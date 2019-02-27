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Автор Сергей Бухранский

Искусственный газон: плюсы и минусы

Садоводство » Ландшафт
Искусственный газон

Любой садовод или владелец дачного участка мечтает, чтобы газон возле дома радовал глаз и хорошо смотрелся на общем фоне. Само выращивание красивого, ровного газона — дело непростое. Но что ещё труднее — это поддерживать его в должном состоянии. Это потребует постоянного ухода, и даже такой уход не гарантирует желаемый результат.

Иногда вырастить красивый, ровный газон попросту невозможно. На это может быть много причин. Например, сильная затенённость участка, плохая почва и ещё масса разных причин. Поэтому на помощь садоводу приходит искусственный газон. Но не стоит хватать все подряд, надо изучить проблему.

Плюсы искусственного газона

Изначально надо понимать, что искусственный газон превосходит обычный по множеству показателей. Из самых важных стоит отметить их долговечность. Как правило, гарантия на искусственные газоны распространяется на десять лет. Это отличное решение. Летом и зимой двор будет в идеальном состоянии, такой газон не теряет свой цвет и хорошо держит форму. Ему нипочём беготня детей и езда автомобиля. И всё это не требует особого ухода.

Одним из важнейших качеств искусственного газона является его негорючесть. Подобный газон не нуждается в поливе или стрижке. А сама искусственная травка очень похожа на настоящую. Кстати, для ног искусственная трава необычайно полезна. Ходьба по искусственному газону босиком — это истинное наслаждение и отличный массаж.

Искусственный газон

Искусственный газон можно стелить абсолютно везде, причем процесс его укладки настолько прост, что его не сложно постелить самому. Все, что для этого нужно, — это подготовить участок. Его нужно хорошенько очистить от мусора и выровнять. Возможно, в некоторых местах понадобится подсыпать почвы. Затем землю на участке нужно хорошо утрамбовать. Для этого может подойти даже обычная доска. Искусственный газон просто раскатывают по участку и соединяют полотна внахлест чуть больше одного сантиметра.

Примерно через сутки газон отлежится. После этого нужно прорезать место стыка насквозь обоих полотен и выбросить ненужные ленты срезанного шва.

Недостатки искусственного газона

Увы, если вы приверженец всего натурального и природного, то искусственная трава не для вас. Это, пожалуй, единственный недостаток искусственного покрытия.

Как выбрать искусственный газон

В выборе искусственного газона нет ничего сложного. Если бюджет ограничен, то стоит разделить покупку искусственного газона на две зоны. Первая зона — это места участка с наименьшей проходимостью. Тут вполне подойдет бюджетный глянцевый газон. А вот места, где будет постоянное движение, следует уложить дорогим матовым газоном.

Кстати, при покупке обязательно просите продавца показать сертификат. И не покупайте уж очень дешёвый газон, такой может потрескаться уже в первый год эксплуатации.

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Искусственный газон - укладка и монтаж
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача газон садоводство дачный участок ландшафтный дизайн искусственный газон
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