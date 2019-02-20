Новая жизнь старых вещей: линолеум на даче

После ремонта могут остаться куски старого линолеума. Обычно его просто выносят на помойку. Но не стоит спешить. Ему самое место на дачном участке, где есть множество способов его применить.

Как применить старый линолеум на даче в саду

Бывает, что кусты крыжовника или смородины поражают

пилильщики

или огневики.

Чтобы избежать этого, надо в начале весны расстелить линолеум под растением, но не забыть убрать в конце мая.

Часто на даче для потехи детей ставят небольшой надувной бассейн. Быстрорастущие сорняки могут его проколоть. Чтобы этого избежать, надо подложить под бассейн старый линолеум.

Хорошо положить линолеум под

сыпучие материалы,

щебень,

цемент,

песок и т. д.

Это не позволит проникнуть в мешки сырости.

Опытные огородники используют старый линолеум прямо на грядке. Нужно только сделать в нем отверстия в местах где находятся растения. Получается своеобразная мульча. Это не даст прорасти сорнякам. Это можно применить, например, при выращивании клубники. Поспевшие ягоды не будут лежать на земле и, соответственно, реже будут поражаться серой гнилью. А корни не пропадут даже в сильную жару.

Пустые, необрабатываемые участки огорода можно полностью покрыть линолеумом. Это отличный способ уничтожить все, даже самые стойкие сорняки. Под линолеумом за год сгниют и корни сорняков. Таким образом можно подготовить отличную площадку для детского городка или цветочной клумбы. Этот способ гарантирует, что и через несколько лет там не появятся новые сорняки.

Поскольку линолеум легко мыть и под ним не могут расти сорняки, это отличный материал для того, чтобы выложить им дорожки в теплице или обычные садовые дорожки. Но тут надо учесть, что мокрый линолеум очень скользкий.

Старым линолеумом можно обшивать садовую мебель, скамейки или столики.

Линолеум — отличный кровельный материал, им можно покрыть небольшой сарай или садовую хозпостройку. Этот материал иногда даже лучше привычного рубероида.

Но стоит помнить, что линолеум не подойдет в качестве материала для укрытия растений в зимний период. Также не стоит его использовать для бордюров, для этих целей линолеум слишком мягкий.

Когда старый линолеум отслужит свою службу на огороде или даче, его следует вывезти на свалку, но ни в коем случае не сжигать. При сгорании он выделяет очень вредные вещества.

Сегодня очень многие делают ремонт и при этом меняют линолеум на ламинат. С помощью объявления в интернете, можно найти массу желающих избавиться от старого линолеума. Это позволит получить большое количество полезного материала для дачи, сада или огорода.

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