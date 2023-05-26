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Петр Дерябин

Особенности выращивания декоративного подсолнечника

2:20
Садоводство

Декоративный подсолнечник является прекрасным элементом в ландшафтном дизайне. Его яркие и крупные соцветия могут стать центральным акцентом сада или оформить границы и клумбы.

Особенности выращивания декоративного подсолнечника
Фото: styla-prod-us.imgix. net/b7fc887a-f0c4-4ca7-b83d-a7c7cd325b61/1621261211666_1093ffa6-1cf7-4edc-b6f5-81a60b4c7090

Декоративный подсолнечник часто ассоциируется с символикой, такой как оптимизм, радость и солнце. Его яркий и весёлый вид может поднять настроение и создать позитивную атмосферу. В различных культурах декоративный подсолнечник может также символизировать благополучие, долголетие и энергию.

Как правильно выращивать декоративный подсолнечник

Декоративный подсолнечник можно выращивать как из семян, так и из рассады. 

  • Выберите солнечное место с плодородной почвой. Рыхлая почва облегчит корневую систему растения.
  • Выберите подходящий метод для посадки декоративного подсолнечника в соответствии с выбранным сортом.
  • Обеспечьте регулярный полив, особенно во время засухи.
  • Применяйте органические удобрения для поддержания здорового роста растения.
  • Регулярно пропалывайте сорняки, чтобы они не конкурировали с декоративным подсолнечником за питательные вещества.

Уход 

Декоративный подсолнечник относительно неприхотлив в уходе, но всё же требует некоторого внимания. Вот некоторые рекомендации:

  • Установите опоры или колышки рядом с высокорослыми сортами, чтобы предотвратить прогиб стеблей.
  • Удаляйте отцветшие соцветия, чтобы стимулировать рост новых цветов.
  • Используйте органические способы защиты от возможных вредителей, таких как улитки или листовёртки.
  • Узнайте, какие цветки являются мужскими или женскими, чтобы лучше контролировать сбор семян.

Преимущества декоративного подсолнечника

  • Яркие цветы декоративного подсолнечника привлекают пчёл и других насекомых, способствуя сохранению биоразнообразия в саду.
  • Корневая система декоративного подсолнечника помогает удерживать почву и предотвращать эрозию.
  • Зрелые семена декоративного подсолнечника предоставляют пищу для различных видов птиц.
  • Выбор разных сортов позволяет создавать разноцветные композиции и добавлять красоту саду.
Декоративный подсолнух — посадка и уход
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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