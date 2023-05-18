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Петр Ермилин

Пионы и ирисы на садовом участке: особенности выращивания

2:38
Садоводство

Если вы хотите добавить красок в свой сад, то пионы и ирисы станут замечательным выбором. Это популярные цветы с долгой историей выращивания. Они являются многолетними и растут как в горшках, так и в открытом грунте. 

Пионы и ирисы на садовом участке: особенности выращивания
Фото: images.squarespace-cdn. com/content/v1/575971ad8a65e2169c1f3200/1471370982076-49U7F9NUBQ6VT404QEF9/p1060304.jpg

  • Разнообразие цветов и форм

Пионы и ирисы доступны в широком ассортименте, что позволяет вам выбрать именно то, что подходит для вашего сада. Цветы имеют синюю, пурпурную, сиреневую, голубую, красную окраску.

  • Лёгкость выращивания

Пионы и ирисы являются довольно неприхотливыми цветами. Они требуют минимального ухода и могут быть легко выращены даже начинающими садоводами.

  • Долговечность

Как многолетние растения, пионы и ирисы могут расти в вашем саду многие годы, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет цветы, которые будут радовать глаз долгое время.

Как вырастить пионы

  • Выбор места

Пионы любят солнце, им подходит хорошо дренированный грунт. Они могут не выжить в плохо освещённых местах или местах с повышенным уровнем влажности.

  • Посадка пионов

Почва должна быть хорошо подготовлена. Рекомендуется добавлять в неё компост или перегной для улучшения питательности. Пионы следует высаживать в ямы глубиной около 45 см, на расстоянии около 90-120 см друг от друга. Корневая шейка растения должна находиться на глубине 2-3 см.

  • Уход за пионами

После посадки пионы нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Кроме того, необходимо обеспечить поддержку для тяжёлых цветков, чтобы они не сломались. Пионы также нуждаются в обрезке, чтобы сохранить форму и улучшить цветение.

Как вырастить ирисы

  • Выбор места

Ирисы нуждаются в солнечном месте и хорошо дренированной почве. Они могут не выжить в плохо освещённых местах или с повышенным уровнем влажности.

  • Подготовка почвы

Почва должна быть хорошо подготовлена. Рекомендуется добавлять в неё компост или перегной. Ирисы следует высаживать в ямы глубиной около 10-15 см, на расстоянии около 30-45 см друг от друга.

  • Уход за ирисами

После посадки ирисы нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Кроме того, необходимо обеспечить поддержку для стеблей, чтобы они не сломались. Ирисы также нуждаются в обрезке.

Пионы и ирисы
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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