Чем болеет боярышник

Кусты боярышника — украшение любого дачного участка. Помимо устойчивости к морозам и засухам, он неплохо приживается на любой почве, что позволяет высаживать его даже в неподготовленный грунт. Однако при всех своих плюсах боярышник очень чувствителен к различным насекомым, а также грибковым болезням.

Чем болеет боярышник: инфекции и грибки

Чаще всего боярышник страдает следующими заболеваниями:

мучнистая роса;

гнили различных видов;

системная ржавчина.

Разберемся с каждым вариантом подробнее.

Мучнистая роса определяется по появлению на листьях налета — если он белый, болезнь в ранней стадии, если серый — в поздней. Часто причиной возникновения мучнистой росы становятся соседние насаждения, с которых она перебирается на боярышник. В результате побеги боярышника не могут вызреть должным образом, а на листьях появляются пятна некроза.

Гнили определить сложнее, поскольку часто боярышник выглядит вполне здоровым. И определяют гниль часто в момент, когда боярышник уже не спасти: в момент образования на стволе грибов (трутовиков или опят). Обычно на этом этапе боярышник корчуют, сжигают, а яму дезинфицируют. Можно попробовать остановить болезнь через кольцевание корней, но занятие это очень длительное и не всегда помогающее.

От ржавчины страдают практически все плодовые, а также многие декоративные культуры. Характерный ее признак — пятна ржавых оттенков, напоминающие капельки. Чем более позднюю стадию заражения вы наблюдаете, тем больше на пятнах будут черные точки. Основной удар ржавчины приходится на листья, что вредит росту и развитию растения.

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Чем болеет боярышник: насекомые

Боярышник "любят" многие вредоносные насекомые. Характерная особенность — если у вас растут яблони или груши и на них есть вредители, то и боярышник под угрозой. Чаще всего его атакуют:

боярышница;

яблонная щитовидка;

долгоносики.

Боярышница, несмотря на свой красивый облик (белые крылья с черными прожилками), опасна для растения чрезвычайно. Устраивая на листьях боярышника кладки, в каждой из которых около 150 яиц, для зимовки они делают характерные коконы — скрепляют листья чем-то вроде паутины. Весной оттуда выйдут гусеницы и начнут разгрызать почки боярышника. Причем для этого достаточно совсем небольшого потепления — и часто дачники не успевают противостоять боярышнице.

Яблонная щитовидка, которая любит повредить и яблоням, не откажется и от боярышника. Самки и личинки вида питаются растительными соками, при этом выделяя под кору ядовитую для растения слюну. В итоге плоды также становятся ядовитыми, а кора усыхает. Отмирают постепенно и ветви. Дополнительную сложность несет малый размер самок — всего полтора миллиметра.

Долгоносики, хоть и гибнут в холода, тем не менее успевают нанести достаточно вреда боярышнику. Откладывая до тысячи яиц за всю жизнь, плодятся они чрезвычайно быстро. Обычная тактика — выгрызание бутонов с помещением туда личинок, которые затем, окрепнув, едят и листья. Встречаются и на яблонях с грушами, что делает их весьма опасными.

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Как бороться с вредителями

Обычно меры принимаются исходя из конкретных вредителей, но несколько общих советов все же есть:

не пренебрегайте агротехникой;

аккуратнее с биологической борьбой.

Агротехника — комплекс мер по возделыванию почвы, в результате которых растению становится максимально комфортно, а вредителям сложнее до него добраться. Так что любая борьба начинается с грамотной подготовки — не поленитесь подобрать комплекс мер под вашу почву.

А что касается препаратов от уже развившихся болезней и проблем — важно соблюдать меру. Если болезней много, стоит задуматься о закупке насекомых-энтомофагов — то есть тех, которые паразитируют на вредителях.

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Фото превью: cvetyportal. ru