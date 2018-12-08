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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Как вырастить розмарин в домашних условиях

Садоводство » Цветы

Вкусовые качества любого блюда в разы улучшаются, если добавить в него розмарин. Эта средиземноморская приправа придает рыбе свежий аромат, добавляет изысканные нотки мясу, его применение практикуется и в выпечке.

Розмарин, фото garden.hozvo. ru
Розмарин, фото garden. hozvo. ru

Розмарин — не только отличная специя, но и растение с лекарственными свойствами. В его состав входят эфирные масла, облегчающие боль и снимающие спазм. Используют розмарин также при проблемах с печенью, сердцем, ЖКТ, при бессоннице и т. д. Помимо кулинарного назначения, розмарин часто превращают в декоративное домашнее растение.

Может ли розмарин расти в квартире?

Вырастить розмарин дома нелегко, но польза от него будет колоссальная. Он представляет собой небольшой кустарник, среди его многочисленных сортов самый подходящий для домашнего выращивания — это розмарин душистый.

Проще всего размножить розмарин черенками, продающимися в любом цветочном магазине. Также можно срезать любой одеревеневший побег взрослого растения. Листья, мешающие посадке, удаляются, а растение помещается во влажную смесь из песка и торфа или же в небольшую емкость, наполненную водой. Когда появятся корешки, черенку можно менять место жительства, переместив его в горшок.

Терпеливые и упорные могут предпринять попытку размножить розмарин семенами, хоть это и не слишком эффективный метод.

Розмарин, фото 7dach. ru
Розмарин, фото 7dach. ru

Перед посадкой семена вымачивают, завернув их во влажную марлю на пару дней. После этого семенами посыпают увлажненную почву, без прикопки, укрывают проколотым полиэтиленовым пакетом для обеспечения дыхания семян свежим воздухом. Всходы могут появиться в течение недели, а могут и через месяц. Дожидаясь их, необходимо постоянно увлажнять почву с семенами водой из пульверизатора. Если спустя длительное время семена так и не прорастут, придется начинать процедуру сначала.

Когда саженцы достигнут в длину семи сантиметров, их можно при необходимости проредить либо пересадить излишки в другие горшки.

Как правильно ухаживать за розмарином?

Горшок под розмарин должен быть просторным, поскольку у растения очень разветвленная корневая система, требующая много пространства. Розмарин предпочитает засуху, поэтому избыток влаги не должен накапливаться в почве. Дренаж можно обеспечить с помощью мелкой гальки. При недостатке воды, однако, розмарин может пожелтеть. Таким образом, полив розмарина должен быть умеренный.

Почва подойдет нейтральная либо слабощелочная, регулярно подкармливаемая удобрениями раз в две недели (зимой — раз в месяц, не чаще).

Для хорошего роста и развития растению требуется много света и свежего воздуха, поэтому комната с розмарином на подоконнике должна проветриваться.

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СЕКРЕТЫ РОЗМАРИНА. Как вырастить полезную пряность из черенков и семян
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы еда огород растения розмарин кулинария садоводство
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