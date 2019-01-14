EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Кожа рук: как ухаживать после работ на даче

Садоводство » Советы

Дачный сезон связан не только с пикниками на природе, поеданием вкусных фруктов и отдыхом, но и с довольно тяжелой физической работой. Большую ее часть мы привыкли делать руками, копаясь на грядках, собирая урожай или занимаясь покраской забора.

Кожа рук: как ухаживать после работ на даче

После всех этих забот кожа на руках может начать шелушиться, впитывать в себя растительные соки, в нее могут въесться краска и земля. Чтобы вернуть своей коже нежность и красоту, необходимо следовать простым советам по уходу за руками. 

Шаг первый — тщательно вымыть руки

Прежде всего следует избавиться от естественных природных загрязнителей, таких как почва, фруктовый сок и т. д. Иногда помогает и обычное мыло, но если въевшееся вещество оказалось слишком стойким, можно добавить в воду немного лимонной кислоты и подержать в полученном растворе руки около тридцати минут.

Краску легко можно смыть подсолнечным маслом, однако не стоит применять для ее устранения ацетон и прочие химические растворители, поскольку это может повлечь за собой раздражение кожи.

Грязные руки после огорода

Грязные руки после огорода

Шаг второй — как следует распарить

Ванночка для рук из ромашки отлично помогает снять раздражение, смягчает и успокаивает кожу благодаря содержащимся в ромашке антисептическим веществам.

Также подойдет ромашковый чай, который в отличие от черного не красит кожу рук. Температура приготовленного отвара не должна быть слишком высокой, чтобы рукам было комфортно.

Шаг третий — восстановление

Существует множество рецептов, с помощью которых можно восстановить кожу на руках. Для этого понадобятся средства, которые наверняка есть у вас дома.

1. Творожная смесь с добавлением зеленого чая

Обезжиренный творог (две столовые ложки) смешивается с размельченной лимонной коркой. В полученную смесь добавляют одну столовую ложку чая, а также одну чайную ложку оливкового масла.

Все это охлаждается в холодильнике, наносится на руки и оставляется примерно на полчаса. Для смывания необходимо использовать прохладную воду без мыла.

2. Маска из банана

Порубленный на кусочки банан смешивают с одной чайной ложкой оливкового масла, немного подогревают до образования кашеобразной массы, а затем используют по назначению, оставляя ее на тридцать минут. Массу смывают теплой водой.

3. Маска из меда и глицерина

Воду смешивают с одной ложкой глицерина, меда и пшеничной муки (все ингредиенты измеряются чайными ложками). Полученную смесь наносят на 30 минут, затем смывают негорячей водой.

Шаг четвёртый — увлажнение

Наконец, после проделанных процедур кожу надо увлажнить, а именно: нанести специальный крем. Для лучшего эффекта можно надеть полотняные перчатки.

Источник фото: pxhere.com

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Как ухаживать за руками после огорода
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Новости
Взрыв в порту Бангладеш назвали "не менее сильным", чем в Бейруте
Миронов: нет сомнений, что Донбасс очень скоро войдёт в состав России
Вассерман пояснил уникальность СВО: "Еще никогда в мировой истории"
Число жертв взрыва в порту Бангладеш выросло до 34
El Pais: Испания готова передать Украине танки Leopard и зенитные ракеты
WP: Байдена может устроить разделение Украины по "корейскому сценарию"
Власть Польши сменят, если она не провернёт аферу с Западной Украиной
Французы призвали Макрона заключить союз с Россией
Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов ВСУ
Запорожские казаки ведут переговоры о присоединении к российским
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"

Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.

360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Французы о судьбе Зеленского: "Мяснику Украины либо пожизненное, либо устранить"
Общество
Садальский о сбежавшем Чубайсе: "У него на всех компромат, потому и выпустили"
Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
От залпов ТОС-1М "Солнцепёк" в Донбассе ВСУ спасёт только герметизация
Мир. Новости мира
Лукашенко посочувствовал Зеленскому, которого угораздило поссориться с военными
Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского
Силовые структуры
Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского
Последние материалы
Взрыв в порту Бангладеш назвали "не менее сильным", чем в Бейруте
Миронов: нет сомнений, что Донбасс очень скоро войдёт в состав России
Кожа рук: как ухаживать после работ на даче
Вассерман пояснил уникальность СВО: "Еще никогда в мировой истории"
Число жертв взрыва в порту Бангладеш выросло до 34
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов и выдерживает 35 градусов мороза
Клумбы для украшения сада: пряная, моноцветная, парковая, мобильная и со злаками
El Pais: Испания готова передать Украине танки Leopard и зенитные ракеты
WP: Байдена может устроить разделение Украины по "корейскому сценарию"
Идеи для дачников и садоводов: как украсить участок
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников