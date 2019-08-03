Чабрец: посадка и уход

Выращиванием чабреца садоводы занимаются по многим причинам. Прежде всего, эта трава является одним из самых популярных средств народной медицины, помогая справиться со многими заболеваниями, симптомами и недугами. Помимо этого, чабрец цветет прекрасными нежными цветками с легким и приятным оттенком. В этой статье мы расскажем о чабреце и его особенностях, пользе для здоровья, а также об уходе за декоративной травой.

Главные особенности травы.

Другое популярное название чабреца - тимьян. Он славится множеством самых разнообразных свойств.

Как декоративный элемент чабрец обладает прекрасным ароматом, который сразу оказывает на нас успокаивающий эффект. Поэтому тимьян часто можно встретить в домах, добавленным в пышные цветочные букеты. Его выращивают во многих садах. В природе же чабрец предпочитает обитать на гористых или холмистых местностях в виде вьющихся и стелющихся по земле форм.

Во время цветения чабрец радует глаз своими нежнейшими фиолетовыми лепестками цветов. Существует, однако, множество других разновидностей травы, соцветия которых окрашены в белый, лимонный и ярко-алый оттенки.

Читайте также: Зачем выращивать орегано?

Уход за чабрецом.

Кроме прочих замечательных свойств чабрец является также весьма неприхотливой культурой, уход за ней не составляет никакого труда и сводится к некоторым общим правилам и рекомендациям.

В качестве почвенного субстрата чабрецу больше всего подойдет грунт с пониженной кислотностью и большим количеством пор. Чтобы добиться подобного результата, настоятельно рекомендуется перед посадкой удобрить почву навозом или компостом, удобрениями с содержанием фосфора и калия.

При посадке между семенами необходимо соблюдать определенную дистанцию - около тридцати сантиметров. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем кустарникам не было тесно рядом друг с другом.

Уход за чабрецом сводится к удалению сорняков, рыхлению земли, умеренному поливу и периодической подкормке органикой, например, торфом. При соблюдении правильного поливного режима чабрец не будет подвергаться заболеваниям. Однако существуют вредители, как например долгоносики, которые оказывают на культуру крайне негативное воздействие.

Читайте также: Десять растений, которых боятся комары

Целебные свойства тимьяна.

Очень часто в составе лекарственных препаратов можно встретить эфирное масло чабреца. Его используют для лечения заболеваний желудка и кишечника. Кроме того, с его помощью можно бороться с респираторными заболеваниями.

Чабрец, особенно чай из его цветков, пьют при плохом настроении и депрессии, а настойки из этой чудесной травы используют для примочек при ревматизме.

Читайте также: Семена для посадки: главное - свежесть?

Фото превью: tepliepol.ru