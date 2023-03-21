Природа, даже если вас съест, то "для красоты"

4:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие из нас видели фильмы ужасов о плотоядных растениях, которые питались "человеческими жертвами". Сейчас как-то они сошли на нет: в наше время жертвами себе подобных мы питаемся и без гиацинтов. Но такие растения и цветы есть, были и будут. Что это — эволюция, Бог или НЛО — но сожрать нас, если мы уменьшимся до уровня колибри, сможет даже обычная дачная капуста.

Ужастики на огороде

Особенно этой теме были посвящены многие путевые заметки путешественников прошлого. В Центральной Африке произрастало дерево-вампир, которому местные племена приносили человеческие жертвы. Были ли это местные олигархи или пленные, история умалчивает. Листья дерева опускались вниз и начинали сосать кровь жертвы. Страшно и забавно, но природа умнее нас. Другое дело, что таких упоминаний о нашей флоре немало.

Сын известного эволюциониста Дарвина (это который сказал, что мы вышли из обезьяны), Фрэнсис, провёл такой опыт с растением Droser. Посадив несколько экземпляров этого растения в тарелки, он разделил их на пару частей. Одни росли как бы в природных условиях, сами по себе, другим подавали кусочки свежего мяса. Источник не указывался. В итоге натуралист написал: "вес тела растений и их семян, которых кормили мясом, был больше веса растений, которые перешли, так и остались вегитарианцами".

Вообще, росянковые растения — те ещё штучки. Сожрут всё, что летает и движется рядом. Но откуда всё это? "Дионея мухоловка", например, которая отличается необыкновенной раздражительностью своих листьев. Ещё в XVIII веке на неё обратил внимание английский натуралист Эллис, получив это чудо из Америки. Гуру натурфилософии того времени, он писал Линнею:

"Многие красные железы, покрывающие поверхность листа, выделяют сладкий сок и привлекают массу насекомых. И только руки человека коснутся этого листочка — они поднимаются. Так же как и насекомое, листочки душат его".

Чтобы жертва не вырвалась, в центре листка есть три маленьких острия, которые и помогают переваривать вас в масштабе 1 к 100.

Тем не менее, Линней не поверил в кровожадность растений (он же отходил от дома только за булочками), но, как оказалось, "мухоловки" — те еще хищники мира флоры. Фауна, это понятно. В сырых местах растёт симпатичный цветок, похожий на махровый лютик. Это "болотная золотничка", а на латинском — "Parnassia". Она также принадлежит к росянкам и обвиняется натуралистами в каннибализме. Внутри чашечек вокруг тычинок расположились пять чешуек веерообразной формы с небольшими ресничками. Эти чешуйки и являются желудками цветка, который с удовольствием переваривает насекомых или мясо, положенное на цветок.

Природа, даже если вас съест, то "для красоты"

Естественно, что у каждого научного открытия есть свои оппоненты. Но то, что насекомых весьма неплохо переваривают ребята из флоры — факт, доказанный не только фильмами ужасов, но и научными исследованиями.

Вспомним о нашей сибирской смолке. Чёрный липкий стебелёк и красные колокольчики. Тоже каннибал? Но нет, муха клеится к такой же клейкой поверхности стебля, а опосля только хитиновая оболочка отваливается в мир. Значит, всё "мясо" съела смолка. Не факт. Ведь, как говорили энтомологи-оппоненты, значит и "клейкая бумага" для мух также питается насекомыми. И, как всем известно, на бумаге остаются только крылышки жертвы.

Грамотной и обоснованной миллионами экспериментов и математическими доводами науке уже сотни три веков. Но до сих пор многие природные явления нам неподвластны. Сколько оригинальных форм и движений у самых микроскопических существ, сколько всяких нам непонятных гаджетов у тех же растений и животных, до сих пор не раскрытых. Что только не пишут о тех же кошках и собаках. А если вся фактура и обоснована в учебниках за последние столетия, то со временем она может быть истолкована иначе. Как говорил известный английский учёный ботаники Гилберт Барнетт, которого не раз спрашивали о флоре и фауне нашей земной природы — для чего это всё, он отвечал: "Для красоты!".

Мы не мухи, и аппетит капусты нам не грозит. Человеки чаще всего гибнут от неправильно спиленных стволов той же берёзы.