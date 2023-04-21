Высадка растений в защищённом месте на даче спасёт их от мороза и гибели

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Защита растений от мороза может быть настоящей проблемой. Большинство из них, если не все, не выживут при холодной погоде и образовании ледяных кристаллов в их клетках, что приводит к недоступности воды для растительных тканей и нарушению движения жидкости.

Существуют два типа растений — зимостойкие и незимостойкие. Зимостойкие могут выдерживать определенную степень заморозков, в то время как незимостойкие, вероятно, погибнут при первых признаках мороза.

Поэтому, если вы живете в районе, где морозы бывают регулярно, лучше всего покупать более зимостойкие сорта для вашего сада!

Выбор места для растений

Один из лучших профилактических мер для защиты ваших растений от холода и мороза — это убедиться, что они высажены в месте, которое лучше защищено.

Например, вы можете найти стены со стороны юга или запада, которые будут поглощать тепло в те солнечные дни, когда температуры начинают падать ночью. Кроме того, используйте заборы с кустарниками вдоль них для дополнительной защиты!

Профилактические меры

Чтобы избежать гибели растений, тщательно полейте почву. Хорошей идеей будет покрыть растения и овощи защитными листами, такими как навесы, одеяла или тенты. Используйте колья, чтобы материал не касался ваших растений! На следующий день снимите покрытия, чтобы естественная теплота почвы вернулась в ваше открытое пространство.

Как защитить суккуленты от мороза

Суккуленты — уникальные и красивые растения, которые прекрасно подходят и в качестве комнатных растений.

Однако один из недостатков их содержания в доме — это их чувствительность к обморожению; это означает, что вы должны принимать меры заранее, переносить их внутрь помещения при первых признаках мороза.

Это поможет защитить от любого вреда, вызванного низкими температурами, которые могут привести к серьезному повреждению, такому как гибель корней.

Что делать, если растения пострадали от мороза

Некоторые из ваших растений могли пострадать от мороза, но не стоит волноваться. Природа может быть непредсказуемой, и даже если было очень холодно на улице, всегда есть способы их спасти!

Худшее, что можно сделать, это удалять части растения, поврежденные морозом. Лучше оставить их до весны, а затем посмотреть, восстановится ли растение.

В большинстве случаев они будут пускать новые листья, после чего можно будет удалить мертвые части растения.

Однако, если не происходит никакого нового роста, уберите растение из почвы полностью.