Выращиваем на участке чеснок Гулливер

Чеснок Гулливер вывели в России, стоит отметить, что его прекрасный вкус не хуже голландских сортов. Название сорта говорит само за себя, он имеет крупные головки.

Плюсы чеснока Гулливер, описание

Чеснок хорош тем, что его можно высаживать как зимой, так и весной. Сорт имеет темно-зеленые листья, длиной 60 см, в ширину 7. Листья имеют восковой налет. Чеснок созреет в течение трех месяцев, после выхода ростков.

Головка имеет округлую форму с фиолетовыми чешуйками, вкус зубчиков острый, они богаты витамином С.

У сорта выделяют положительные стороны. Головка чеснока большая, зубчики средние, либо крупные. Сорт отлично хранится. Урожай дачник сможет получать ежегодно. Обладает неплохим иммунитетом к болезням, особенно устойчив к

фузариозу,

мучнистой росе,

черной гнили.

Устойчив к морозам.

Читайте также: Посадка озимого чеснока: маленькие хитрости

К отрицательным качествам можно отнести то, что чеснок требует правильной

посадки,

ухода,

условия хранения чеснока должно быть хорошее.

Посадка чеснока Гулливер

Для посадки чеснока сорта Гулливер выбирают небольшие грядки, место должно быть светлым, без застоя воды. Хорошо чеснок растет после томатов, огурцов, капусты. Каждый пять лет место посадки меняют. Чеснок Гулливер не переносит высокую кислотность земли.

Стоит отметить, что перед посадкой чеснок необходимо разделить, большие головки сажают отдельно от мелких, потому что они поспеют быстрее.

Перед посадкой в земле делают борозды, которые наполняют древесной золой. Она помогает увеличить урожайность.

Высаживают чеснок на 10 сантиметровую глубину, расстояние между чесноком должно быть не меньше 15. Затем грядки накрывают сеном, опилками. Необходимо грядки промульчировать торфом, чтобы сорняки не росли, влага в земле сохранилась.

При должном уходе чеснок подарит добротный урожай. Уход не является сложным, с ним справится каждый.

Полив чеснока Гулливер

Поливать чеснок необходимо до мая, потому что в это время происходит рост листьев. Заметили, что появилось 6 листьев, поливы сокращают. В это время обрезают головки, из-за частого полива они загниют.

Землю рыхлят после полива на следующий день, чтобы земля не превратилась в корку. Тяжёлая земля не позволит головке развиваться. Рекомендуем проводить рыхление часто.

Подкормка

Подкармливать чеснок начинают после появления первых листьев. Для этого можно использовать

древесную золу,

перегной.

Не используйте свежий навоз, потому что могут появиться болезни, продукт будет храниться меньше положенного.

В целях сохранения урожая чеснок можно опрыскивать от вредителей, но когда головка уже образовалась, делать это не рекомендуется. Самым опасным врагом Гулливера считается луковая муха.

Хранить чеснок необходимо в сухом месте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.