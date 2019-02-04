Пять шагов к хорошей рассаде петуний

Петунии являются однолетниками и могут радовать своей пышностью яркими красками на протяжении всего лета. Цветы отличаются красивыми рисунками, существует множество разновидностей и окрасок, но все они заставляют любоваться красочными клумбами, приковывающими взгляд.

Для того чтобы в будущем получить большое и хорошее количество цветов для новой клумбы, нужно позаботиться о рассаде еще зимой. Многие садоводы и дачники привыкли выращивать рассаду в домашних условиях. Чтобы процесс был легким и не длительным, мы составили список действий. Он поможет вырастить нужное количество петуний и позже пересадить их на улицу, в подготовленную землю.

Выбор правильных семян петунии

Хорошие и качественные семена являются одним из главных факторов успеха в выращивании любых цветов и растений. Приобретать семена нужно у проверенных продавцов, следить за их свежестью и датой упаковки.

Можно выбрать среди привычных семян или остановиться на дражированных. Они не являются лучше первых, но могут принести большее количество цветов. Еще дражированные семена гораздо удобнее сеять. Ведь петунии мелкие — минусом является только толстая оболочка, которая может плохо растворяться в земле или грунте.

Для хорошего роста нужен соответствующий полив, иначе семена просто останутся лежать в земле.

Виды петунии:

Род включает 21 вид.

Petunia altiplana Ando & Hashimoto

Petunia axillaris (Lam.) Britton

Petunia bajeensis T.Ando & Hashim

Petunia bonjardinensis Ando & Hashimoto

Petunia exserta J.R.Stehm. in Napaea

Petunia guarapuavensis T.Ando & Hashim

Petunia ×hybrida hort. ex Vilm

Petunia inflata R.E.Fr

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell

Petunia interior T.Ando & Hashim

Petunia littoralis L.B.Sm. & Downs

Petunia occidentalis R.E.Fr

Petunia patagonica Millán

Petunia reitzii L.B.Sm. & Downs

Petunia riograndensis T.Ando & Hashim

Petunia saxicola L.B.Sm. & Downs

Petunia scheideana L.B.Sm. & Downs

Посмотрите в поисковиках, как выглядит каждый из этих видов петунии, чтоб определиться, что именно вы хотели бы видеть в вашем саду.

Подходящий грунт для рассады петунии

Можно приобрести готовую смесь в магазинах или заняться ее изготовлением самостоятельно. Специалисты рекомендуют сеять семена в слегка рыхлой земле, но плодородной и имеющей в составе гидрогель.

Он зачастую выступает в роли удобрения для растений и цветов. Благодаря его наличию рассада будет получать должное количество влаги и не останется без питания, помогающего активно расти.

В приготовлении грунта можно использовать торф или перегной. Важно обеспечить петуниям среду для хорошего роста и развития корневой системы

Правильный посев семян петунии

Для того чтобы правильно посеять семена петунии нужно приготовить специальный контейнер для их посадки. В него насыпается грунт, сделанный ранее, потом земля проливается раствором марганцовки — прекрасный способ удобрения.

Для лучшего распределения семян лучше взять в руки зубочистку и постараться разместить их в емкости равномерно, не создавая пустых участков и слишком полных семенами. Также не стоит сильно углублять их в почву — они могут просто не прорасти.

Контейнер ставится в теплое место с хорошим освещением. Обильный полив должен способствовать росту. Через пару недель появятся первые всходы.

Пикировка рассады петунии

Когда появились первые листочки (около трех-четырех штук), можно задумываться о пикировке. Она представляет собой пересаживание растений из большой емкости в маленькие отдельные отсеки или горшочки из пластика.

Проделывать это нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить листочки. Обязательно рыхлить почву и стараться делать в ней дырочки для проникновения воздуха и осуществления процессов обмена.

Забота и уход за рассадой петунии

Чтобы цветы выросли красивыми и хорошими, нужно тщательно следить за их состоянием еще на стадии всходов. Вначале обязательно держать петунии в тепле и не давать им мерзнуть.

Позже нужно постепенно понижать температуру и давать цветам привыкать к уличным условиям. Не стоит забывать и про хороший полив — если растения будут сохнуть, то могут не прижиться в грунте.

Читайте также:

Неприхотливая петуния: как ухаживать и защищать от вредителей

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.