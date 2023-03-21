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Сергей Лебедев

Природа, даже если вас съест, то "для красоты"

4:52
Садоводство

Многие из нас видели фильмы ужасов о плотоядных растениях, которые питались "человеческими жертвами". Сейчас как-то они сошли на нет: в наше время жертвами себе подобных мы питаемся и без гиацинтов. Но такие растения и цветы есть, были и будут. Что это — эволюция, Бог или НЛО — но сожрать нас, если мы уменьшимся до уровня колибри, сможет даже обычная дачная капуста.

Природа, даже если вас съест, то "для красоты"

Ужастики на огороде

Особенно этой теме были посвящены многие путевые заметки путешественников прошлого. В Центральной Африке произрастало дерево-вампир, которому местные племена приносили человеческие жертвы. Были ли это местные олигархи или пленные, история умалчивает. Листья дерева опускались вниз и начинали сосать кровь жертвы. Страшно и забавно, но природа умнее нас. Другое дело, что таких упоминаний о нашей флоре немало.

Сын известного эволюциониста Дарвина (это который сказал, что мы вышли из обезьяны), Фрэнсис, провёл такой опыт с растением Droser. Посадив несколько экземпляров этого растения в тарелки, он разделил их на пару частей. Одни росли как бы в природных условиях, сами по себе, другим подавали кусочки свежего мяса. Источник не указывался. В итоге натуралист написал: "вес тела растений и их семян, которых кормили мясом, был больше веса растений, которые перешли, так и остались вегитарианцами".

Вообще, росянковые растения — те ещё штучки. Сожрут всё, что летает и движется рядом. Но откуда всё это? "Дионея мухоловка", например, которая отличается необыкновенной раздражительностью своих листьев. Ещё в XVIII веке на неё обратил внимание английский натуралист Эллис, получив это чудо из Америки. Гуру натурфилософии того времени, он писал Линнею:

"Многие красные железы, покрывающие поверхность листа, выделяют сладкий сок и привлекают массу насекомых. И только руки человека коснутся этого листочка — они поднимаются. Так же как и насекомое, листочки душат его".

Чтобы жертва не вырвалась, в центре листка есть три маленьких острия, которые и помогают переваривать вас в масштабе 1 к 100.

Тем не менее, Линней не поверил в кровожадность растений (он же отходил от дома только за булочками), но, как оказалось, "мухоловки" — те еще хищники мира флоры. Фауна, это понятно. В сырых местах растёт симпатичный цветок, похожий на махровый лютик. Это "болотная золотничка", а на латинском — "Parnassia". Она также принадлежит к росянкам и обвиняется натуралистами в каннибализме. Внутри чашечек вокруг тычинок расположились пять чешуек веерообразной формы с небольшими ресничками. Эти чешуйки и являются желудками цветка, который с удовольствием переваривает насекомых или мясо, положенное на цветок.

Природа, даже если вас съест, то "для красоты"

Естественно, что у каждого научного открытия есть свои оппоненты. Но то, что насекомых весьма неплохо переваривают ребята из флоры — факт, доказанный не только фильмами ужасов, но и научными исследованиями.

Вспомним о нашей сибирской смолке. Чёрный липкий стебелёк и красные колокольчики. Тоже каннибал? Но нет, муха клеится к такой же клейкой поверхности стебля, а опосля только хитиновая оболочка отваливается в мир. Значит, всё "мясо" съела смолка. Не факт. Ведь, как говорили энтомологи-оппоненты, значит и "клейкая бумага" для мух также питается насекомыми. И, как всем известно, на бумаге остаются только крылышки жертвы.

Грамотной и обоснованной миллионами экспериментов и математическими доводами науке уже сотни три веков. Но до сих пор многие природные явления нам неподвластны. Сколько оригинальных форм и движений у самых микроскопических существ, сколько всяких нам непонятных гаджетов у тех же растений и животных, до сих пор не раскрытых. Что только не пишут о тех же кошках и собаках. А если вся фактура и обоснована в учебниках за последние столетия, то со временем она может быть истолкована иначе. Как говорил известный английский учёный ботаники Гилберт Барнетт, которого не раз спрашивали о флоре и фауне нашей земной природы — для чего это всё, он отвечал: "Для красоты!".

Мы не мухи, и аппетит капусты нам не грозит. Человеки чаще всего гибнут от неправильно спиленных стволов той же берёзы.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы наука ученые история животные экология исследование
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