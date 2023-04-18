Компаньоны для арбуза: растения, которые стоит высаживать вместе, чтобы получить обильный урожай

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание арбузов может быть очень прибыльным занятием, если правильно подойти к процессу. Один из важных факторов, который следует учитывать, это компаньоны для арбузов. Высаживание некоторых растений рядом с арбузами может значительно повлиять на их рост и урожайность. Однако нужно быть осторожным и не высаживать вместе с арбузами те растения, которые могут нанести больше вреда, чем пользы.

Преимущества выращивания арбузов с компаньонами

Как уже упоминалось, правильно выбранные компаньоны для арбузов могут значительно увеличить их урожайность и помочь сохранить здоровье растений.

Вместо конкурирующих видов растений ищите цветущие травы, такие как базилик и африканские нарциссы, которые привлекают полезных насекомых: божьих коровок, которые едят вредоносную тлю, прежде чем та успеет навредить вашему урожаю арбузов.

Как и с любым другим растением, у арбузов есть партнеры, с которыми они могут процветать, и растения, которые следует избегать. Некоторые растения могут конкурировать с арбузом за питательные вещества, свет и влагу, в то время как другие могут привлекать вредителей или даже заболевания, которые могут повредить растение.

Ниже перечислены растения, которые следует избегать, когда растите арбузы в своем саду:

Капустные овощи —брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста. Они выделяют химические вещества в почву, которые препятствуют росту арбуза и значительно уменьшают урожай.

—брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста. Они выделяют химические вещества в почву, которые препятствуют росту арбуза и значительно уменьшают урожай. Фасоль на растущих опорах — хотя она может "исправлять" количество азота в почве и быть хорошим источником органического вещества для вашего сада, ее сильные корневые системы конкурируют с арбузами за пространство и питательные вещества в почве. Если вы все же хотите выращивать их вместе, посадите их на значительном расстоянии друг от друга или используйте опоры, чтобы их разделить.

— хотя она может "исправлять" количество азота в почве и быть хорошим источником органического вещества для вашего сада, ее сильные корневые системы конкурируют с арбузами за пространство и питательные вещества в почве. Если вы все же хотите выращивать их вместе, посадите их на значительном расстоянии друг от друга или используйте опоры, чтобы их разделить. Кукуруза — это еще один ресурсоемкий тяжелый корм, который следует держать подальше от арбузов; иначе она не только снизит урожай, но и повысит риск заболеваний и насекомых из-за перенаселения на одной площади. Избегайте посадки кукурузы слишком близко, чтобы обеспечить оптимальный урожай и здоровые арбуза.

— это еще один ресурсоемкий тяжелый корм, который следует держать подальше от арбузов; иначе она не только снизит урожай, но и повысит риск заболеваний и насекомых из-за перенаселения на одной площади. Избегайте посадки кукурузы слишком близко, чтобы обеспечить оптимальный урожай и здоровые арбуза. Избегайте посадки картофеля рядом с арбузом, чтобы избежать гликоалкалоидов, которые могут замедлить рост арбуза и даже вызвать пятнистую гниль на плодах.

Выращивание компаньонов вместе с арбузами принесёт много пользы вашему саду

Одно из самых важных преимуществ — это контроль вредителей. Выращивание определенных совместимых растений рядом с арбузами может помочь уменьшить насекомых-вредителей, таких как огуречные жуки и жуки-головастые, которые являются одними из худших врагов арбузов.

Еще одно преимущество компаньонского выращивания — это увеличение производства фруктов. Определенные совместимые растения привлекают полезных насекомых, которые опыляют женские соцветья на цветках арбуза, помогая им производить больше фруктов. Некоторые примеры включают цветущие травы, такие как укроп или календула, смешанные дикие цветы или другие члены семейства астровых: маргаритки или космеи.

Наконец, выращивание с правильными растениями помогает предотвратить рост сорняков и конкуренцию с растениями арбуза за питательные вещества и позицию к солнечному свету, в чем арбузы нуждаются для максимального урожая.