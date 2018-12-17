Сложно найти человека, которому не нравились бы лилии. Эти прекрасные и неприхотливые цветы считаются одними из самых популярных и обожаемых во всем мире.
Растение отличается удивительным богатством выбора и разнообразием (более пяти тысяч!) сортов, из которого можно выбрать даже разновидности, способные цвести в условиях сибирского климата.
Сорта чудесных цветов различаются по множеству параматров — от стеблевой высоты и окраски до особенностей выращивания.
Лилии, селекционированные в Азии, считаются наиболее узнаваемыми и популярными во всем мире благодаря их многообразию и прекрасной устойчивости к морозам. Среди оттенков у этих лилий не хватает лишь холодных цветов (голубого и синего), в остальном же покупателю обеспечен широчайший ассортимент. Рассмотрим самые популярные разновидности представленной группы.
в изобилии цветет в середине лета. Окраска цветов — светло-розовая с характерными красными пятнышками.
В высоту декоративная культура этой лилии может достигать ста сантиметров, на единичном экземпляре которого формируется до ста бутонов.
славится весьма необычным окрасом: насыщенный темный цвет с фиолетовым отливом сменяется ярко-желтым на концах лепестков. По всем лепесткам лилии разбросаны пурпурные пятна.
Махровые кремовые цветки с бордовыми тычинками лилии аннамария дрим будут прекрасным украшением любого сада. На одном стебле можно сосчитать до восьми бутонов.
сорт лилии с высоким стеблем и вызывающе-красными, практически вишневыми цветками. Лепестки лилии будто глянцевые, с синеватым отливом. Бесспорно, этот сорт отличается невероятной красотой.
Для любителей пестрых цветов существует красивейший сорт лилии лоллипоп. Отличается крупными цветками не монохромной расцветки: в центре они белые, а по краям — ярко-малиновые.
Пожалуй, одна из самых выразительных разновидностей лилий — флоре плено. Ее цветки имеют тигровый окрас — оранжевые, отогнутые кверху лепестки покрыты темными "веснушками".
Восточные гибриды любят за крупный размер цветков и незабываемый запах. Однако лилии представленной группы более требовательны к своему выращиванию.
Чарующей красоты гибрид лилии ловли гёрл обладает кремовыми цветками с ярко-желтым пятном, тянущимся на протяжении всей длины лепестков, и красными крапинками. Края лепестков волнообразные, диаметр одного цветка может достигать 25 сантиметров.
Еще более невероятный сорт лилии — мейджик стар. Его название точно отражает его суть: цветки действительно напоминают по своей форме звезду. Махровые лепестки имеют цвет сахарной ваты с малиновым пятном вдоль лепестка и вишневыми крапинками.
Одним из самых ароматных сортов лилии по праву считается экстраваганза. Ее нежные цветки отличаются белым окрасом, разбавленным ярко-розовой крапинкой.
Восточные сорта лилий идеально впишутся практически в любую композицию и украсят ваш сад.
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