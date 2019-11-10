Что можно посадить на зиму в открытый грунт

Выращивание зимних овощей позволяет продлить сезон, и многие овощи, которые можно выращивать зимой, дают более ранние культуры, чем весенние насаждения.

Большинство зимних овощных растений полностью выносливы и хорошо справляются с холодной зимней погодой, но, если грозят сильные морозы, вы всегда можете накрыть их каким-либо материалом, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Большинство из них могут быть посажены или посеяны прямо на открытом воздухе, чтобы ваш зимний огород был полностью укомплектован. Однако речь сейчас идет скорее о южной части России, так как остальная часть России может похвастаться очень холодными зимами, которые вряд ли переживут эти растения.

1. Лук-шалот

Осенние посадки луковичных легко выращивать, и они практически позаботятся о себе самостоятельно в течение зимы. У лука длительный вегетационный период, и он не будет готов к уборке до следующего лета, поэтому вам нужно будет тщательно спланировать посадку, так как он все еще будет в земле, когда вы начнете сажать другие культуры весной.

2. Чеснок

Выращивание чеснока — что может быть проще, и есть много вариантов на выбор для осенней посадки. Как и у лука, у чеснока долгий вегетационный период, и он не будет готов к сбору урожая до следующего лета, но это того стоит! Он хорошо подходит для большинства кулинарных блюд.

3. Шпинат

Вечный шпинат можно срезать снова и снова, он будет отрастать и давать новый урожай вкусных листьев. Ранние осенние посевы обеспечат вас нежными молодыми листьями в течение всей зимы, а при регулярном сборе урожая они будут продолжаться до лета! Обязательно удалите цветы.

4. Бобы

Посеянные осенью бобы можно собирать весной на месяц раньше, чем посеянные весной растения. Как только растения хорошо вырастут, вы можете даже использовать кончики растений — они очень вкусные, немного заваренные.

5. Спаржа

Если у вас есть много места, почему бы не посадить грядку спаржи осенью. Хотя на создание спаржевых грядок уходит несколько лет, каждая колония спаржи может давать до 25 лет урожая. Вы должны быть терпеливы с этой культурой, так как у вас уйдет 2 года, прежде чем вы сможете собрать ее должным образом — но нежная, сочная, выращенная в домашних условиях спаржа стоит таких ожиданий.

6. Морковь

Для исключительно раннего урожая моркови весной попробуйте выращивать быстро созревающие сорта. Такие сорта можно высевать уже в ноябре в теплице и уже в июле на открытом воздухе.

Фото превью: shashlik54.ru