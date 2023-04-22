Вы до сих пор верите в магию? Большинство из нас забыли о силе сверхъестественного, когда перестали быть детьми, но наши дети — отличная возможность возродить воспоминания о детстве!
Во время пандемии коронавируса многие люди стали креативными и нашли множество способов продуктивно провести время. Итак, у нас есть еще одна отличная идея для вас — фасолевая палатка!
Они идеально подходят для игр ваших детей летом, и выглядят очень круто! В этих палатках родители могут научить своих детей выращивать еду, садоводству и уборке урожая.
Кроме того, дети насладятся теневым укрытием от солнца. С минимальными затратами и материалами вы можете превратить сад в волшебное место!
Вам понадобятся несколько кольев, веревка или шнурок, почва, семена фасоли-стойки и/или семена ежегодных вьющихся цветов. Ваши дети помогут с этим проектом, и вам вместе будет весело наблюдать, как это сооружение станет их волшебным зеленым куполом.
То же самое можно проделать с вьющимися растениями.
Есть и такой способ. Шест размещают в центре круга, а к его верхушке прикрепляют шпагат. Нижний конец шпагата следует привязать к небольшой жерди, вставленной возле куста фасоли. Таким образом от одной опоры в разные стороны уйдет около десятка шнуров, по которым будут плестись эти представители бобовых. Благодаря такой "елке" выращивают хороший урожай и создают условия для игр детей на даче или в саду.
Фасолевая палатка дает ценную базовую информацию о садоводстве, которая инструктирует и мотивирует ваших детей.
Эти палатки — идеальный способ превратить сад в волшебное место и каждый день обыгрывать какую-нибудь ситуацию, связанную с садоводством.
Крайне важно, возможно, сейчас больше, чем когда-либо, чтобы дети получили представление о растениях и почве, даже если это просто наблюдение за кем-то в саду, знали, откуда берется наша еда и бережно относились к животному и растительному миру.
Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.