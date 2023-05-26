Особенности выращивания декоративного подсолнечника

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Декоративный подсолнечник является прекрасным элементом в ландшафтном дизайне. Его яркие и крупные соцветия могут стать центральным акцентом сада или оформить границы и клумбы.

Фото: styla-prod-us.imgix. net/b7fc887a-f0c4-4ca7-b83d-a7c7cd325b61/1621261211666_1093ffa6-1cf7-4edc-b6f5-81a60b4c7090

Декоративный подсолнечник часто ассоциируется с символикой, такой как оптимизм, радость и солнце. Его яркий и весёлый вид может поднять настроение и создать позитивную атмосферу. В различных культурах декоративный подсолнечник может также символизировать благополучие, долголетие и энергию.

Как правильно выращивать декоративный подсолнечник

Декоративный подсолнечник можно выращивать как из семян, так и из рассады.

Выберите солнечное место с плодородной почвой. Рыхлая почва облегчит корневую систему растения.

Выберите подходящий метод для посадки декоративного подсолнечника в соответствии с выбранным сортом.

Обеспечьте регулярный полив, особенно во время засухи.

Применяйте органические удобрения для поддержания здорового роста растения.

Регулярно пропалывайте сорняки, чтобы они не конкурировали с декоративным подсолнечником за питательные вещества.

Уход

Декоративный подсолнечник относительно неприхотлив в уходе, но всё же требует некоторого внимания. Вот некоторые рекомендации:

Установите опоры или колышки рядом с высокорослыми сортами, чтобы предотвратить прогиб стеблей.

Удаляйте отцветшие соцветия, чтобы стимулировать рост новых цветов.

Используйте органические способы защиты от возможных вредителей, таких как улитки или листовёртки.

Узнайте, какие цветки являются мужскими или женскими, чтобы лучше контролировать сбор семян.

Преимущества декоративного подсолнечника

Яркие цветы декоративного подсолнечника привлекают пчёл и других насекомых, способствуя сохранению биоразнообразия в саду.

Корневая система декоративного подсолнечника помогает удерживать почву и предотвращать эрозию.

Зрелые семена декоративного подсолнечника предоставляют пищу для различных видов птиц.

Выбор разных сортов позволяет создавать разноцветные композиции и добавлять красоту саду.