Знаете ли вы, какие существуют самые необычные способы выращивания любимой многими ягоды?
На даче выращивать клубнику возможно разными способами:
Я вам расскажу о том, как можно красиво и необычно оформить место для высадки клубники и при этом сэкономить пространство.
Такой способ разведения клубники будет приносить не только красоту на протяжении долгого времени, но и ароматный урожай.
Лучше всего выбирать:
Высаживать можно в кашпо или вазоны. Важно, что для выращивания дома лучше всего подойдут застекленные лоджии или балконы, так как клубника не любит сквозняков и заморозков.
Если нет подходящего варианта, где расположить высаженную клубнику, можно подумать об утеплении балкона, дополнительном свете.
Или же можно подобрать альтернативу — подоконник. Необходимо следить за тем, чтобы грунт был хорошо дренированный, также пойдут на пользу регулярные проветривания.
Вовремя проведенный полив и борьба с сорняками играют немаловажную роль в получении крепкого и богатого урожая.
Это отличный декоративный вариант для дачи. Есть специально подобранные сорта клубники для данного выращивания, которые постоянно дополняются новыми, более плодоносными и красивыми при цветении ягодами.
Вертикальное выращивание дает возможность защитить растения от вредителей. К тому же стебли и ягоды, не касаясь влажной земли, не гниют.
Борьба с сорняками тоже становится посильной работой, так как их семена просто не долетают до форм с клубникой.
"Альба" — вьющийся сорт ягод, "Домашний деликатес" — ремонтантный тип (вкус приятный, с небольшой кислинкой).
Еще вертикальный способ посадки подходит довольно старому сорту "Женева". Ягодам "Женева" присуща высокая стабильность плодоношения.
Очень красиво смотрятся посадки, оформленные в цветочных горшках, в трубах и колесах от машин. Можно создать собственными руками горку для клубники или для вьющихся сортов — короба ступеньками, а когда клубника созреет, получится "клубничный" фонтан.
Клубнику, даже ту, которая приносит большой урожай, каждые три года необходимо пересаживать, так как почва имеет свойство терять свою плодородность, а ягоды мельчают и на выходе их становится со временем меньше, чем обычно.
Процесс выращивания, что на балконе, что вертикальным способом, несколько сложноват, но зато результат того стоит. Восхищать он будет не только вас, но и мимо проходящих людей, которые остановятся, чтобы полюбоваться такой красотой
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