10 прекрасных цветов, цветущих ночью, которые светятся даже в темноте!

3:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выращивая свои собственные цветы, цветущие ночью, вы возвращаетесь к природе. Вместо того, чтобы оставаться дома ночью, смотреть телевизор или играть в видеоигры в темноте (и рискуя не выспаться), почему бы не провести время на улице?

Цветущие ночью цветы

Ночь самая темная перед рассветом, и именно в это время эти растения сверкают.

Излучая сильный аромат в это время суток, они привлекают ночных опылителей и делают ваш сад еще красивее.

Вечерняя анемона

Вечерняя анемона — один из самых ароматных цветов, которые можно вырастить.

Обычно у них желтые лепестки, которые начинают цвести ночью, но некоторые виды вечерних анемон имеют разные цвета цветков, что делает их еще более красивыми, когда наступает ночь в вашем саду!

Ангельская трубка

Висячие трубчатые цветы делают этот растение украшением любого сада.

Хотя они растут в тропических регионах, годичные растения могут выращиваться и в более холодных зонах! Будьте осторожны, когда принесете его в дом — оно ядовито, если съедено животными или детьми.

Лунный цветок

Это красивое растение цветет ночью и выделяет лимонный запах, когда открывается. В течение дня оно плотно закрыто белыми цветами диаметром 5-6 дюймов, которые вы захотите наслаждаться после темноты!

Лучшая часть заключается в том, насколько легко его установить — все, что вам нужно сделать, это найти опору (трельяж был бы идеальным), чтобы ваш ребенок мог расцвести всей своей душой.

Ночная флоксия

Этот красивый цветок добавит вечерний аромат в ваш ночной сад.

Сладкий аромат меда, миндаля и ванили идеально подходит для сочетания с другими сладкими запахами, такими как ангельские трубы или цветы "четыре часа"!

Кактус "Трубчатый голландца"

Эти крупные крупные цветы-орхидеи открываются, когда солнце заходит, достигая размера обеденного тарелки.

Они остаются открытыми всю ночь и закрываются утром с незабываемым ароматом!

Ночная лилия квартальная

Пурпурно-красная или фиолетовая водяная лилия — один из самых великолепно окрашенных цветов на этой планете.

Они открываются на закате и закрываются к 9:00 утра, что делает их отличным дополнением к любому среднего размера пруду (или большим!)

Цветок "четыре часа"

Это популярное название для этого цветка, потому что он открывается и закрывается в разное время.

Он может быть выращен из клубней или семян, в зависимости от вашего предпочтения!

Тубероза

Цветок туберозы обладает богатым, знойным ароматом, который очарует любой сад.

Высокие колосья цвета и числа придают ему дополнительное особое качество, которое можно наслаждаться во время вечерних часов.

Никотиана

Если вы любите запах табака и никотина, то эта ежегодная растительность именно для вас.

У нее ароматные цветы, которые открываются поздним послеобеденным временем, чтобы освободить свой запах в течение всего вечера — идеально, если вы выращиваете свой собственный лунный сад!

Ночной жасмин

Эти вечнозеленые кустарники достигают высоты от 4 до 13 футов.

Их узкие трубчатые цветы открываются только ночью, чтобы освободить свой сладкий аромат, который привлекает молей и бабочек!