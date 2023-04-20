Тыквы требуют достаточного пространства в саду: могут вырасти до 10 килограмм каждая

6:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Тыквы — отличная традиция для тех, кто любит осень. Вы можете наслаждаться их мякотью во всех видах блюд, от пирогов до кексов или супов! Попробуйте их размять вместе с картофелем для отличного гарнира, который согреет вас в холодные ночи.

Русское слово "тыква", по версии словаря Успенского, возможно, происходит от праславянского *tyky из *tykati — "жиреть, толстеть". Однако даётся и вторая версия: от греческого "sikuos" — "огурец". Эти же два варианта отражены и в этимологическом словаре Фасмера

Выращивание тыкв

Теперь, когда вы знаете о происхождении названия овоща, давайте обсудим, как вырастить ее в своем саду. Однако перед этим важно знать, что им нужно достаточно места!

Тыквы могут достигать до 10 килограмм или даже более на своих лозах и требуют достаточного пространства, поэтому обязательно учитывайте это, прежде чем решить выращивать тыквы в своем саду.

При посадке лоз обязательно убедитесь, что для корней и побегов достаточно места. Направляйте их туда, куда нужно, пока они молодые; после установления лучше не вмешиваться в их естественное движение.

Тыквы относятся к семейству тыквенных, в которое также входят другие бахчевые культуры: огурцы, дыни, арбузы и кабачки. Плоды таких культур в ботанике называют тыквинами, отмечая их морфологическое сходство с ягодами, но сами бахчевые культуры относятся к овощным.

Если у вас маленькое пространство, можно вырастить тыквы, хотя и не будет производиться большое количество плодов. Отлично подойдут Jack-Be-Little ("Джек би литтл"), их можно использовать в кулинарии! Маленькие миниатюрные плоды размером от 7 до 10 сантиметров представляют собой блюдо (тарелку) для любимой начинки, потому что они несъедобны и служат только как декоративные растения!

Если у вас маленькое пространство и вы хотите вырастить тыквы, которые можно есть, выбирайте типы сахарного вкуса. Они вырастают до 1,4 м с мякотью, достаточно сладкой для угождения любому вкусу.

Когда сажать тыкву

Сажать тыкву в грунт до тех пор пока температура не достигнет хотя бы +16 градусов по Цельсию, может быть рискованным и оставить растения уязвимыми к заморозкам. Чтобы избежать этого, подождите до начала июня, когда почва достаточно теплая для посева тыквенных семян.

Тыквы — одни из самых популярных овощей, выращиваемых в Америке. У них длинный период роста, что означает, что вы можете начать выращивать тыквы в помещении и пересадить их, когда грунт достаточно прогреется, чтобы поддерживать их рост без риска заморозков или ограниченного солнечного света, как это может происходить у других культур в зимние месяцы.

Кормление тыквы

Тыква — растение, которое нуждается в питательной почве, поэтому не забывайте подкармливать ее удобрениями. Вы можете использовать универсальный тип удобрений, предназначенный для овощных садов, и регулярно добавлять навоз или компост в почву, если это возможно!

Как поливать тыкву

Глубокий полив тыквы раз в неделю поможет ей развить крепкие корни, избежать ожогов от солнца, обеспечить достаточную влажность почвы для здорового роста! Однако будьте осторожны, чтобы не переувлажнить растения, иначе они начнут гнить от избытка влаги.

Хотя листья тыквы могут казаться увядшими в жару, это не всегда означает, что ей нужно больше воды. Если вы видите, что листья оживают после того, как солнце заходит, значит, растение в порядке, поэтому всегда проверяйте их состояние, прежде чем давать им больше воды.

Нанесение мульчи на грядки — отличный способ сохранить влагу в почве и удерживать сорняки под контролем. Кроме того, это поможет не допустить обезвоживания растений!

При поливе тыквы старайтесь держать листву как можно более сухой. Это важно для здоровья растения и может привести к гниению или развитию болезней при определенных условиях повышенной влажности.

Вредители и болезни тыквы

К сожалению, тыква подвержена некоторым видам вредителей и болезней. Одним из наиболее распространенных проблем с вредителями являются огуречные жуки, которые обожают есть листву на тыквенных растениях, а также молодые всходы не переживут их атаку.

Чтобы избежать этого, накройте свои тыквенные растения садовой тканью, чтобы предотвратить нападение вредителей.

Советы и хитрости для выращивания тыквы

Вот несколько полезных советов и хитростей, которые помогут вам продвинуть здоровый рост тыкв.

Убедитесь, что при росте тыквы плоды не касаются земли, используйте подпорки. Это поможет получить равномерную окраску овоща и предотвратить гниение. В качестве альтернативы вы можете поворачивать плоды раз в неделю, чтобы получить привлекательную форму с более яркой окраской.

Если вы собираетесь использовать инсектицид, будьте осторожны, не нанося его, когда цветы открыты, так как это убьет некоторых полезных насекомых тоже. Если вы хотите привлечь больше пчел, просто установите пчелиный домик в вашем саду.

Лоза тыквы — упрямое растение, но она также довольно хрупкая. Будьте осторожны, не ломайте и не повреждайте ваши лозы, потому что если вы это сделаете, качество тыкв пойдет на убыль!

Отщипните пушистые концы лоз, чтобы предотвратить их чрезмерное увеличение в высоту. Таким образом ваше растение будет иметь достаточно запасенной энергии для плодоношения!

Для лучших результатов поместите кусок картона под своими тыквами, когда они созревают. Это предотвратит разложение и повреждение насекомыми!

Сбор урожая тыкв

Тыквы готовы к сбору, когда они полностью выросли и их корки жесткие. Вы можете определить, что тыква созрела по ее внешнему виду: если вам нравится ее цвет и она выглядит хорошо, овощ готов к сбору.