекательным для озеленения сада.

Растение 3: пижма. Пижма — растение с сильным запахом, который отпугивает множество насекомых. Она может быть использована для защиты от комаров, мух и клещей. Растение пижмы можно высаживать вокруг сельскохозяйственных участков или использовать его в виде натурального репеллента.

Растение 4: ромашка. Ромашка — растение, которое помогает защищать сельскохозяйственные культуры от насекомых и других вредителей. Она обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что может помочь в борьбе с болезнями растений. Вы можете использовать ромашку в виде натурального экстракта или отвара для полива растений.

Растение 5: базилик. Базилик — это не только прекрасное ароматическое растение, но и отличное средство естественной защиты от вредителей. Его аромат отпугивает мух, мошек и комаров. Кроме того, базилик может быть полезным для других сельскохозяйственных культур, так как он может привлекать полезных насекомых, которые питаются вредителями.

Растение 6: петрушка. Петрушка — растение, которое может служить как естественный репеллент для вредных насекомых. Она имеет сильный аромат, который может отпугивать мух и других насекомых. Вы можете высаживать петрушку вокруг сада или овощных грядок, чтобы уменьшить вред от вредителей.

Растение 7: розмарин. Розмарин — это ароматное растение, которое может быть использовано для естественной защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Его запах отпугивает насекомых, таких как мухи и мошки. Кроме того, розмарин имеет антисептические свойства и может помочь в борьбе с болезнями растений.

Растение 8: лаванда. Лаванда — растение с прекрасным ароматом, который отпугивает множество насекомых, включая мух, мошек и комаров. Вы можете высаживать лаванду возле сельскохозяйственных культур или использовать ее в виде сухих пучков, чтобы защитить урожай от вредителей.

ЦВЕТЫ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ огорода и сада
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Newsweek: обслуживающий персонал F-16 на Украине станет главной целью для армии России
Подполковник армии США Дэвис: я стрелял кассетными боеприпасами, ими войну не выиграть
Немецкий предприниматель Дотком: Зеленский допустил глупую ошибку, когда понадеялся на США
Продюсер Морозов объяснил невостребованность осудившей СВО певицы Веры Брежневой в Европе
Юрист Кваша: российские чиновники начали прятать взятки в криптовалюте
Николаевский подпольщик Лебедев: по украинским городам открыто гуляют иностранные наёмники
Читателей DM испугали предупреждения Путина после решения США о поставках кассетных бомб
Падающий курс рубля оставит Владивосток без дешёвых японских машин
Байден: Украина не готова к вступлению в НАТО, но США могут предоставить ей гарантии по примеру Израиля
Депутат Госдумы Белик: страны НАТО сомневаются в возможностях Зеленского
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву"

Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.

Иосиф Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда отказались ехать артисты
Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца
Эксперт назвала самый опасный продукт для сердца
Гинцбург рассказал о вспышке смертельной опасносного менингококка
Певец Филипп Киркоров сбрил волосы
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Изначально в фильме "Ворошиловский стрелок" предполагалась гибель полковника Пашутина
Сатановский назвал истинных предателей сбежавших из страны
ВСУ атаковали территорию России новым оружием
ВСУ атаковали территорию России новым оружием
Последние материалы
Newsweek: обслуживающий персонал F-16 на Украине станет главной целью для армии России
Подполковник армии США Дэвис: я стрелял кассетными боеприпасами, ими войну не выиграть
Оцените японскую кухню на её территории: путешествие в Японию
8 интересных растений, которые сами способны избавиться от вредителей
Немецкий предприниматель Дотком: Зеленский допустил глупую ошибку, когда понадеялся на США
Продюсер Морозов объяснил невостребованность осудившей СВО певицы Веры Брежневой в Европе
Юрист Кваша: российские чиновники начали прятать взятки в криптовалюте
Николаевский подпольщик Лебедев: по украинским городам открыто гуляют иностранные наёмники
Читателей DM испугали предупреждения Путина после решения США о поставках кассетных бомб
Как вырастить розмарин и другие растения без больших денежных трат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников