Пионы и ирисы на садовом участке: особенности выращивания

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите добавить красок в свой сад, то пионы и ирисы станут замечательным выбором. Это популярные цветы с долгой историей выращивания. Они являются многолетними и растут как в горшках, так и в открытом грунте.

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Разнообразие цветов и форм

Пионы и ирисы доступны в широком ассортименте, что позволяет вам выбрать именно то, что подходит для вашего сада. Цветы имеют синюю, пурпурную, сиреневую, голубую, красную окраску.

Лёгкость выращивания

Пионы и ирисы являются довольно неприхотливыми цветами. Они требуют минимального ухода и могут быть легко выращены даже начинающими садоводами.

Долговечность

Как многолетние растения, пионы и ирисы могут расти в вашем саду многие годы, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет цветы, которые будут радовать глаз долгое время.

Как вырастить пионы

Выбор места

Пионы любят солнце, им подходит хорошо дренированный грунт. Они могут не выжить в плохо освещённых местах или местах с повышенным уровнем влажности.

Посадка пионов

Почва должна быть хорошо подготовлена. Рекомендуется добавлять в неё компост или перегной для улучшения питательности. Пионы следует высаживать в ямы глубиной около 45 см, на расстоянии около 90-120 см друг от друга. Корневая шейка растения должна находиться на глубине 2-3 см.

Уход за пионами

После посадки пионы нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Кроме того, необходимо обеспечить поддержку для тяжёлых цветков, чтобы они не сломались. Пионы также нуждаются в обрезке, чтобы сохранить форму и улучшить цветение.

Как вырастить ирисы

Выбор места

Ирисы нуждаются в солнечном месте и хорошо дренированной почве. Они могут не выжить в плохо освещённых местах или с повышенным уровнем влажности.

Подготовка почвы

Почва должна быть хорошо подготовлена. Рекомендуется добавлять в неё компост или перегной. Ирисы следует высаживать в ямы глубиной около 10-15 см, на расстоянии около 30-45 см друг от друга.

Уход за ирисами

После посадки ирисы нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Кроме того, необходимо обеспечить поддержку для стеблей, чтобы они не сломались. Ирисы также нуждаются в обрезке.