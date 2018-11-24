Как вырастить клубнику... на дереве

Удивительно, но в некоторых странах клубника растет не только на земле, но и на деревьях.

Экзотика

Я люблю эту сочную ароматную ягоду. Мало кто со мной не согласится в том, что лето начинается, когда созревает клубника. Мы делаем из нее

варенье и компоты,

джемы и фруктовые салаты,

даже некоторые жарят ее во фритюре,

и конечно, очень вкусно есть клубнику просто в свежем виде.

А недавно я была удивлена, что клубника может расти не только на кустиках, но и на ветках дерева. Конечно, экзотические растения проникли в нашу современную жизнь уже давно (мы можем купить в магазине бананы, кокосы, ананасы и многие другие фрукты), но, честное слово, о клубничном дереве я узнала впервые.

Хочу поделиться с Вами информацией об этом интересном факте. Может быть, кому-то захочется вырастить его в домашних условиях и радоваться красоте необычного растения.

Каковы особенности клубничного дерева?

Клубничное дерево (по-другому называют кудрания) на территории нашей страны еще не получило широкую известность, потому что очень требовательно к внешним факторам. Зато оно популярно в других странах, где климат позволяет получить растению достаточное количество солнечного тепла — это

Центральный Китай,

Афганистан,

Восточная Азия

и Иран.

Благодаря туризму, некоторые садоводы стараются вырастить экзотическое растение дома или на приусадебном участке.

В высоту клубничное дерево достигает шести метров и обладает интересной особенностью — в середине лета растение начинает сбрасывать верхний слой коры, тем самым защищаясь от вредоносных насекомых.

В это время цвет коры становится нежно-зеленого цвета, но к следующему лету окрас приобретает нарядный пурпурный оттенок. Плоды кудрании

сочные,

красного цвета,

с семечками внутри,

а по вкусу напоминают хурму.

Недостаток в том, что ягоды мягкие, поэтому транспортировать их крайне сложно. Видимо, в этом заключается причина того, что в нашем регионе мало кто знает об этом экзотическом растении.

Как вырастить клубничное дерево - кудранию?

Для того чтобы кудрания чувствовала себя уютно в нашем климате, надо приложить немало усилий, зато в результате вы получите прекрасно цветущее растение с сочными ароматными плодами.

Экзотическое дерево в нашем регионе не высаживают в открытый грунт, так как оно очень требовательно к температуре почвы и погибнет даже при небольших заморозках. Поэтому садоводы-любители высаживают его дома. Но и здесь есть свои особенности:

выберете самое светлое место;

температура воздуха должна быть в пределах двадцати одного градуса тепла;

летом клубничное дерево можно выставить на веранду или балкон;

если выращивать кудранию из семян, то плодоносить она будет только лет через десять, поэтому лучше остановиться на черенках;

растение хорошо переносит засуху, поэтому полив необходим умеренный, а в теплое время года следует обрызгивать листики теплой водой;

в домашних условиях путем обрезания побегов необходимо формировать низкую крону.

Как правильно подготовить грунт для посадки кудрании?

Важные условия: воздухопроницаемость и слабокислая реакция почвы;

Состав грунта: дерн (2/5 части), торф, песок и перегной (каждая из составляющих — по одной части).

Посаженный черенок необходимо поливать "Корневином", тогда молодое растение активно начинает расти. В первый год высота достигает одного метра.

В заключение хочу добавить, что плоды клубничного дерева не только вкусные, но и полезные, так как содержат много витаминов и микроэлементов, а кора используется в отварах как антисептик.

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