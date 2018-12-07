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Автор Анна Стрельцова

Райнер: при возделывании садового участка надо учиться у дикой природы

Садоводство » Советы

Сад на дачном участке требует внимания и должного ухода: нужно вовремя подрезать растения, следить за состоянием почвы, не давать деревьям и кустарникам замерзать или портиться от жары, искать способы правильной заботы и эффективные методы борьбы с вредителями.

Райнер: при возделывании садового участка надо учиться у дикой природы

Хозяева садов зачастую ищут информацию в различных источниках, читая отзывы и мнения опытных садоводов. Одним из таких людей является Томас Райнер, он живет и работает в Америке, занимается дизайном ландшафтов, учит правильно использовать пространство, обустраивать его и заботиться о природе.

В последней работе он предлагает читателю узнать о методе организации садового пространства с помощью идей, взятых прямиком из дикой природы. Считается, что данный подход отличается экологичностью и эффективностью.

Не трогайте почву

Садоводы привыкли вечно менять почву, делая ее состав лучше и привычнее для растений. Они считают, что подобный способ помогает повысить плодородность и усилить рост. Но автор указывает, что универсальность для почвы — плохой критерий, растения разные, к ним нужен определенный подход. Создание искусственной среды не поможет усилить рост или принести больше плодов.

Если и трогать почву, то делать это нужно с учетом походящих для данного растения параметров: они могут совершенно отличаться от стандартных. Прочитать об особенностях можно в интернете либо найти специальную литературу, посвященную этой теме.

Не используйте двойную перекопку

Суть метода заключается в перекапывании почвы, глубина должна быть два штыка лопаты. Говорят, что данный способ помогает повысить количество собранного урожая. Его используют по всей планете, и продолжается это довольно долгое время.

Дача

Райнер думает, что способ подходит для плотной и твердой почвы, которая не разбивается и лопата крепко стоит в ней. Автор делает акцент на том, что подобные манипуляции с почвой (к ним можно отнести и вспахивание) оказывают негативное влияние на состояние почвы, постепенно разрушая естественный слой. Это не позволяет корням растений нормально развиваться, зато создает прекрасные условия для развития сорняков.

Не отказывайтесь от покровных культур

Принято считать, что они вредят почве и внешнему облику сада. На деле клевер или горчица поможет садоводам, они выступят в роли компоста, от внесения которого в ближайшее время можно будет отказаться.

Если отцвели однолетки или погибли многолетки, в конце лета можно на их место посадить редьку. Площадь будет зеленой до самой зимы, так еще и появится возможность собрать небольшой урожай.

Обратитесь к природе

Если до этого момента вы искали вдохновение в журналах про сад или спрашивали мнение у специалистов, попробуйте понаблюдать за живой природой и ее условиями.

Зачастую садоводы игнорируют потребности растений в свете, воде или должном уходе, сажая их в определенное место для красивой композиции. Растения станут действительно живыми только в случае подходящих условий для существования и хорошей заботы.

В природе они привыкли образовывать группы, способные помогать друг другу в развитии, давать плоды и поддерживать существование. Постарайтесь организовать похожие условия в вашем саду.

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Посадка в мире пост-дикой природы | Томас Райнер | Садовник из Центрального Техаса
Куратор: Андрей Туманов
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