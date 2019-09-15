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Автор Злата Кузнецова

Непростой садовый лютик - ранункулюс

Садоводство » Цветы print

Красивый цветок ранункулюс носит второе название лютик садовый. Его родиной является Малая Азия, имя цветку дал ученый Плиний. Ранункулюс с латинского языка переводится как "лягушка", такое название было выбрано, потому что цветок рос в болотистых местах с повышенной влажностью. Позже, цветок был перевезен в Англию, где обрел широкую популярность. По происшествие времени, про цветок забыли, но в настоящее время он снова стал набирать популярность.

Цветок высаживают на клумбах и дома, для этого особенно хороши два вида. Первый — Ранункулюс персидский, чьи цветы напоминают розу. Второй — Ранункулюс африканский, напоминает пион. Цветок вырастает от 20 до 80 см, стебель плотный, отлично выдерживает крупные головки цветов, растение очень схоже с георгинами. Цветет цветок с мая по август, его шапки махровые, окрас разнообразный.

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Чтобы цветы выросли красивыми, достаточно выполнять несколько правил. Подходите тщательно к выбору удобрения, иначе корни цветка можно сжечь. Обратите внимание, что в удобрении должен быть биогомус. Не рекомендуется пересаживать цветок, тревожить его, проводите пересадку, только если это очень необходимо. Во время цветения, его необходимо подкармливать известняком, калием. После того, как листья цветка высохнут, клубни выкапываются, убираются на зиму, не сделав это, цветок замерзнет. Хотите, чтобы дом украшал эффектный букет, высадите семена разных цветов вместе. Увядшие соцветия удаляются, чтобы новые быстрее раскрылись. Когда летний период закончится, побеги обрезаются до основания.

Посадка семян производится с начала апреля по май. Для посадки ранункулюса подойдет солнечное, либо полутеневое место. Земля должна быть легкая, удобренная, иметь нейтральную кислотность. Перед посадкой цветов, землю необходимо перекопать, удобрить, опрысните ее Фундазолом, для профилактики против болезней. Растение можно вырастить клубнями, семенами.

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Цветок требует простого ухода. Его необходимо поливать, главное делать это умерено, чтобы грунт не был затоплен, иначе будет образовываться гниль. Цветок покажет садовнику, что он начал гнить, на листья образуется плесень, бутоны начнут опадать. Нужно срезать немедленно повреждения, почву разрыхлить.

Рыхлить грунт, подкармливать нужно регулярно, поможет в этом органическое удобрение. Один раз в два месяца необходимо вносить калийное удобрение, во время цветения подойдет древесная зола.

Повредить цветок может паутинный клещ, тля, увидев белые пятна на листьях, необходимо принять меры по устранению вредителей. Обработайте цветы инсектицидными средствами, в целях профилактики обрабатывайте цветы 2-3 раза в неделю раствором меркаптофоса.

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Фото: m. fotostrana.ru

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Непростой садовый лютик - ранункулюс
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