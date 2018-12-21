Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Анна Стрельцова

Атмосфера праздника: думаем осенью над украшением сада зимой

Садоводство » Ландшафт

Обладатель роскошного сада и владелец маленького дачного садика — все хотят, чтобы участок выглядел шикарно летом и зимой.

Атмосфера праздника: думаем осенью над украшением сада зимой

Для теплого времени года существует множество идей, помогающих заботиться об украшении сада. С наступлением холодов люди прячутся по домам, не хотят заниматься дизайном и подбирать различные украшения. Но атмосфера предстоящего праздника заставляет выходить из теплых помещений и приниматься за оформление участка.

Помощниками могут стать дети или внуки, приятное можно совместить с полезным — поиграть в снежки, развесить гирлянды и стать ближе остальных к прекрасному зимнему празднику.

Для осуществления идей не понадобится много времени или денег, нужно следовать желаниям и воплощать их!

Травянистые растения

Травянистые растения станут неплохим решением для декора. Они притянут взгляды гостей, и кто-нибудь обязательно спросит, где можно приобрести похожие.

Их внешний вид довольно экзотичный. Листья растений будто похожи на перья птиц, прилетевших на зимовку из теплых стран.

При выборе красивых злаков для украшения участка нужно помнить о морозостойкости приобретаемых растений. Некоторые виды травянистых нужно заворачивать в специальную пленку. Они не могут переносить отрицательных температур — значит, украшением зимой подобные растения точно не станут.

Красные ветви

Красные ветви кустарников станут важным и главным акцентом в композиции, которую можно создать к Новому году. Красный дёрен отлично подойдет для данного случая. Высадить его можно в ряды или кругом — в зависимости от идей, возникших в голове. Когда выпадет снег, кустарники превратятся в сказочные растения, похожие на красные розы в снегу.

Хвойные

Хвойные растения навсегда останутся классикой для посадки на дачном участке или в саду. Многие из хвойных могут переносить сильные морозы, их не придется укрывать и портить получающуюся композицию.

Посадить их также можно по усмотрению, зачастую делают акцент на маленьких растениях, ведь большим нужно много времени для роста.

Ель можно будет украсить к празднику прямо на улице. Стоит только принести нужные украшения, и она преобразится в красивую елочку, которой будут рады и дети, и взрослые.

Растения с декоративными плодами 

Растения с декоративными плодами станут интересным решением для зимнего сада.

Можно также посадить вечнозеленые растения. Под снегом они будут выглядеть даже лучше, чем без него.

Чтобы плоды не съели птицы, нужно позаботиться об их подкормке. Имеет смысл сделать кормушки и насыпать в них различные крупы. Птицы не станут лакомиться ягодами барбариса или кизила, когда есть еда гораздо вкуснее.

Декоративные скульптуры

Декоративные скульптуры помогут превратить участок в маленькую сказку. Они позволят вспомнить детство и остаться в нем на несколько мгновений.

Фигурки можно приобрести в магазине или сделать собственными руками. Для этого могут понадобиться обычные старые детали от велосипеда, красивые ветки и шишки.

Пришло время включить фантазию, ведь волшебная пора все ближе!

Источник фото: maam. ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сад зимой. Как сделать сад красивым зимой?
Куратор: Андрей Туманов
Темы новый год
Новости
Владимир Соловьёв о смерти Сунгоркина: "Это очень большая утрата"
Иностранные подрядчики "Газпрома" обанкротились из-за санкций
Sohu: Токио пришлось глотать хуанлянь после ответа Путина на провокации
Sohu: Россия хочет утопить США и Евросоюз в "украинской трясине"
Семьи погибших в СВО военнослужащих получат по 2 млн рублей в Ростовской области
Антонов: поставка Киеву ракет ATACMS может привести к конфликту между США и РФ
На чемпионате "Молодые профессионалы" лучшей стала сборная Москвы
Ходарёнок: уничтожение Карачуновской дамбы смертельно для боевиков ВСУ
Подоляка: удар по дамбе в Кривом Роге — начало наступательной операции ВС РФ
Эксперт напомнил родителям о штрафе за спаивание детей шампанским в Новый год
Популярное
Силовые структуры
Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим

Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.

Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Военные новости
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Любовь Степушова Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге Любовь Степушова Андрей Николаев Математика войны: почему было не удержать харьковское направление Андрей Николаев Анжела Якубовская В театре "Школа современной пьесы" идёт спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой Анжела Якубовская
Экономика и бизнес
Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus
Мир. Новости мира
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Силовые структуры
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Последние материалы
Владимир Соловьёв о смерти Сунгоркина: "Это очень большая утрата"
Астрологи: "Дева, Овен, Лев и ещё три знака зодиака — самые общительные"
Иностранные подрядчики "Газпрома" обанкротились из-за санкций
Sohu: Токио пришлось глотать хуанлянь после ответа Путина на провокации
Sohu: Россия хочет утопить США и Евросоюз в "украинской трясине"
Эксперт: "В состоянии транса часто возникают тики"
Семьи погибших в СВО военнослужащих получат по 2 млн рублей в Ростовской области
Антонов: поставка Киеву ракет ATACMS может привести к конфликту между США и РФ
На чемпионате "Молодые профессионалы" лучшей стала сборная Москвы
Ходарёнок: уничтожение Карачуновской дамбы смертельно для боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников