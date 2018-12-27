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Улучшение почвы путём дренажа участка: канавы, гончарный дренаж, кирпич, уклон

Садоводство » Ландшафт

На заболоченных участках или тех, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, немногие растения способны нормально развиваться. В таких случаях помогает дренаж почвы — способ, с помощью которого избавляются от избыточного накопления влаги в земляном субстрате.

Улучшение почвы путём дренажа участка: канавы, гончарный дренаж, кирпич, уклон

Причины накопления влаги

Способность почвы пропускать и удерживать в себе воду зависит, прежде всего, от ее структуры. В глинах, которые составлены в основном из тонкодисперсной фракции (ила), вода задерживается и не стекает из-за ее разбухания, а также из-за возможного высокого уровня подземных вод. Легкие же почвы, напротив, быстро высыхают за счет низкой влагоемкости.

Разновидности осушения

Естественным дренажом называют тот, что предусмотрен самой природой. Осадки распределяются ее вмешательством следующим образом: одна часть их стекает с верхних горизонтов почв, другая поглощается корнями растений, третья подвергается транспирации (испарению), еще одна — просачивается сквозь землю.

Искусственное же осушение необходимо, когда естественные условия не удовлетворяют желаемым требованиям по водопроницаемости почвы. Существуют множество способов искусственного осушения. Рассмотрим основные из них.

Осушение посредством создания канав

Этот способ — максимально дешевый, не требующий никаких дополнительных приспособлений. Канава представляет собой углубление в земле около двух метров со скошенными стенками, которые придадут конструкции лучшую прочность. Лишняя вода, поступающая в канаву, либо испаряется, либо направляется в водосборник.

Гончарный дренаж

Этот способ осушения представляет собой совокупность глиняных труб. При укладке дрен трубы соединяют "ёлочкой" впритык — для обеспечения максимальной плотности — и засыпают в траншеях, которые собирают и отводят воду. Траншеи обычно выкапываются глубиной в полтора метра и шириной 0,4 метра. Диаметр труб варьирует от 60 до 75 миллиметров.

Осушение с помощью кирпича

Используется на небольших участках, где нет возможности установить канавы или гончарный дренаж. Метод основывается на заполнении вырытых углублений битым кирпичом. Сверху траншеи засыпают гравием, дерном и почвой.

Дренаж ровных поверхностей

Этот способ пригодится для удаления избытка воды с дорожек и внутренних двориков, например, после дождя. При планировании подобных элементов следует предусмотреть небольшой уклон для стока воды. Также надо соорудить водосточную канаву.

Для подручного материала подойдут половинки керамических труб, их погружают в цемент. Чтобы сделать систему более неприметной упомянутые керамические трубы укладывают в центре участка, создавая при этом достаточный уклон.

Источник фото: pxhere. com

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Осушение участка, принудительный дренаж
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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