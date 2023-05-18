Если вы хотите добавить красок в свой сад, то пионы и ирисы станут замечательным выбором. Это популярные цветы с долгой историей выращивания. Они являются многолетними и растут как в горшках, так и в открытом грунте.
Пионы и ирисы доступны в широком ассортименте, что позволяет вам выбрать именно то, что подходит для вашего сада. Цветы имеют синюю, пурпурную, сиреневую, голубую, красную окраску.
Пионы и ирисы являются довольно неприхотливыми цветами. Они требуют минимального ухода и могут быть легко выращены даже начинающими садоводами.
Как многолетние растения, пионы и ирисы могут расти в вашем саду многие годы, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет цветы, которые будут радовать глаз долгое время.
Пионы любят солнце, им подходит хорошо дренированный грунт. Они могут не выжить в плохо освещённых местах или местах с повышенным уровнем влажности.
Почва должна быть хорошо подготовлена. Рекомендуется добавлять в неё компост или перегной для улучшения питательности. Пионы следует высаживать в ямы глубиной около 45 см, на расстоянии около 90-120 см друг от друга. Корневая шейка растения должна находиться на глубине 2-3 см.
После посадки пионы нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Кроме того, необходимо обеспечить поддержку для тяжёлых цветков, чтобы они не сломались. Пионы также нуждаются в обрезке, чтобы сохранить форму и улучшить цветение.
Ирисы нуждаются в солнечном месте и хорошо дренированной почве. Они могут не выжить в плохо освещённых местах или с повышенным уровнем влажности.
Почва должна быть хорошо подготовлена. Рекомендуется добавлять в неё компост или перегной. Ирисы следует высаживать в ямы глубиной около 10-15 см, на расстоянии около 30-45 см друг от друга.
После посадки ирисы нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Кроме того, необходимо обеспечить поддержку для стеблей, чтобы они не сломались. Ирисы также нуждаются в обрезке.
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