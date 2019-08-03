Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Яна Кузнецова

Чабрец: посадка и уход

Садоводство » Цветы print

Выращиванием чабреца садоводы занимаются по многим причинам. Прежде всего, эта трава является одним из самых популярных средств народной медицины, помогая справиться со многими заболеваниями, симптомами и недугами. Помимо этого, чабрец цветет прекрасными нежными цветками с легким и приятным оттенком. В этой статье мы расскажем о чабреце и его особенностях, пользе для здоровья, а также об уходе за декоративной травой.

Главные особенности травы.

Другое популярное название чабреца - тимьян. Он славится множеством самых разнообразных свойств.

Как декоративный элемент чабрец обладает прекрасным ароматом, который сразу оказывает на нас успокаивающий эффект. Поэтому тимьян часто можно встретить в домах, добавленным в пышные цветочные букеты. Его выращивают во многих садах. В природе же чабрец предпочитает обитать на гористых или холмистых местностях в виде вьющихся и стелющихся по земле форм.

Во время цветения чабрец радует глаз своими нежнейшими фиолетовыми лепестками цветов. Существует, однако, множество других разновидностей травы, соцветия которых окрашены в белый, лимонный и ярко-алый оттенки.

Читайте также: Зачем выращивать орегано?

Уход за чабрецом.

Кроме прочих замечательных свойств чабрец является также весьма неприхотливой культурой, уход за ней не составляет никакого труда и сводится к некоторым общим правилам и рекомендациям.

В качестве почвенного субстрата чабрецу больше всего подойдет грунт с пониженной кислотностью и большим количеством пор. Чтобы добиться подобного результата, настоятельно рекомендуется перед посадкой удобрить почву навозом или компостом, удобрениями с содержанием фосфора и калия.

При посадке между семенами необходимо соблюдать определенную дистанцию - около тридцати сантиметров. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем кустарникам не было тесно рядом друг с другом.

Уход за чабрецом сводится к удалению сорняков, рыхлению земли, умеренному поливу и периодической подкормке органикой, например, торфом. При соблюдении правильного поливного режима чабрец не будет подвергаться заболеваниям. Однако существуют вредители, как например долгоносики, которые оказывают на культуру крайне негативное воздействие.

Читайте также: Десять растений, которых боятся комары

Целебные свойства тимьяна.

Очень часто в составе лекарственных препаратов можно встретить эфирное масло чабреца. Его используют для лечения заболеваний желудка и кишечника. Кроме того, с его помощью можно бороться с респираторными заболеваниями.

Чабрец, особенно чай из его цветков, пьют при плохом настроении и депрессии, а настойки из этой чудесной травы используют для примочек при ревматизме.

Читайте также: Семена для посадки: главное - свежесть?

Фото превью: tepliepol.ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы чабрец многолетние цветы
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение
Хочу квартиру - с чего начать и что выбрать?
Цветы и растения
Чабрец: посадка и уход
Ваше здоровье
Как ускорить метаболизм – советы экспертов
Новости Все >
Трамп: мешавшая отношениям США и РФ "охота на ведьм" мертва
Месси отстранен от выступлений за сборную Аргентины на 3 месяца
В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня
Хоккейный тренер сравнил игроков из России с нефтью и С-400
Зарплата Зеленского за июнь текущего года составила 28 тысяч гривен
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Исламофил Шевченко рассуждает о "новом халифате" на Кавказе
ЦИК Татарстана обвинил КПРФ в давлении на избиркомы
Концерт Катамадзе в Москве в 2020 году отменен
В ГД предложили увеличить срок задержания протестующих до 72 часов
Последние материалы
Трамп: мешавшая отношениям США и РФ "охота на ведьм" мертва
Месси отстранен от выступлений за сборную Аргентины на 3 месяца
Топ каналов на YOUTUBE про путешествия
В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня
Продолжится ли "декоммунизация" Украины
Хоккейный тренер сравнил игроков из России с нефтью и С-400
Зарплата Зеленского за июнь текущего года составила 28 тысяч гривен
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Почему трансжиры стали пищевым злодеем
Жизнь в капсуле: как живут люди на 9 квадратных метрах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца

Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.

The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Общество
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Новости Украины
Зеленский предложил мэру продать машину и погасить долг города за тепло
Новости Украины
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца

Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.

The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети
Политика. Новости и аналитика
Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети
Общество
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Политика. Новости и аналитика
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Общество
Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу

Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.

Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Политика. Новости и аналитика
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Новости Украины
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Происшествия
Медведев поручил проверить версию о поджогах леса в Сибири
Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 14 Владимир Губарев
Комментарии
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Прокурор настаивает на 6 месяцах заключения рэпера A$AP Rocky
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Ответ на задачу о яблоках, бананах и кокосах
Зеленский предложил мэру продать машину и погасить долг города за тепло
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Исламофил Шевченко рассуждает о "новом халифате" на Кавказе
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Политолог о новой военной стратегии США: "Раздувать пожар по периметру России"
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
В ГД предложили увеличить срок задержания протестующих до 72 часов
Новый пакет санкций по делу Скрипалей запрещает кредитование России
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Евгений Федоров: электронные паспорта в России нужны Вашингтону
История и современность
Чем удивляет нас Бразилия (продолжение)
Чем удивляет нас Бразилия (продолжение)
Англо-Занзибарская война длилась всего 38 минут
Англо-Занзибарская война длилась всего 38 минут
В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня
В КНДР в присутствии Ким Чен Ына прошли испытания систем залпового огня
Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО
Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО
Политолог о новой военной стратегии США: "Раздувать пожар по периметру России"
Политолог о новой военной стратегии США: "Раздувать пожар по периметру России"
ФСБ задержала участников преступной группы во Владимирской области
ФСБ задержала участников преступной группы во Владимирской области
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
Фотогалереи
Как защитить авто от угона 5 Фото Как защитить авто от угона
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Как расползлись Рюриковичи 7 Фото Как расползлись Рюриковичи
Магия - наука будущего 9 Фото Магия - наука будущего
Камасутра, стриптиз, ламбада - любовный гид 8 Фото Камасутра, стриптиз, ламбада - любовный гид
Домашнее
Бороться с устойчивостью к антибиотикам нужно на локальном уровне
Подсказки для первой прогулки малыша
Эксперты из Швейцарии рассказали о существовании неизвестных вкусов
Врач-диетолог рассказал о лучших видах активности для похудения
Грипп: как распространяется и как не заразиться
Эксперт рассказала об основных ошибках в питании российских семей
Исследователи: витамин A защищает организм от рака кожи
Носить резинку для волос на запястье может быть опасно
Популярный Tea Bubble забил весь желудок подростка
Популярный Tea Bubble забил весь желудок подростка
Московские врачи вернули пациентке голос с помощью ее жировых клеток
Московские врачи вернули пациентке голос с помощью ее жировых клеток
Рецепт свежевыжатого сока для идеальной кожи
Рецепт свежевыжатого сока для идеальной кожи
Как выбрать солнцезащитный крем
Как выбрать солнцезащитный крем
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Российские женщины усомнились в своей красоте
Российские женщины усомнились в своей красоте
Диета гейши: жестка, но эффективна
Диета гейши: жестка, но эффективна
Что надо знать о жидких обоях
Что надо знать о жидких обоях
Японские аксессуары на наших кухнях
Японские аксессуары на наших кухнях
Забавные фото
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
Вокруг них создавались легенды 7 Фото Вокруг них создавались легенды
Восемь неизвестных фактов о котах 8 Фото Восемь неизвестных фактов о котах
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ