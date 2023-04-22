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Петр Дерябин

Фасолевая палатка на даче — отличная мотивация ваших детей к занятиям садоводством

3:45
Садоводство

Вы до сих пор верите в магию? Большинство из нас забыли о силе сверхъестественного, когда перестали быть детьми, но наши дети — отличная возможность возродить воспоминания о детстве!

Фасолевая палатка на даче — отличная мотивация ваших детей к занятиям садоводством

Во время пандемии коронавируса многие люди стали креативными и нашли множество способов продуктивно провести время. Итак, у нас есть еще одна отличная идея для вас — фасолевая палатка!

Они идеально подходят для игр ваших детей летом, и выглядят очень круто! В этих палатках родители могут научить своих детей выращивать еду, садоводству и уборке урожая.

Кроме того, дети насладятся теневым укрытием от солнца. С минимальными затратами и материалами вы можете превратить сад в волшебное место!

Вам понадобятся несколько кольев, веревка или шнурок, почва, семена фасоли-стойки и/или семена ежегодных вьющихся цветов. Ваши дети помогут с этим проектом, и вам вместе будет весело наблюдать, как это сооружение станет их волшебным зеленым куполом.

Как вырастить фасолевую палатку

  1. Разрыхлите верхние 15 см почвы на грядке.
  2. Распределите 2,5 см компоста по подготовленному участку и внесите его в разрыхленную почву. После внесения компоста разровняйте поверхность почвы.
  3. Нарисуйте круг диаметром 90 см на поверхности почвы кончиком одного колышка.
  4. Воткните в почву пять кольев высотой примерно 180 см, равномерно распределив их по нарисованному кругу. Соберите верхние концы кольев вместе и надежно перевяжите их шпагатом, формируя каркас для палатки.
  5. Посейте два семени фасоли у основания каждого кола на глубину около 4 см.
  6. Поливайте почву каждые один-три дня, пока семена не прорастут, сохраняя верхние слои почвы влажными, но не размокшими. Сократите полив до одного раза в неделю, как только фасоль начнет расти.
  7. Отщипните верхушку каждой лозы, когда она достигнет верха палатки. От появления всходов до полного покрытия палатки бобам обычно требуется шесть-семь недель.
  8. Собирайте фасоль, когда стручки еще зеленые и нежные, до того, как семена начнут набухать и твердеть внутри стручка. Как только лозы начнут плодоносить, собирайте фасоль каждые три дня, чтобы стимулировать дальнейшее цветение и рост фасоли на лозах.

То же самое можно проделать с вьющимися растениями.

Есть и такой способ. Шест размещают в центре круга, а к его верхушке прикрепляют шпагат. Нижний конец шпагата следует привязать к небольшой жерди, вставленной возле куста фасоли. Таким образом от одной опоры в разные стороны уйдет около десятка шнуров, по которым будут плестись эти представители бобовых. Благодаря такой "елке" выращивают хороший урожай и создают условия для игр детей на даче или в саду.

Фасолевая палатка дает ценную базовую информацию о садоводстве, которая инструктирует и мотивирует ваших детей.

Эти палатки — идеальный способ превратить сад в волшебное место и каждый день обыгрывать какую-нибудь ситуацию, связанную с садоводством.

Крайне важно, возможно, сейчас больше, чем когда-либо, чтобы дети получили представление о растениях и почве, даже если это просто наблюдение за кем-то в саду, знали, откуда берется наша еда и бережно относились к животному и растительному миру.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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