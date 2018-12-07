Сад на дачном участке требует внимания и должного ухода: нужно вовремя подрезать растения, следить за состоянием почвы, не давать деревьям и кустарникам замерзать или портиться от жары, искать способы правильной заботы и эффективные методы борьбы с вредителями.
Хозяева садов зачастую ищут информацию в различных источниках, читая отзывы и мнения опытных садоводов. Одним из таких людей является Томас Райнер, он живет и работает в Америке, занимается дизайном ландшафтов, учит правильно использовать пространство, обустраивать его и заботиться о природе.
В последней работе он предлагает читателю узнать о методе организации садового пространства с помощью идей, взятых прямиком из дикой природы. Считается, что данный подход отличается экологичностью и эффективностью.
Садоводы привыкли вечно менять почву, делая ее состав лучше и привычнее для растений. Они считают, что подобный способ помогает повысить плодородность и усилить рост. Но автор указывает, что универсальность для почвы — плохой критерий, растения разные, к ним нужен определенный подход. Создание искусственной среды не поможет усилить рост или принести больше плодов.
Если и трогать почву, то делать это нужно с учетом походящих для данного растения параметров: они могут совершенно отличаться от стандартных. Прочитать об особенностях можно в интернете либо найти специальную литературу, посвященную этой теме.
Суть метода заключается в перекапывании почвы, глубина должна быть два штыка лопаты. Говорят, что данный способ помогает повысить количество собранного урожая. Его используют по всей планете, и продолжается это довольно долгое время.
Райнер думает, что способ подходит для плотной и твердой почвы, которая не разбивается и лопата крепко стоит в ней. Автор делает акцент на том, что подобные манипуляции с почвой (к ним можно отнести и вспахивание) оказывают негативное влияние на состояние почвы, постепенно разрушая естественный слой. Это не позволяет корням растений нормально развиваться, зато создает прекрасные условия для развития сорняков.
Принято считать, что они вредят почве и внешнему облику сада. На деле клевер или горчица поможет садоводам, они выступят в роли компоста, от внесения которого в ближайшее время можно будет отказаться.
Если отцвели однолетки или погибли многолетки, в конце лета можно на их место посадить редьку. Площадь будет зеленой до самой зимы, так еще и появится возможность собрать небольшой урожай.
Если до этого момента вы искали вдохновение в журналах про сад или спрашивали мнение у специалистов, попробуйте понаблюдать за живой природой и ее условиями.
Зачастую садоводы игнорируют потребности растений в свете, воде или должном уходе, сажая их в определенное место для красивой композиции. Растения станут действительно живыми только в случае подходящих условий для существования и хорошей заботы.
В природе они привыкли образовывать группы, способные помогать друг другу в развитии, давать плоды и поддерживать существование. Постарайтесь организовать похожие условия в вашем саду.
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