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Автор Юлия Бровко

Выращивание клубники на балконе, подоконнике и вертикальным способом на даче

Садоводство » Цветы

Знаете ли вы, какие существуют самые необычные способы выращивания любимой многими ягоды?

Выращивание клубники на балконе, подоконнике и вертикальным способом на даче

На даче выращивать клубнику возможно разными способами:

  • в теплице, но это требует больших материальных и физических затрат,
  • в виде плантации, но для этого требуется большая площадь, которую необходимо обрабатывать.

Я вам расскажу о том, как можно красиво и необычно оформить место для высадки клубники и при этом сэкономить пространство.

Клубника балконная

Такой способ разведения клубники будет приносить не только красоту на протяжении долгого времени, но и ароматный урожай.

Лучше всего выбирать:

  • клубнику ремонтантную (например, "Домашний деликатес" или "Московский деликатес", "Всемирный дебют");
  • "нейтрального дня" (непрерывное плодоношение — пример, "Линоза" с конусообразными ягодами весом 40 - 60 граммов либо "Фитнес" — сочные ароматные ягоды с высокой устойчивостью к основным заболеваниям клубники).

Высаживать можно в кашпо или вазоны. Важно, что для выращивания дома лучше всего подойдут застекленные лоджии или балконы, так как клубника не любит сквозняков и заморозков.

Если нет подходящего варианта, где расположить высаженную клубнику, можно подумать об утеплении балкона, дополнительном свете.

Или же можно подобрать альтернативу — подоконник. Необходимо следить за тем, чтобы грунт был хорошо дренированный, также пойдут на пользу регулярные проветривания.

Вовремя проведенный полив и борьба с сорняками играют немаловажную роль в получении крепкого и богатого урожая.

Вертикальное выращивание

Это отличный декоративный вариант для дачи. Есть специально подобранные сорта клубники для данного выращивания, которые постоянно дополняются новыми, более плодоносными и красивыми при цветении ягодами.

Вертикальное выращивание дает возможность защитить растения от вредителей. К тому же стебли и ягоды, не касаясь влажной земли, не гниют.

Борьба с сорняками тоже становится посильной работой, так как их семена просто не долетают до форм с клубникой.

Какие сорта клубники подойдут для такого типа выращивания более всего?

"Альба" — вьющийся сорт ягод, "Домашний деликатес" — ремонтантный тип (вкус приятный, с небольшой кислинкой).

Еще вертикальный способ посадки подходит довольно старому сорту "Женева". Ягодам "Женева" присуща высокая стабильность плодоношения.

Очень красиво смотрятся посадки, оформленные в цветочных горшках, в трубах и колесах от машин. Можно создать собственными руками горку для клубники или для вьющихся сортов — короба ступеньками, а когда клубника созреет, получится "клубничный" фонтан.

Клубнику, даже ту, которая приносит большой урожай, каждые три года необходимо пересаживать, так как почва имеет свойство терять свою плодородность, а ягоды мельчают и на выходе их становится со временем меньше, чем обычно.

Процесс выращивания, что на балконе, что вертикальным способом, несколько сложноват, но зато результат того стоит. Восхищать он будет не только вас, но и мимо проходящих людей, которые остановятся, чтобы полюбоваться такой красотой

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Куратор: Андрей Туманов
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