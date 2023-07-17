Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Почему автоматический полив — лучший подарок садоводу

2:25
Садоводство

Автоматический полив представляет собой эффективный способ обеспечить растения необходимым количеством влаги без лишних усилий. Он обладает рядом преимуществ, таких как повышение урожайности, экономию воды и удобство использования. Но насколько сложно установить автоматический полив?

Почему автоматический полив — лучший подарок садоводу
Фото: m.media-amazon. com/images/I/71oU9zK2XFL.jpg

Преимущества автоматического полива

Автоматический полив может стать незаменимым помощником для садоводов и фермеров. Вот несколько преимуществ, которые он предлагает:

Автоматический полив обеспечивает растения необходимым количеством влаги в оптимальное время. Это позволяет улучшить рост и развитие растений, а также повысить их урожайность. Стабильный и регулярный полив помогает предотвратить иссушение почвы и стресс у растений.

Системы автоматического полива часто оснащены датчиками влажности почвы и программами, которые оптимизируют использование воды. Они могут подавать воду только при необходимости, основываясь на реальных потребностях растений. Это позволяет существенно сократить расход воды по сравнению с традиционными методами полива.

Автоматический полив освобождает от необходимости поливать растения вручную. Вы можете настроить систему на работу по расписанию или при помощи датчиков, и она сама будет следить за поливом вашего сада или огорода. Это позволяет сэкономить время и усилия, особенно при уходе за большими участками.

Различные системы автоматического полива

На рынке существует несколько типов систем автоматического полива, которые могут быть установлены в зависимости от ваших потребностей. Рассмотрим некоторые из них:

Капельный полив является одним из наиболее эффективных способов полива растений. Он позволяет точно доставлять воду к корням растений, минимизируя её потери. Капельные системы обычно состоят из трубок с микродырочками или капельницами, которые располагаются рядом с растениями.

Разбрызгивающий полив применяется для полива больших участков. Он осуществляется с помощью специальных форсунок, которые распыляют воду над растениями. Этот тип полива обеспечивает равномерное распределение влаги по всей площади и может быть установлен как наземно, так и на опорных структурах.

Автоматический полив сада и огорода. Плюсы минусы опыт использования
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Кардиолог рассказал, какую преступную ошибку совершают врачи, назначая статины
GEN: в ДНК может храниться 215 млн гигабайт информации
Кардиолог рассказал, какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты
Пресс-служба "Зенита" объявила о подписании Марио Фернандеса
ITIA: теннисистка из США дисквалифицирована за допинг
Нутрициолог Гончар рассказала, как часто нужно есть рыбу
South China Morning Post: в Китае введено регулирование ИИ
Psychological Bulletin: раскрыта причина веры в теории заговора
Нанесен ряд ударов по аэродрому "Арциз", в Одессе, откуда же и в последнее время обычно вылетают и хранятся все БПЛА ВС
Татьяна Буланова рассказала, как ей удаётся сохранять красоту и молодость: инъекции и питание
Популярное
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту

Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.

Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Как китайцы обломали себе зубы о русский Благовещенск Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
GEN: в ДНК может храниться 215 млн гигабайт информации
Кардиолог рассказал, какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты
Пресс-служба "Зенита" объявила о подписании Марио Фернандеса
ITIA: теннисистка из США дисквалифицирована за допинг
Нутрициолог Гончар рассказала, как часто нужно есть рыбу
South China Morning Post: в Китае введено регулирование ИИ
Psychological Bulletin: раскрыта причина веры в теории заговора
Нанесен ряд ударов по аэродрому "Арциз", в Одессе, откуда же и в последнее время обычно вылетают и хранятся все БПЛА ВС
Татьяна Буланова рассказала, как ей удаётся сохранять красоту и молодость: инъекции и питание
Преимущества и недостатки вертикального садоводства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников