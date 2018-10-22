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Автор Дарья Утина

Комнатные цветы: сохнущие кончики листьев — реакция на неправильный уход

Садоводство » Комнатные цветы

Когда мы видим комнатные цветы с высохшими на концах листьями, первое, что приходит на ум, — это недостаточно увлажненный воздух. Однако влажность — не единственная причина увядания растений. Есть и другие, более веские факторы, способствующие появлению сухости на листьях цветов.

Комнатные цветы: сохнущие кончики листьев — реакция на неправильный уход

Сухие кончики растений — проблема, с которой, наверняка, встречаются многие  обладатели комнатных цветов.

Причем не важно, разводите ли вы фиалки, орхидеи или бегонии. Даже при высыхании кончиков растение продолжает расти и цвести.

Попробуем разобраться, что способствует возникновению на цветах коричневых пятен и как не допустить их появления.

В первую очередь причиной появления сухих пятен является реакцией растения на неправильный уход. Также нельзя исключать фактор естественного старения цветка. Но, создав ему правильные условия для развития, можно отсрочить его старение на длительное время.

Диагностика растения

Чтобы определить причину высыхания листьев, необходимо произвести тщательный осмотр растения. Поиск основной причины увядания производится методом исключения.

1. Удостоверьтесь, что увядающее состояние листьев не вызвано насекомыми-вредителями, которые прячутся на обратной стороне листьев. Бывает, что паразиты прячутся и на корнях, но не торопитесь выкапывать растение, не исключив остальные факторы.

2. Проведите оценку жесткости воды, используемой для полива. Если вы поливаете растения проточной водой, оно может пострадать от чрезмерного содержания в воде хлора и фтора.

3. Сопоставьте используемую вами схему подкормки с графиком, рекомендуемым производителем удобрения. Бывает, что причиной сухости листьев является недостаточная или же чрезмерная подкормка растения.

4. Проведите замер влажности воздуха. Оцените, насколько влажность воздуха в помещении подходит для цветка.

5. Осмотрите поверхность растения, если из отверстий для полива видны корни, значит, растению тесно в горшке, необходимо его пересадить.

6. Оцените влажность почвы и уровень ее просыхания между поливами.

Сохнут кончики листьев у комнатных растений
Сохнут кончики листьев у комнатных растений

В том случае если обнаружена всего одна причина увядания листьев, устранить ее не составит труда. Но, если вы нашли несколько, необходимо принять комплексные меры по восстановлению растения.

Лечение растения

Вне зависимости от фактора увядания зеленому другу требуется срочная помощь, которая состоит в следующем:

  • замене верхнего слоя земли на новую почву. Это снизит риск заражения субстрата и предотвратит отложение солей от проточной воды;
  • избавлении листьев от пыли. При помощи душа можно очистить хрупкие листья растений. Если же листья более жесткие, воспользуйтесь чистой мягкой тряпочкой. Если на листьях есть опушка (как у фиалок) от душа нужно отказаться;
  • дополнительном увлажнении воздуха. Можно опрыскивать растение из пульверизатора или поставить рядом с ним емкость с водой.

Удостоверьтесь, что зеленый питомец получает от вас именно тот уход, который ему требуется.

Каждый цветок уникален, следовательно, и программа ухода за ним подбирается индивидуально.

Источник фото: ddt-kirov.ru

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Почему сохнут кончики листьев у комнатных растений? Что делать?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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