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Петр Дерябин

Высадка растений в защищённом месте на даче спасёт их от мороза и гибели

2:48
Садоводство » Советы

Защита растений от мороза может быть настоящей проблемой. Большинство из них, если не все, не выживут при холодной погоде и образовании ледяных кристаллов в их клетках, что приводит к недоступности воды для растительных тканей и нарушению движения жидкости.

Высадка растений в защищённом месте на даче спасёт их от мороза и гибели

Существуют два типа растений — зимостойкие и незимостойкие. Зимостойкие могут выдерживать определенную степень заморозков, в то время как незимостойкие, вероятно, погибнут при первых признаках мороза.

Поэтому, если вы живете в районе, где морозы бывают регулярно, лучше всего покупать более зимостойкие сорта для вашего сада!

Выбор места для растений

Один из лучших профилактических мер для защиты ваших растений от холода и мороза — это убедиться, что они высажены в месте, которое лучше защищено.

Например, вы можете найти стены со стороны юга или запада, которые будут поглощать тепло в те солнечные дни, когда температуры начинают падать ночью. Кроме того, используйте заборы с кустарниками вдоль них для дополнительной защиты!

Профилактические меры

Чтобы избежать гибели растений, тщательно полейте почву. Хорошей идеей будет покрыть растения и овощи защитными листами, такими как навесы, одеяла или тенты. Используйте колья, чтобы материал не касался ваших растений! На следующий день снимите покрытия, чтобы естественная теплота почвы вернулась в ваше открытое пространство.

Как защитить суккуленты от мороза

Суккуленты — уникальные и красивые растения, которые прекрасно подходят и в качестве комнатных растений.

Однако один из недостатков их содержания в доме — это их чувствительность к обморожению; это означает, что вы должны принимать меры заранее, переносить их внутрь помещения при первых признаках мороза.

Это поможет защитить от любого вреда, вызванного низкими температурами, которые могут привести к серьезному повреждению, такому как гибель корней.

Что делать, если растения пострадали от мороза

Некоторые из ваших растений могли пострадать от мороза, но не стоит волноваться. Природа может быть непредсказуемой, и даже если было очень холодно на улице, всегда есть способы их спасти!

Худшее, что можно сделать, это удалять части растения, поврежденные морозом. Лучше оставить их до весны, а затем посмотреть, восстановится ли растение.

В большинстве случаев они будут пускать новые листья, после чего можно будет удалить мертвые части растения.

Однако, если не происходит никакого нового роста, уберите растение из почвы полностью.

Как сохранить сад во время морозов?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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